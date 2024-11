Điểm tin Công nghệ 4/11: Smartphone giá rẻ rồi cũng có AI

4 sản phẩm Apple bạn không nên mua ngay lúc này; Người Việt Nam dành 4 giờ/ngày cho ứng dụng, tải 10.000 lượt/phút - Màn hình xanh chết chóc phủ bóng Windows 11 24H2 Bản cập nhật Windows 11 24H2 đang khiến người dùng lo lắng khi cài đặt, nâng cấp. Hệ điều hành mới nhất của Microsoft khiến hàng loạt máy rơi vào tình trạng "Màn hình xanh chết chóc". Windows 11 24H2 đang khiến người dùng Windows 11 23H2 lo lắng khi cài đặt. Một số mẫu máy tính ASUS đang gặp lỗi Màn hình xanh chết chóc sau (BSOD) khi nâng cấp lên 24H2. Tương tự, người dùng ứng dụng VoiceMeeter gặp lỗi BSOD với mã dừng bộ nhớ. Camera tích hợp không hoạt động sau khi nâng cấp 24H2, gây ra sự cố đăng nhập. Microsoft đã buộc phải ngừng cung cấp bản cập nhật Windows 11 24H2 cho một số mẫu PC ASUS. Lý do cho việc chặn tạm thời này là sự cố phần mềm với các mẫu laptop X415KA và X515KA. Khi người dùng cài đặt bản cập nhật trên bất kỳ máy nào trong số này, lỗi BSOD sẽ xuất hiện, ngăn Windows áp dụng bản cập nhật. Tuy nhiên, dựa trên các phản hồi từ người dùng, lỗi này không chỉ giới hạn cụ thể ở hai mẫu máy của ASUS. Cũng có phản hồi về BSOD trên các PC khác, bao gồm cả những máy Lenovo. Vì đây là sự cố về phần mềm, ASUS sẽ tung ra bản vá cho các mẫu máy bị ảnh hưởng này. Sau đó, Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật cho các máy. Lưu ý rằng đây là những mẫu máy tính xách tay giá rẻ có bộ xử lý Intel Celeron N4500 và Intel Pentium Silver N6000, phổ biến trong phân khúc sinh viên và văn phòng. Sự cố cũng xuất hiện ở một số ứng dụng quét khuôn mặt của bên thứ ba. Microsoft đã áp dụng lệnh tạm dừng tương thích trên các thiết bị có hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt. - 4 sản phẩm Apple bạn không nên mua ngay lúc này Thị trường công nghệ đang dậy sóng với loạt sản phẩm Apple mới nhất, từ iMac 2024, Mac mini M4, iPad Mini 7 cho đến iPhone 16. Nhưng liệu tất cả những sản phẩm này có đáng để bạn đầu tư ngay lúc này? Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI), "con át chủ bài" mới của Apple, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa và hiệu suất vượt trội. Tuy nhiên, dù hấp dẫn nhưng không phải sản phẩm Apple nào cũng đáng để đầu tư ngay lúc này. Lý do là bởi một số sản phẩm đã lỗi thời hoặc sắp được nâng cấp, do đó, người dùng nên cân nhắc kỹ càng trước khi “xuống tiền”. Apple vừa ra mắt một chương trình dịch vụ mới, hỗ trợ sửa camera miễn phí cho các mẫu iPhone 14 Plus bị lỗi. 4 sản phẩm Apple bạn không nên mua - MacBook Pro 14 inch và 16 inch sử dụng chip M3: Ra mắt gần một năm, MacBook Pro 14 inch và 16 inch M3 đã lỗi thời khi Apple vừa ra mắt phiên bản M4 với hiệu suất mạnh hơn đáng kể. - iPhone SE: Tương lai của iPhone SE đến nay vẫn còn là một ẩn số khi phiên bản gần nhất mà Apple giới thiệu là vào năm 2022. Một số nguồn tin cho rằng công ty sẽ khai tử dòng sản phẩm này, trong khi một số khác dự đoán phiên bản iPhone SE 4 sẽ ra mắt trong năm nay hoặc 2025. - Mac Studio: Mac Studio với chip M2 đã không còn giữ được sức hút như trước. Với tuổi đời hơn một năm và sử dụng chip thế hệ cũ, Mac Studio M2 có thể sẽ sớm được thay thế bằng một phiên bản mới. - Apple TV: Được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2022, Apple TV nhiều khả năng sẽ sớm nhận được bản nâng cấp mới. - Smartphone giá rẻ rồi cũng có AI Đến năm 2028, 90% smartphone giá trên 250 USD sẽ trang bị những tính năng AI tạo sinh, vốn chỉ đang có mặt trên các dòng cao cấp. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số smartphone hỗ trợ AI tạo sinh (Gen AI) dự kiến vượt 730 triệu vào năm 2028, gấp 3 lần so với doanh số ước tính năm 2024. Trước đó, hãng nghiên cứu này dự đoán thị phần smartphone Gen AI trong năm 2024 đạt 19%, và tăng lên 54% đến 2028. Cũng trong năm này, 9/10 smartphone giá trên 250 USD có thể tích hợp Gen AI. Theo giới phân tích, các nhà sản xuất đang chuyển trọng tâm từ cải tiến phần cứng truyền thống (tăng kích thước màn hình, chip xử lý mới, camera...) sang trải nghiệm người dùng thông minh, cá nhân hóa hơn. "Xuất hiện lần đầu trên smartphone cao cấp, siêu cá nhân hóa (hyper-personalization) sẽ mở rộng sang các dòng cận cao cấp, trung cấp và giá rẻ khi Gen AI phát triển. Năm 2024 và 2025, phân khúc smartphone cao cấp (giá trên 600 USD) sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh số điện thoại Gen AI, đóng góp khoảng 80% tổng khối lượng", bài viết của Counterpoint Research cho biết. Năm nay, Samsung và Apple có thể chiếm hơn 75% sản lượng smartphone Gen AI trên toàn cầu, chủ yếu nhờ độ nhận diện mạnh tại các thị trường phát triển và trong phân khúc cao cấp. - Disney thành lập đơn vị khai thác AI: Bước chuyển mình lớn trong làng giải trí Tập đoàn Disney đang thực hiện một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến bằng cách thành lập một đơn vị kinh doanh mới, nhằm điều phối và tận dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế hỗn hợp (XR). Theo Reuters, động thái này nhằm mục đích khai thác tiềm năng của AI và XR trong các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện hàng đầu thế giới, bao gồm phim ảnh, truyền hình, công viên giải trí. Văn phòng Công nghệ hỗ trợ mới sẽ do Jamie Voris, cựu giám đốc công nghệ của Disney Studios, lãnh đạo. Voris đã có đóng góp lớn trong việc phát triển các ứng dụng của Disney cho các thiết bị thực tế hỗn hợp như Apple Vision Pro. Eddie Drake sẽ kế nhiệm ông ở vị trí giám đốc công nghệ của hãng phim. - Người Việt Nam dành 4 giờ/ngày cho ứng dụng, tải 10.000 lượt/phút Việt Nam đứng thứ tư trên toàn cầu về lượt tải xuống ứng dụng với trung bình 10.000 lượt tải mỗi phút. Ngành công nghiệp ứng dụng của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy chuyển đổi số. Để giúp các nhà phát hành ứng dụng Việt Nam nắm bắt bối cảnh toàn cầu và tối đa hóa tiềm năng gia tăng doanh thu, Yandex Ads vừa phát hành báo cáo chia sẻ kiến thức và đưa ra các khuyến nghị thực tế. Dẫn số liệu từ Statista, Yandex Ads cho biết, Việt Nam đứng thứ tư trên toàn cầu về lượt tải xuống ứng dụng, với trung bình 10.000 lượt tải mỗi phút và người dùng dành 4 giờ mỗi ngày cho các ứng dụng. Việt Nam có 1.500 nhà phát hành ứng dụng với nhiều cái tên thành công, đặc biệt là game. Tốc độ tăng trưởng hàng năm hiện là 10,96% và dự kiến ​​đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2029. Tuy nhiên, theo Yandex Ads, không ít nhà phát triển ứng dụng Việt Nam còn thiếu kiến ​​thức, nguồn lực và đào tạo cần thiết để tận dụng những cơ hội này. Khảo sát "Xu hướng và thách thức trong gia tăng doanh thu từ ứng dụng tại Việt Nam" của Yandex Ads cho thấy, 64% nhà phát hành ứng dụng không đủ nguồn lực để gia tăng doanh thu, phần lớn dựa vào thông tin tự học hoặc trên mạng Internet.