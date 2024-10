Điểm tin Công nghệ 29/10: iPad 11 có thể sẽ sớm ra mắt với nhiều tính năng mới

Cơn bão AI càn quét toàn cầu đẩy doanh thu Foxconn tăng kỷ lục, vượt mọi kỳ vọng; Indonesia chính thức cấm iPhone 16 - Cơn bão AI càn quét toàn cầu đẩy doanh thu Foxconn tăng kỷ lục, vượt mọi kỳ vọng Theo số liệu kinh doanh mới được công bố, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới Foxconn đã vượt qua mọi kỳ vọng của các đầu tư với mức doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay trong quý III nhờ vào nhu cầu trí tuệ nhân tạo AI tăng cao trên toàn cầu.‏ ‏Theo số liệu kinh doanh mới được công bố, Foxconn ghi nhận doanh thu của công ty lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới đã tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,85 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 57,3 tỷ USD).‏ ‏"Kết quả này đã vượt quá kỳ vọng ban đầu của công ty về con số tăng trưởng", đại diện của Foxconn cho biết trong một tuyên bố vào cuối tuần khi kết quả kinh doanh được công bố.‏ ‏Con số này cũng vượt qua ước tính SmartEstimate của LSEG là 1,79 nghìn tỷ Đài tệ. Theo các chuyên gia, nhu cầu về máy chủ AI tăng mạnh trên toàn cầu đã khiến bộ phận sản phẩm mạng và đám mây của Foxconn phát triển vượt bậc. Khách hàng của Foxconn bao gồm cả những ông lớn như sản xuất chip AI như Nvidia.‏ ‏Quý III theo truyền thống là thời điểm các công ty lắp ráp như Foxconn bắt đầu chạy đua nhằm cung cấp đúng tiến độ các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác cho các nhà cung cấp lớn như Apple. Các mặt hàng này sẽ được Táo khuyết tung ra cho kỳ nghỉ lễ cuối năm của thị trường phương Tây, vốn được xem là mùa mua sắm rộn ràng nhất trong năm.‏ ‏Tổng doanh thu của Foxconn chỉ riêng trong tháng 9 đã đạt 733 tỷ Đài tệ, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao thứ hai từ trước đến nay trong tháng. - Đăng ký chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA ngay trên VNeID Từ ngày 28/10/2024, công dân có thể khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA ngay trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an và sử dụng chữ ký số này thực hiện ký số miễn phí hoàn toàn trên các cổng dịch vụ công. VNPT là nhà cung cấp chữ ký số đầu tiên đáp ứng quy định an toàn để kết nối với VNeID. Đây là kết quả đạt được khi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) cho phép kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an với Hệ thống thông tin của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone). Từ đó, công dân có tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 có thể thực hiện đăng ký chữ ký số VNPT SmartCA ngay trên ứng dụng VNeID. Như vậy, các cá nhân có thể sử dụng thêm phương thức sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 đã được xác thực bởi Bộ Công an từ hệ thống định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID để đăng ký chữ ký số cá nhân hoàn toàn miễn phí và không phải cung cấp các bản sao giấy tờ, hồ sơ thuê bao như cách đăng ký truyền thống trước đây. Đây là phương thức khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA thứ hai ngoài phương thức khởi tạo chữ ký số ngay trên app VNPT SmartCA mà người dùng đã quen thuộc. Hiện nay, VNPT Smart CA đã kết nối và tích hợp với hơn 900 ứng dụng khác nhau trong phải kể đến các Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Thuế/Hóa đơn Điện tử - Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các Cổng dịch vụ Công Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc, các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và hầu hết các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế… - Indonesia chính thức cấm iPhone 16 Indonesia ban hành lệnh cấm bán và sử dụng iPhone 16 của Apple do gã khổng lồ công nghệ Mỹ chưa đáp ứng nghĩa vụ đầu tư tại đây. Chính phủ Indonesia vừa chính thức ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm mới nhất của Apple, bao gồm dòng iPhone 16 và Apple Watch Series 10. Lý do được đưa ra là vì Apple chưa hoàn thành cam kết đầu tư đã thỏa thuận với chính quyền Indonesia, theo tuyên bố chính thức của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita. Trong thông báo, ông Kartasasmita nhấn mạnh rằng bất kỳ chiếc iPhone 16 nào hoạt động tại Indonesia đều bị coi là "hàng trái phép" và khuyến khích người dân báo cáo nếu phát hiện các thiết bị này. Theo ông, việc cấm vận này là một biện pháp để thúc đẩy Apple thực hiện các cam kết đầu tư vào hạ tầng và sản xuất trong nước. Trong đó bao gồm một khoản đầu tư lên đến 109 triệu USD (tương đương 1,71 nghìn tỷ rupiah). Trên thực tế, Apple mới chỉ chi 95 triệu USD (khoảng 1,48 nghìn tỷ rupiah), còn thiếu 14 triệu USD. Vì khoản thiếu hụt này, Bộ Công nghiệp chưa cấp giấy chứng nhận quốc tế cho thiết bị di động (IMEI). Đây là yêu cầu bắt buộc để các thiết bị được bán và hoạt động hợp pháp tại Indonesia. - Viettel vô địch hai năm liên tiếp tại Pwn2Own Ngày 25/10/2024, đội ngũ an ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giành ngôi vô địch tại cuộc thi Pwn2Own 2024 được tổ chức tại Ireland. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội ngũ an ninh mạng Viettel vô địch Pwn2Own. Pwn2Own là một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Tại đây, các nhóm hacker mũ trắng và nhóm nghiên cứu bảo mật từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh để tìm ra và khai thác các lỗ hổng zero-day (lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến) trên các thiết bị phổ biến như điện thoại thông minh, camera an ninh, thiết bị văn phòng và các phần mềm được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Tại Pwn2Own 2024, đội ngũ an ninh mạng Viettel đã phát hiện và khai thác 9 lỗ hổng zero-day trên các sản phẩm của HP, Canon, Synology, QNAP Systems,… và đạt tổng 33 điểm, gần gấp 2 lần đội đứng thứ hai là Team Cluck từ Mỹ với 17.25 điểm. Tiếp theo trong bảng xếp hạng là Midnight Blue từ châu Âu, Neodyme từ Đức và DEVCORE từ Đài Loan (Trung Quốc), đều là các nhóm đã từng tham gia và đạt kết quả cao tại Pwn2Own và các cuộc thi bảo mật khác. Phần thưởng cho mỗi lỗ hổng tìm được từ 20.000 – 50.000 USD và tổng giải thưởng tại Pwn2Own vào khoảng 1 triệu USD, trong đó đội ngũ an ninh mạng Viettel nhận được hơn 200.000 USD. Các lỗ hổng được VCS phát hiện cũng giúp các nhà sản xuất cải thiện tính bảo mật của thiết bị, tránh lọt lộ hình ảnh, dữ liệu của các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng. - iPad 11 có thể sẽ sớm ra mắt với nhiều tính năng mới Một bản nâng cấp cho mẫu iPad tiêu chuẩn có thể sẽ được Apple ra mắt trong năm sau với một số tính năng nổi bật. Apple đã không cập nhật mẫu iPad tiêu chuẩn của hãng trong năm nay, cũng như năm trước, khiến mẫu máy này vẫn sử dụng chip A14 đã ra mắt cách đây bốn năm. Một phiên bản nâng cấp thực sự cho mẫu iPad này có thể sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm sau, theo 9to5Mac. Thế hệ iPad tiêu chuẩn tiếp theo - hay iPad 11 - có thể sẽ hỗ trợ công nghệ trí tuệ nhân tạo của Apple, được gọi là Apple Intelligence. Hiện tại, chưa rõ chip xử lý nào sẽ được tích hợp, nhưng có khả năng là chip A18, do quy trình sản xuất 3nm thế hệ đầu tiên khá đắt đỏ. Apple chỉ sử dụng chip A17 Pro trên iPad mini mới, nhờ vào nguồn chip “lọc lại” từ quá trình sản xuất iPhone 15 Pro. Với chip A18, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm các tính năng AI như tóm tắt thông báo, công cụ chỉnh sửa hình ảnh Image Playground, Genmoji, trợ lý ảo Siri mới và ChatGPT. Ngoài ra, iPad 11 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các chuẩn kết nối mới hơn, bao gồm Wi-Fi 6E (hoặc Wi-Fi 7) và Bluetooth 5.3, mang lại trải nghiệm kết nối mượt mà hơn so với Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2 trên mẫu iPad giá rẻ hiện tại. Apple cũng đang phát triển một mẫu bàn phím Magic Keyboard giá rẻ hơn dành cho iPad, và iPad 11 có thể sẽ hỗ trợ thiết bị này. Thiết kế bàn phím mới sẽ truyền thống hơn, thay vì kiểu dáng folio như iPad 10 hiện tại. Có khả năng iPad 11 sẽ hỗ trợ Apple Pencil Pro, mặc dù chưa có thông tin cụ thể về điều này. Apple có thể sẽ điều chỉnh vị trí nam châm để hỗ trợ Apple Pencil Pro, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào chi phí sản xuất. Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch ra mắt iPad 11 mới vào mùa xuân năm sau, cùng thời điểm với iPhone SE, iPad Air và một số sản phẩm khác. Mẫu iPad này sẽ có thiết kế gần như tương tự với phiên bản hiện tại từ năm 2022, nhưng sẽ được nâng cấp về tốc độ xử lý. Nếu không có thay đổi nào, mẫu iPad giá rẻ nhất của Apple sẽ đạt tuổi thọ 2,5 năm khi được nâng cấp lần này. - Hàn Quốc thông báo khai trương Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo quốc gia Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa quốc gia này vào nhóm ba cường quốc hàng đầu thế giới về phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI). Hàn Quốc ngày 28/10 đã chính thức khai trương Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AI) quốc gia, một trung tâm mới cho các dự án nghiên cứu AI toàn cầu tại Seoul. Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa quốc gia này vào nhóm ba cường quốc hàng đầu thế giới về phát triển AI. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, nước này dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 94,6 tỷ won (68,2 triệu USD) cho Phòng thí nghiệm AI quốc gia từ nay đến năm 2028, nhằm tạo nền móng để cơ quan này dẫn dắt những dự án nghiên cứu AI mà Hàn Quốc phối hợp triển khai với các đối tác toàn cầu, phát triển nhân tài trong lĩnh vực AI và tạo ra một hệ sinh thái kết nối ngành công nghiệp AI. Các nhà khoa học từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Pháp và nhiều quốc gia khác dự kiến sẽ tiến hành những dự án nghiên cứu AI chung tại phòng thí nghiệm này, trong đó có các nghiên cứu về quy luật mở rộng mạng lưới thần kinh và mô hình robot nền tảng.