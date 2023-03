Điểm tin công nghệ 4/3: Người dùng sắp có thể gửi và nhận iMessage trên máy tính

Số tiền đầu tư trên dự kiến được phân bổ trong vòng 6 năm tới và đây là khoản đầu tư mới nhất sau cam kết đầu tư 1 tỷ euro được đưa ra vào năm 2021 khi Apple đưa Munchen trở thành trụ sở "trung tâm thiết kế Silicon" của tập đoàn này.

Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, cho biết các nhóm kỹ sư ở Munchen của hãng đang đi đầu trong việc phát triển các công nghệ mới cho các sản phẩm của "Trái táo cắn dở".

- Tấn công mạng gây ra sự cố tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2022

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam trong tháng 3/2023.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 2/2023 vừa qua, số địa chỉ IP nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma) là 382.606 địa chỉ, giảm 51,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số này đã giảm mạnh và giảm liên tục sau đợt triển khai chiến dịch bóc gỡ mã độc năm 2022.

Cũng trong tháng 2/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.687 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 36,7% so với tháng 1/2023 và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng tăng chủ yếu là phishing (các trang web, đường dẫn lừa đảo được đối tượng xấu lập ra để thu thập thông tin dữ liệu của người dân).