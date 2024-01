Điểm tin công nghệ 31/1: Apple: Đạo luật DMA ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng iPhone

Theo Financial Times, Phil Schiller, người đứng đầu App Store của Apple, cho biết Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh Châu Âu (EU) đang buộc công ty phải thực hiện những thay đổi khiến trải nghiệm người dùng ở EU không được tốt như các thị trường khác trên thế giới.

Huawei ICT Competition 2023 -2024 là mùa giải thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Huawei đã hợp tác cùng Hội Truyền thông số Việt nam (VDCA) nhằm tạo ra sân chơi công nghệ lành mạnh, giúp trang bị và nâng cao kiến thức công nghệ mới nhất cho sinh viên để các bạn sẵn sàng tham gia vào nguồn nhân lực số trong tương lai.

Sau hơn một tháng học tập với kho tàng kiến thức về các công nghệ ICT của Huawei, cuộc thi đã tìm ra 06 gương mặt xuất sắc đạt số điểm cao nhất tại vòng thi Quốc gia.

Năm nay, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ các trường đại học với đa dạng chuyên ngành khác nhau, không chỉ sinh viên chuyên ngành công nghệ mà trường kinh tế cũng có sinh viên tham gia tranh tài và đạt thứ hạng cao. Đặc biệt, cuộc thi ghi nhận số lượng sinh viên nữ chiếm đến 17% tổng số lượng đăng kí.

- Tesla chế tạo siêu máy tính Dojo ở New York

Siêu máy tính Dojo được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ xe của Tesla, huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng trong công nghệ lái xe tự động.

Theo đó, Tesla đang chuẩn bị chế tạo siêu máy tính Dojo thế hệ tiếp theo tại siêu nhà máy Gigafactory ở Buffalo, New York, như một phần của khoản đầu tư 500 triệu USD của Tesla được thống đốc bang New York vừa công bố. Siêu máy tính Dojo này được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ xe của Tesla, và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng trong công nghệ lái xe tự động và các ứng dụng khác. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, có thể vượt qua người dẫn đầu hiện tại là NVIDIA.

Siêu máy tính Dojo của Tesla sẽ sử dụng chip AI ASIC, được cho là hiệu quả và mạnh mẽ hơn các chip GPU A100 của NVIDIA. Tesla đã sử dụng chip của NVIDIA cho siêu máy tính hiện có của mình, được cho là có hơn 10.000 chiếc. Tuy nhiên, chip của NVIDIA đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt toàn cầu, điều này có thể đã thúc đẩy Tesla phát triển giải pháp thay thế của riêng mình.

Thống đốc bang New York, Kathy Hochul tiết lộ tin tức này trong phiên điều trần về sự phát triển kinh tế của bang. Kathy Hochul nói rằng, dự án mới của Tesla sẽ tạo ra hàng trăm việc làm và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới công nghệ của khu vực. Bà cũng cho biết, bang New York sẽ hỗ trợ một dự án siêu máy tính AI tại Đại học bang New York (SUNY) với nguồn tài trợ riêng biệt độc lập khoảng 275 triệu USD, và hơn 400 triệu USD từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư tư nhân.