Điểm tin Công nghệ 30/9: iPhone 15 Pro Max là smartphone bán chạy nhất thế giới

Vivo X200 Pro sẽ có phiên bản mini với camera cao cấp; Apple sắp ra mắt hai tai nghe có khả năng phát hiện bệnh tim - iPhone 15 Pro Max là smartphone bán chạy nhất thế giới Theo thống kê, iPhone 15 Pro Max là điện thoại bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2024 Trong nhiều năm gần đây, Apple đã thống trị phân khúc điện thoại cao cấp và theo thống kê mới đây, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về thương hiệu này. Theo thống kê của Omida về doanh số 10 điện thoại thông minh hàng đầu toàn cầu thì dẫn đầu là iPhone 15 Pro Max với 21,8 triệu thiết bị được bán ra trong nửa đầu năm 2024. Trong top 10 thiết bị bán chạy cũng có sự góp mặt của hai sản phẩm trong dòng iPhone 15 series là iPhone 15 đứng ở vị trí thứ hai và iPhone 15 Pro cán đích ở vị trí thứ 4 Đáng chú ý, vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng một thiết bị đến từ nhà Samsung- Galaxy A15. Đây là một chiếc điện thoại Android chỉ hỗ trợ 4G LTE, cấu hình tầm trung và giá cả phải chăng với 17,3 triệu thiết bị bán ra trong 6 tháng đầu năm. Nắm giữ vị trí thứ năm là Galaxy S24 Ultra vừa ra mắt đầu năm nay. Doanh số của S24 Ultra tăng vọt so với model tiền nhiệm với 12,6 triệu thiết bị, vượt qua cả iPhone 13 (thứ 6) và iPhone 14 (thứ 9). Đây cũng là chiếc điện thoại Android cao cấp duy nhất trong danh sách 10 sản phẩm bán chạy. Theo đánh giá, công nghệ Galaxy AI chính là bước đệm khiến doanh số bán ra của S24 Ultra tăng vọt. 3 vị trí còn lại của top 10 thuộc về Samsung Galaxy A15 5G (vị trí thứ 7) với 12,2 triệu thiết bị bán ra, Galaxy A05 (vị trí 10) với 10 triệu thiết bị được bán ra và vị trí thứ 6 thuộc về đại diện duy nhất đến từ nhà Xiaomi là Redmi 13C với 11,8 triệu thiết bị. - Vivo X200 Pro sẽ có phiên bản mini với camera cao cấp Dòng điện thoại Vivo X200 có thể sẽ có thêm một phiên bản mini với camera ấn tượng. Theo GSMArena, dòng sản phẩm Vivo X200 sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 10 tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Dự kiến sẽ có các mẫu điện thoại Vivo X200 và Vivo X200 Pro, và một phiên bản nhỏ hơn, Vivo X200 Pro mini, có thể cũng sẽ được giới thiệu trong sự kiện. Tên của chiếc điện thoại này đã được gián tiếp xuất hiện trên Weibo qua một bài đăng của Giám đốc thương hiệu vivo, Jia Jingdong, khi ông chào đón một đại sứ thương hiệu mới. Vị giám đốc này đã giới thiệu Zheng Qingwen, một vận động viên tennis và là người giành huy chương vàng tại Thế vận hội Paris 2024. Zheng là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành được danh hiệu cao quý này. Weibo thường tiết lộ tên của thiết bị được sử dụng để đăng bài, và trong trường hợp này, Jia Jingdong đã sử dụng Vivo X200 Pro mini. Phiên bản mini của dòng Vivo X200 có khả năng sẽ nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro. Theo GSMArena, phiên bản mini sẽ có kích thước tương tự mẫu X200 tiêu chuẩn nhưng sở hữu phần cứng của X200 Pro, bao gồm màn hình cao cấp và chipset hàng đầu. Theo một nguồn tin rò rỉ, cả mẫu Pro và Pro mini sẽ trang bị cảm biến camera mới LYT-818. Được Sony phát triển với quy trình 22 nm, cảm biến LYT-818 có kích thước 1/1.28 inch, sẽ có SNR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu) cao hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Các mẫu điện thoại Pro có thể sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX882 cho camera chính và Samsung ISOCELL HP9 cho ống kính telephoto. Ngoài ra, mẫu X200 Pro mini có thể sẽ trang bị một cảm biến IMX921 để cải thiện khả năng chụp ảnh góc siêu rộng hoặc trong các tình huống đặc biệt. - Apple chính thức chặn người dùng hạ cấp về iOS 17.6.1 Apple đã khóa sign iOS 17.6.1 và iPadOS 17.6.1 cho tất cả các thiết bị ngoại trừ các mẫu iPad Pro thế hệ mới nhất có chip M4. Đây là động thái không gây nhiều bất ngờ với người dùng hệ iOS khi Apple vẫn thường xuyên khóa sign các phiên bản iOS cũ để ngăn người dùng hạ cấp. Khi một bản cập nhật bị khóa sign thì nó không thể cài đặt trên iPhone do kiểm tra xác minh phần mềm phía máy chủ. Được biết, việc chặn hạ cấp về iOS 17.6.1 xảy ra chỉ sau một tuần sau khi iOS 18 chính thức được phát hành. Việc làm này được xem như một phần trong nỗ lực của Apple để giúp người dùng cập nhật các tính năng mới nhất và đảm bảo an toàn cho thiết bị. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây thì có rất ít lý do để người dùng hạ cấp về phiên bản iOS cũ hơn, nhất là khi họ hay cập nhật iOS trực tiếp bằng OTA chứ không phải thông qua iTunes. Trước đây, đa phần người dùng thường hạ cấp iOS để tiến hành jailbreak. Hiện tại, phiên bản iOS chính thức mới nhất là iOS 18. Ngoài ra, công ty cũng đang thử nghiệm iOS 18.1 để chính thức phát hành phần mềm này cho người dùng iPhone vào tháng tới. - Apple sắp ra mắt hai tai nghe có khả năng phát hiện bệnh tim Apple hướng tới tương lai chuyên chăm sóc sức khỏe người dùng với tin đồn về hai tai nghe có tính năng đo nhịp tim và phát hiện bệnh lý tim mạch. Apple đang tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm tai nghe AirPods Pro 3 và Powerbeats Pro thế hệ tiếp theo. Theo các nguồn tin rò rỉ gần đây, hai mẫu tai nghe không dây này sẽ được trang bị cảm biến sức khỏe mới, có khả năng đo nhịp tim người dùng. Đây được xem là một bước tiến lớn, cho phép Apple tích hợp thêm các tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến vào các sản phẩm âm thanh của công ty, bên cạnh các tính năng hiện có trên Apple Watch. Bằng chứng về việc Apple phát triển tính năng đo nhịp tim trên AirPods đã được tìm thấy trong iOS 18. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, nhưng giới công nghệ dự đoán rằng cảm biến mới này sẽ cho phép AirPods Pro 3 và Powerbeats Pro phát hiện các dấu hiệu bất thường về nhịp tim, như nhịp tim chậm (bradycardia) và nhịp tim nhanh (tachycardia). Không chỉ dừng lại ở đo nhịp tim, Apple còn được cho là đang nghiên cứu công nghệ sử dụng micro trong ống tai để xác định các bệnh lý tim mạch. Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của Apple đã đề cập đến việc sử dụng công nghệ này để phát hiện một loạt các vấn đề về tim, từ bệnh mạch máu đến các dị tật tim bẩm sinh. Nếu những thông tin này là chính xác, AirPods Pro 3 và Powerbeats Pro sẽ không chỉ là những chiếc tai nghe không dây chất lượng cao, mà còn trở thành những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe tim mạch của người dùng. - Vision Pro 2 sẽ có Apple Intelligence Apple được cho đang phát triển Vision Pro 2 với chip xử lý M5, tích hợp Apple Intelligence nhằm cải thiện khả năng tương tác với người dùng. Trong bài viết đăng ngày 27/9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple đang phát triển kính thông minh Vision Pro thế hệ thứ 2, dự kiến sản xuất từ nửa cuối năm 2025. Vision Pro đời mới nhiều khả năng không thay đổi nhiều về thông số lẫn thiết kế nhằm cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, Kuo cho biết sản phẩm sẽ dùng chip xử lý M5, nâng cấp lớn so với chip M2 trên thế hệ đầu tiên. Nhờ chip xử lý mới, Vision Pro thế hệ 2 sẽ hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Đây cũng là điểm nhấn lớn nhất trên thiết bị. "Lợi thế bán hàng sẽ là sự kết hợp Apple Intelligence với điện toán không gian. Thay đổi phần cứng lớn gồm nâng cấp chip xử lý lên M5 (hiện tại là M2) nhằm cải thiện đáng kể sức mạnh tính toán, đảm bảo trải nghiệm người dùng Apple Intelligence tốt nhất", Kuo cho biết.