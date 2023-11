Điểm tin công nghệ 28/11: Apple được cấp bằng sáng chế 'cấm nhìn trộm' iPhone

Theo Phòng PA05, Công an TP.HCM, các đối tượng tạo lập các website (có tên miền gần giống), trang mạng xã hội giả mạo (sử dụng logo, hình ảnh, mã số thuế, địa chỉ …) các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước để dẫn dụ nạn nhân “sập bẫy”.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PA05), Công an TP.HCM vừa có cảnh báo thủ đoạn tội phạm lập các trang web, hội nhóm mạng xã hội giống các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước để lừa đảo người đi xin việc.

- Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người xin việc của các nhóm tội phạm công nghệ cao

Công An TP.HCM cho biết với hình thức này các nhóm tội phạm không chỉ lừa tiền giữ chỗ của nạn nhân mà còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân như: CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… Nhóm tội phạm dùng dữ liệu cá nhân của các nạn nhân để thực hiện các hình thức lừa đảo tiếp theo. Trong quá trình này, các đối tượng có thể sử dụng thông tin này để đi vay tiền trên app và dụ dỗ nạn nhân xác thực khoản vay.

Theo PA05, các đối tượng sẽ dụ dỗ nạn nhân chuyển khoản, đóng tiền ký quỹ để được nhận việc tại doanh nghiệp, tập đoàn; lừa đảo sẽ được làm việc trực tuyến tại nhà, thông qua việc nhiệm vụ và nhận tiền công (like, share, giật đơn hàng ảo, đánh giá ảo, xem phim, nghe nhạc…); nhiều bị hại khi phát hiện bị lừa vẫn lầm tưởng đang bị chính công ty, doanh nghiệp bị mạo danh lừa đảo.

Công an khuyến cáo mỗi cá nhân có nhu cầu tìm việc nên liên hệ trực tiếp các công ty, doanh nghiệp trên các kênh chính thức, trực tiếp đến công ty xác nhận để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, các công ty, doanh nghiệp bị mạo danh cần kịp thời ra thông báo cảnh báo hành vi giả mạo, báo cáo công an về hành vi giả mạo lừa đảo trên để đấu tranh, xử lý theo quy định.

- 18 quốc gia nhất trí quản lý trí tuệ nhân tạo từ khâu thiết kế

Reuters đưa tin ngày 27/11, 18 quốc gia đã ký kết một thỏa thuận thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn ngay từ khâu thiết kế trước nguy cơ bị lạm dụng.

Các quốc gia tham gia ký thỏa thuận mới bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Australia, Chile, Singapore, Israel, Nigeria, Estonia... Những nước này đồng ý rằng các công ty thiết kế và sử dụng AI cần phát triển và triển khai công nghệ tiên tiến này theo cách giúp khách hàng và công chúng được an toàn, không bị lạm dụng.

Đây là thỏa thuận không mang tính ràng buộc và chủ yếu đưa ra các khuyến nghị chung như giám sát các hệ thống AI, bảo vệ dữ liệu trước việc bị giả mạo và kiểm tra nhà cung cấp phần mềm.

Theo bà Jen Easterly, Giám đốc cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng Mỹ, điều quan trọng là rất nhiều quốc gia đã nhất trí với ý tưởng rằng các hệ thống AI cần đặt sự an toàn lên hàng đầu.