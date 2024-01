Điểm tin công nghệ 30/1: Siêu máy tính AI mạnh nhất thế giới sắp ra mắt

- Sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2024 giảm 33%

Trong tháng 1/2024, Bộ TT&TT ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 950 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 33% so với tháng 12/2023 và giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo chuyển đổi số quốc gia tháng 1/2024, Bộ TT&TT cũng cho biết, trong tổng số 3.193 hệ thống thông tin của cả nước, có 2.110 hệ thống đã được phê duyệt cấp độ bảo đảm an toàn thông tin, đạt tỷ lệ 66%, tăng 1% so với tháng 12/2023 và tăng 10% so với cùng kỳ tháng 1/2023.

Việc số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 1/2024 giảm mạnh so với tháng cuối năm ngoái và tháng 1/2023, theo các chuyên gia, là một tín hiệu đáng mừng.

- Trung Quốc phê duyệt hơn 40 mô hình ngôn ngữ lớn trong nửa năm mặc cảnh báo từ CEO Baidu

Trung Quốc đã phê duyệt hơn 40 mô hình ngôn ngữ lớn để sử dụng công khai trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi chính quyền bắt đầu quá trình này.

Các công ty Trung Quốc đã gấp rút phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) kể từ khi chatbot ChatGPT của OpenAI (Mỹ) gây bão trên toàn thế giới vào năm 2022. ChatGPT hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3.5, GPT-4 và GPT-4 Turbo cũng của OpenAI.