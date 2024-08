Điểm tin Công nghệ 4/8: iPhone 16 Pro sẽ có màu mới được mong chờ từ iPhone 13 đến nay

Màn hình iPhone Slim nhỏ hơn Plus

Theo ông Kuo, iPhone Slim sẽ có màn hình 6,6 inch. Về lý thuyết, kích thước này nằm giữa kích thước iPhone tiêu chuẩn là màn hình 6,1 inch và các mẫu iPhone Plus với màn hình 6,7 inch.

Điều này đã được Ross Young của DSCC nhắc lại trong một báo cáo vào tháng 4. Nguồn tin cũng cho biết, iPhone 17 Plus sẽ có kích cỡ màn hình nằm giữa iPhone 16 tiêu chuẩn và iPhone 16 Plus. Chiếc iPhone 17 Plus được đề cập có thể là iPhone Slim dựa trên các tuyên bố về kích thước.

Các tin đồn khác về màn hình bao gồm: iPhone Slim sẽ có màn hình ProMotion 120Hz, độ phân giải 2.740 x 1.260 pixel, nhỏ hơn một chút so với độ phân giải 2.796 x 1.290 của iPhone 15 Plus. Điều này sẽ giúp giữ mật độ điểm ảnh gần với 460 ppi của iPhone. Ngoài ra, chiếc iPhone siêu mỏng vẫn có khu vực Dynamic Island.

Các tính năng khác của iPhone Slim

Các thông số kỹ thuật còn lại của iPhone Slim sẽ khá giống với những chiếc iPhone 17 khác. Mẫu iPhone này sẽ có cấu hình giống với iPhone Pro về camera và bộ xử lý - khả năng cao là chip A19 Pro.

Là một thiết bị mỏng hơn, iPhone 17 Slim sẽ cần phải có thêm một số điểm cộng về chất liệu để tránh bị uốn cong và gãy dễ dàng. Theo các tin đồn, Apple sẽ sử dụng "khung hợp kim titan-nhôm", giúp vỏ máy nhẹ và chắc chắn.

Giới hạn về kích thước cũng có thể ảnh hưởng đến camera. Theo danh sách thông số kỹ thuật của Kuo, iPhone 17 Slim có thể chỉ sử dụng camera sau góc rộng duy nhất thay vì có hai hoặc thậm chí ba camera.

Một yếu tố khác chưa được đề cập trong các tin đồn là thời lượng pin. Mẫu iPhone siêu mỏng sẽ có một viên pin mỏng hơn nhiều và do đó dung lượng pin sẽ ít hơn, có thể rút ngắn thời lượng pin.

- New York Times và nhiều trang tin tức hàng đầu chặn SearchGPT của OpenAI thu thập dữ liệu tìm kiếm

Khoảng một tuần sau khi OpenAI ra mắt SearchGPT, một số nhà xuất bản tin tức hàng đầu đã bày tỏ rằng họ không muốn liên quan đến công cụ tìm kiếm mới của công ty khởi nghiệp này.

The New York Times và ít nhất 13 trang tin tức khác đã chặn OAI-SearchBot, bot thu thập dữ liệu web để OpenAI có thể truy xuất và hiển thị kết quả phù hợp cho người dùng SearchGPT.

Originality.ai theo dõi vấn đề này và phát hiện rằng 14 trong số 1.000 nhà xuất bản website hàng đầu đã chặn OAI-SearchBot, gồm cả Wired, The New Yorker, Vogue, Vanity Fair và GQ.

Theo Jon Gillham, Giám đốc điều hành Originality.ai, đây là điều khá khó hiểu.

“Tôi không chắc tại sao bất kỳ nhà xuất bản nào lại chặn OAI-SearchBot. Đây là lưu lượng truy cập mà các nhà xuất bản muốn và cần”, ông nói với trang Insider.