Điểm tin Công nghệ 29/11: Apple gần như dậm chân tại chỗ khi thị trường smartphone toàn cầu phục hồi

Nghiêm cấm buôn bán hàng giả tại Online Friday 2024; Xiaomi Redmi Watch 5 ra mắt với màn AMOLED, pin dùng cả tháng, giá từ 2 triệu đồng - Apple gần như dậm chân tại chỗ khi thị trường smartphone toàn cầu phục hồi Doanh số điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 sau hai năm sụt giảm liên tiếp. Tuy nhiên, Apple Inc. lại gần như dậm chân tại chỗ. Theo công ty theo dõi thị trường IDC, doanh số điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 sau hai năm sụt giảm liên tiếp. Tuy nhiên, Apple Inc. lại gần như dậm chân tại chỗ. Điều này cho thấy tốc độ mà các đối thủ sử dụng hệ điều hành Android đang giành lấy thị phần tại Trung Quốc và các thị trường mới nổi. IDC cho biết Apple và các đối thủ dự kiến xuất xưởng khoảng 1,24 tỷ chiếc điện thoại trong năm 2024. Nhưng số lượng iPhone chỉ tăng 0,4%. Mặc dù vậy, Apple vẫn là công ty dẫn đầu về lợi nhuận với giá bán trung bình vượt 1.000 USD, trong khi các đối thủ Android chỉ đạt khoảng 295 USD. Nghiên cứu mới nhất cho thấy thị trường smartphone phục hồi không đồng đều. Thị trường này vốn đã sụt giảm trong thời kỳ hậu COVID-19 bất chấp sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI). IDC cho biết phần lớn mức tăng của năm 2024 đến từ nhu cầu bị tích tụ và các khu vực có tỷ lệ thâm nhập smartphone thấp hơn. Các thiết bị giá cả phải chăng hơn từ các nhà cung cấp Android đã giúp các thương hiệu Trung Quốc nắm bắt tốt hơn cơ hội này, trong khi Apple được dự báo sẽ có kết quả tốt hơn vào năm 2025. Việc bổ sung các tính năng AI, một chiến lược lớn của Samsung Electronics, Apple và Google của Alphabet, đã không thu hút được người tiêu dùng. - Nghiêm cấm buôn bán hàng giả tại Online Friday 2024 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các doanh nghiệp, người bán hàng không kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Online Friday 2024. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa có Quyết định số 367/QĐ-TMĐT về ban hành Quy chế dành cho các đối tác tham gia chương trình Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2024 với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu: Doanh nghiệp, tổ chức, các nhà sáng tạo nội dung khi tham gia chương trình cần đảm bảo kinh doanh hoặc hỗ trợ người bán kinh doanh hàng hóa chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không kinh doanh, buôn bán và/hoặc cố ý tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các nền thương mại điện tử; đẩy mạnh triển khai các giải pháp tuyên truyền phòng, chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; thúc đẩy người tiêu dùng trong việc nhận biết và sử dụng sản phẩm chính hãng, chú trọng hỗ trợ sản phẩm có xuất xứ Việt Nam. - Galaxy A56: Siêu phẩm giá rẻ của Samsung có ngoại hình gần y hệt iPhone 16 Nếu bạn muốn sở hữu mẫu iPhone thế hệ mới nhất của Apple nhưng chỉ bỏ ra một khoảng tiền thấp, Galaxy A56 là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua. Trong hình ảnh render mới của Galaxy A56 đã tiết lộ thiết kế 'học hỏi' gần như trọn vẹn từ mẫu iPhone thế hệ mới nhất của Apple. Đặc điểm làm chúng ta dễ dàng liên tưởng trên Galaxy A56 khi so sánh với iPhone 16 đó chính là cụm camera được đặt theo chiều dọc, tất cả nằm gọn gàng trong module hình viên nhộng nổi khối. Ngoài ra, phần màu sắc khá bóng bẩy và nổi bật của Galaxy A56 cũng khiến cho mẫu máy này khó thoát khỏi cái bóng của iPhone 16. Được biết, hệ thống cảm biến này sẽ bao gồm các cảm biến camera có độ phân giải 50MP, 12MP và 5MP. Hệ thống camera là 12MP, đây là một bước cải lùi so với camera 32MP trên Galaxy A55 nhằm cắt giảm kinh phí. Về cấu hình, Galaxy A56 sử dụng chip xử lý cây nhà lá vườn Exynos 1580, cung cấp hiệu năng ổn định, sạc nhanh 45W. Mức giá của Galaxy A56 dự kiến sẽ rơi vào khoảng 10 triệu đồng, chỉ bằng nửa so với mẫu iPhone 16 thế hệ mới nhất của Apple. Galaxy A56 nhiều khả năng sẽ ra mắt vào đầu năm 2025, rất có thể rơi vào khoảng tháng 3/2025. Bên cạnh việc nâng cấp cấu hình, ngoại hình, Galaxy A56 được kỳ vọng sẽ trang bị thêm nhiều tính năng AI mới, phù hợp với xu thế di động hiện nay. - Xiaomi Redmi Watch 5 ra mắt với màn AMOLED, pin dùng cả tháng, giá từ 2 triệu đồng Xiaomi vừa ra mắt Redmi Watch 5 với màn hình AMOLED 2.07 inch, tính năng theo dõi sức khỏe ấn tượng và thời lượng pin lên đến 24 ngày. Mới đây, Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh Redmi Watch 5, sản phẩm nổi bật với thiết kế cao cấp và hàng loạt công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các tính năng theo dõi sức khỏe. Redmi Watch 5 được trang bị màn hình cong AMOLED 2.07 inch với độ phân giải 432 x 514 pixel, hỗ trợ tốc độ làm mới 60Hz và độ sáng lên đến 1500 nits. Điều này mang lại hình ảnh sắc nét và khả năng sử dụng tốt ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Màn hình chiếm tới 82% diện tích thân máy nhờ viền siêu mỏng chỉ 2mm, tạo nên vẻ ngoài hiện đại. Với hệ điều hành HyperOS 2, Redmi Watch 5 mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà, hỗ trợ các ứng dụng của bên thứ ba và tích hợp sẵn 9 ứng dụng phổ biến. Đồng hồ còn hỗ trợ người dùng với các ứng dụng điều khiển nhà thông minh, nhận thông báo và quản lý xe thông minh. Đặc biệt, nó được trang bị NFC để thanh toán, chức năng chìa khóa xe thông minh và khả năng kết nối với nhiều thiết bị khác. Đối với những người yêu thích thể thao và chăm sóc sức khỏe, Redmi Watch 5 cung cấp chức năng theo dõi nhịp tim 24 giờ, theo dõi SpO2, quản lý căng thẳng và phân tích giấc ngủ, nhờ vào các thuật toán tự phát triển. Đồng hồ hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, bao gồm các hoạt động ngoài trời, với định vị GNSS độc lập để theo dõi chính xác. Chip AFE mới cũng giúp cải thiện độ chính xác của nhịp tim. Ngoài ra, sản phẩm có khả năng chống nước 5ATM, phù hợp cho bơi lội và các hoạt động thể thao dưới nước. - Từ 25/12, người dùng mạng xã hội phải xác thực số điện thoại Chính sách mới có hiệu lực tháng 12, sẽ quản lý chặt chẽ hơn việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng. Ngày 28/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chính thức công bố Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/12. Với các nền tảng xuyên biên giới, nếu có lượng truy cập từ 100.000 lượt trở lên hoặc đặt máy chủ tại Việt Nam, các nền tảng này phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT. Họ cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như chặn gỡ nội dung vi phạm trong vòng 24h, hoặc tạm thời khóa các tài khoản thường xuyên đăng tải thông tin không phù hợp. Các mạng xã hội hải xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân. Chỉ những tài khoản đã được xác thực mới được phép đăng tải nội dung, bình luận, hoặc livestream. Theo báo cáo, có 40 nền tảng mới được cấp phép, nâng tổng số giấy phép lên 1.056. Trong số đó, Zalo là nền tảng nội địa chiếm ưu thế với 76,5 triệu người dùng hàng tháng. Con số này vượt qua các ông lớn xuyên biên giới như Facebook (72 triệu), YouTube (63 triệu) và TikTok (67 triệu).