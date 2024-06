Điểm tin công nghệ 4/6: Màn hình iPhone 16 và iPhone 16 Pro lần lượt sẽ như thế nào?

Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bảo mật, tình huống cấp bách với hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến

- Yêu cầu lập kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán

Cụ thể, ngày 29/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3351/UBCK-CNTT yêu cầu các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, có biện pháp ứng phó với những tình huống cấp bách, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và triển khai các biện pháp bảo về đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin theo quy định và tiêu chuẩn quốc gia.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bảo mật, tính huống cấp bách đối với hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên.

- Màn hình iPhone 16 và iPhone 16 Pro lần lượt sẽ như thế nào?

Năm nay, cặp iPhone 16 và iPhone 16 Pro sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể về màn hình đặc biệt là khi iPad Pro 13 inch được tích hợp màn hình OLED song song.

Kích thước màn hình

Trong năm nay, màn hình của iPhone 16 sẽ được cải tiến cả về kích thước lẫn chất lượng. Theo các tin đồn vào tháng 5/2023, trước khi iPhone 15 Series ra mắt, đã có thông tin rằng kích thước màn hình của iPhone sẽ tăng lên. Nhà phân tích Ross Young dự báo rằng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt là 6,2 inch và 6,8 inch.

Dù đây chỉ là một sự gia tăng nhỏ so với iPhone 15 Pro (6,1 inch) và iPhone 15 Pro Max (6,7 inch), sự thay đổi này vẫn đáng chú ý.