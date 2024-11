Điểm tin Công nghệ 28/11: Xôn xao thông tin TeslaPhone giá 299 USD kết nối vệ tinh, Elon Musk nói gì?

Lộ thêm video, ảnh chi tiết Samsung Galaxy S25 Ultra; Nintendo Switch 2 có thể ra mắt trước dự kiến - Xôn xao thông tin TeslaPhone giá 299 USD kết nối vệ tinh, Elon Musk nói gì? Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đã xôn xao trước thông tin tỷ phú Elon Musk công bố điện thoại Tesla giá 299 USD có kết nối vệ tinh "sẽ là dấu chấm hết cho iPhone". Nhiều bài đăng trên các mạng xã hội đã trích một câu nói được cho là của tỷ phú Elon Musk: "Điện thoại Tesla giá 299 USD sẽ là dấu chấm hết cho iPhone". Bên cạnh đó, bài đăng cũng đưa ra các thông tin như chiếc điện thoại có giá chỉ 299 USD nhưng cung cấp kết nối internet vệ tinh toàn cầu, sạc bằng ánh sáng mặt trời và điều khiển liền mạch ô tô, nhà của bạn. Bên dưới các bài đăng, nhiều người tỏ ra phấn khích trước thông tin này bởi lẽ giá thành của điện thoại quá rẻ trong khi tính năng rất độc đáo. Nhưng cũng có người hoài nghi về độ xác thực của thông tin. Tuy nhiên, một trang web chuyên kiểm chứng các tin tức gây sốc trên mạng là PolitiFact đã phủ nhận thông tin về điện thoại 299 USD của Tesla. PolitiFact là công ty có quan hệ đối tác với Meta (Facebook) và TikTok nhằm trao đổi thông tin, kiểm chứng tin giả (fake news). Bài đăng trên trang web này cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy nguồn nào xác nhận tuyên bố rằng ông Musk đã nói điều này. Nó không xuất hiện trong bất kỳ tin tức đáng tin cậy nào hoặc tuyên bố công khai nào từ ông Musk hoặc Tesla. Không có điện thoại nào xuất hiện trên trang web của Tesla". "Chúng tôi đánh giá thông tin ông Musk công bố điện thoại Tesla là sai sự thật", PolitiFact khẳng định. Tin đồn về việc Tesla phát triển một mẫu smartphone riêng đã được CEO Elon Musk giải thích rõ trong buổi trò chuyện trên podcast Joe Rogan rằng: "Tesla có tiềm năng và vị thế tốt hơn bất kỳ công ty nào trên thế giới trong việc tạo ra smartphone mới, không phụ thuộc vào Android hay iPhone. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định làm điều đó, trừ khi chúng tôi buộc phải làm". - Lộ thêm video, ảnh chi tiết Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ có thiết kế vuông vức, góc cạnh hơn so với Samsung Galaxy S24 Ultra và giống với một số flagship khác hiện nay. Samsung Galaxy S25 Ultra, chiếc điện thoại flagship dòng S của Samsung dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Cho đến thời điểm này, khá nhiều thông tin về thiết kế, con chip bên trong mẫu smartphone này lộ diện. Từ những hình ảnh tiết lộ cho đến nay, có thể suy đoán Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ có phần vỏ vuông vức hơn và cạnh phẳng. Nhưng một video được đăng tải gần đây trên Reddit còn cho chúng ta thấy góc nhìn toàn diện hơn nữa về chiếc điện thoại đang rất được mong chờ này. Người dùng Reddit đã chia sẻ video rò rỉ về Galaxy S25 Ultra, giúp chúng ta nhìn rõ những thay đổi về thiết kế. Tài khoản Reddit hiện đã bị xóa, có thể là vì người này muốn giữ kín danh tính của mình. Bài đăng được chia sẻ với caption hài hước rằng thiết bị "chắc chắn" là Galaxy S24 Ultra, nhưng từ các góc bo tròn và thiết kế khác biệt, có thể khẳng định đây là Galaxy S25 Ultra, với phần góc bo tròn và cạnh phẳng hơn. Hiện vẫn chưa rõ đây là mẫu sản xuất sớm hoặc prototype, nhưng có thể khẳng định với phần cạnh phẳng và kim loại sáng bóng, thiết bị này đang dần đi theo ngôn ngữ của iPhone 16 hoặc Google Pixel 9. Galaxy S25 Ultra được cho là mỏng hơn, nhằm cạnh tranh với các mẫu iPhone 17 Pro, sẽ ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Lần này, Samsung sẽ sử dụng dòng chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, với khác biệt về hiệu suất với A18 Pro có thể là rất nhỏ. Chiếc smartphone cũng được mong đợi có RAM 12 GB cho biến thể cơ bản, trong khi các mẫu cao cấp có thể đi kèm với số lượng RAM cao hơn. Galaxy S25 Ultra cũng được cho là có màn hình AMOLED 6,8 inch, nhỏ hơn một chút so với các mẫu iPhone 16 Pro. Chiếc máy cũng sẽ đi kèm với Android 15 ngay khi xuất xưởng. Samsung cũng đang chuyển sang lớp hoàn thiện Titanium, khá giống với các mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro. Ngoài video trên, trang Android Authority đã liên hệ gián tiếp với người đăng và có thêm một số bức ảnh về Samsung Galaxy S25 Ultra, bao gồm vị trí bút S Pen cũng như ảnh chụp màn hình One UI 7 trên cùng thiết bị. Đoạn video clip trước đó không hiển thị phần dưới của điện thoại. Trong hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy nửa còn lại: cổng USB-C, khe cắm SIM, loa và S Pen. Bức bên phải cho thấy thiết bị đang được cắm sạc với hình hiển thị thông báo mới của One UI 7. - Xiaomi rục rịch tung quái thú pin 7.000mAh, chip xử lý cao cấp nhưng giá rẻ bèo Mẫu máy pin khủng thế hệ mới của Xiaomi sẽ có giá bán tầm trung. Có vẻ như 'trend' nâng cấp phần cứng năm nay sẽ là pin và độ mỏng của thiết bị di động. Khi mới đây, một thiết bị 'lạ' được Xiaomi phát triển sẽ đi kèm với thỏi pin 7.000mAh cùng chipset mới nhất của Qualcomm. Cụ thể, máy sử dụng chipset Snapdragon 8s Elite, đây là phiên bản 'giá rẻ' của dòng chipset cao cấp 8 Elite của Qualcomm, sản phẩm là sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và tiêu thụ năng lượng. Điều này cũng khiến cho 8s Elite không có được hiệu suất mạnh mẽ, bù lại, thời lượng pin của 8s Elite sẽ cực kỳ vượt trội và giá thành phải chăng hơn đáng kể. Với khả năng tối ưu thời lượng pin, kết hợp cùng phần cứng pin khủng - Thiết bị của Xiaomi có khả năng vận hành 'dài hơi' nhiều ngày liên tiếp mà không lo sạc pin. Để đáp ứng được thỏi pin lớn 7.000mAh, Xiaomi cũng không quên trang bị bộ sạc lên đến 90W cho thiết bị. Đây không phải là công suất sạc mạnh mẽ nhất hiện nay, tuy nhiên, công suất này đủ để bạn sử dụng thoải mái chỉ vài phút sạc. Hiện tên gọi, giá bán cụ thể của sản phẩm vẫn còn đang là ẩn số. Tuy rằng, các thông tin rò rỉ lại cho rằng sản phẩm sẽ có tên gọi là Redmi Turbo 4 Pro hoặc Redmi K90, tên sản phẩm cũng có liên quan đến số model SM8735 được phát hiện hồi đầu năm. - VNPT thúc đẩy chuyển đổi số Tại sự kiện Internet Day 2024 với chủ đề “Bước tiến mới cho Internet Việt Nam: Bứt phá với DC, Cloud, 5G & AI,” Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã giới thiệu các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy kết nối và chuyển đổi số toàn diện. VNPT đã mang đến loạt giải pháp công nghệ nổi bật như truyền dẫn quang XGSPON, công nghệ đã được VNPT cung cấp tới khách hàng từ tháng 7/2024, với tốc độ lên đến 10Gbps, mang lại trải nghiệm Internet tốc độ cao, ổn định. Đặc biệt, vào tháng 10/2024, VNPT cũng đã ra mắt thiết bị tích hợp Wi-Fi 7 đầu tiên tại Việt Nam, phát triển cùng Qualcomm. Thiết bị này cho phép Wi-Fi hoạt động đồng thời trên cả 03 băng tần, với tốc độ vật lý lên tới 22 Gbps, độ trễ thấp, khả năng kết nối đồng thời hàng trăm thiết bị, đáp ứng nhu cầu của các gia đình, doanh nghiệp và đô thị thông minh. Bên cạnh đó, mạng VinaPhone 5G của VNPT với tốc độ gấp 10 lần 4G và độ trễ gần như bằng 0, hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến như y tế từ xa, tự động hóa công nghiệp, và giáo dục thông minh. Bên cạnh đó, các chuyên gia từ VNPT đã giới thiệu Hệ sinh thái Điện toán đám mây VNPT Cloud, được phát triển trên nền tảng hạ tầng hiện đại với 8 trung tâm dữ liệu (IDC) trải rộng khắp cả nước, đạt chuẩn quốc tế Tier 3 và ISO 27001. Hệ thống này còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin khắt khe như ISO 27017, PCI DSS và cấp độ 3, đảm bảo tính bảo mật và ổn định cao. Điều này giúp VNPT Cloud cung cấp các giải pháp linh hoạt, phục vụ đa dạng nhu cầu từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến các startup, bao gồm các mô hình đám mây riêng, đám mây lai và đám mây công cộng, đáp ứng mọi yêu cầu trong hành trình chuyển đổi số. - Mỹ cấp phép cho T-Mobile, SpaceX mở rộng phủ sóng đến các 'vùng chết' Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 26/11 thông báo đã phê duyệt giấy phép cho T-Mobile và SpaceX Starlink, cung cấp vùng phủ sóng bổ sung từ không gian nhằm mở rộng khả năng truy cập Internet đến các khu vực hẻo lánh. Đây lần đầu tiên FCC cho phép một công ty điều hành vệ tinh hợp tác với một nhà mạng không dây cung cấp vùng phủ sóng viễn thông bổ sung từ không gian trên một số băng tần được phân bổ cho dịch vụ trên mặt đất, qua đó mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng không dây đến các khu vực xa xôi và loại bỏ "vùng chết". Năm 2022, T-Mobile và SpaceX đã công bố quan hệ đối tác và vào tháng 1 năm nay, SpaceX đã phóng các vệ tinh Starlink đầu tiên có khả năng kết nối với mạng T-Mobile lên quỹ đạo Trái Đất thấp bằng tên lửa Falcon 9 nhằm mở rộng vùng phủ sóng. Theo T-Mobile, trong năm 2024, tại Mỹ vẫn còn hơn 1,3 triệu km2 không thể kết nối bằng điện thoại thông qua các trạm BTS do ảnh hưởng của địa hình, hạn chế trong sử dụng đất và các yếu tố khác. Tháng 3 vừa qua, FCC đã đưa ra quy định quản lý mới cho vùng phủ sóng bổ sung từ không gian để mở rộng phạm vi của mạng không dây đến các khu vực xa xôi trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao trong mạng 4G và 5G. Tháng trước, FCC đã cho phép SpaceX và T-Mobile kích hoạt các vệ tinh Starlink có khả năng kết nối tới điện thoại để phủ sóng di động tại những khu vực ở North Carolina bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Helene. - Nintendo Switch 2 có thể ra mắt trước dự kiến Có tin đồn tiết lộ Nintendo Switch 2 sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau. Theo nguồn tin từ Gameranx, phiên bản kế nhiệm của Nintendo Switch sẽ trình làng trong tháng 1/2025 và sẽ lên kệ từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về thiết bị được tiết lộ. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ thêm phần tò mò và mong chờ. Theo tin đồn, số lượng máy Switch 2 sẽ rất hạn chế chỉ khoảng 650.000 chiếc được phân phối toàn cầu. Như vậy, mặc dù ra mắt trước dự kiến nhưng với số lượng có hạn thì người hâm mộ rất có thể phải tranh giành nhau để sở hữu máy chơi game này trong thời gian đầu. Hiện Nintendo vẫn chưa đưa thông tin nào xác nhận về ngày phát hành cũng như số lượng máy Switch 2. Nếu Switch 2 thực sự ra mắt vào đầu năm 2025 như tin đồn thì đây sẽ là tin vui cho cộng đồng game thủ. Và Switch 2 cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm trên thị trường máy chơi game console- cạnh tranh trực tiếp với Play Station 5 và Xbox Series X.