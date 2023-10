Điểm tin công nghệ 28/10: Apple chính thức xác nhận iPhone 15 lỗi sạc không dây trên ôtô

- Oppo tham vọng vươn lên số 1 thị trường điện thoại gập tại Việt Nam

Mặc dù đi sau so với đối thủ, nhưng Oppo, hãng điện thoại đang chiếm thị phần số 2 tại Việt Nam, muốn vươn lên vị trí số 1 thị phần điện thoại gập.

Chia sẻ trên được ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm của Oppo Việt Nam đưa ra tại buổi ra mắt sản phẩm điện thoại gập Find N3 và Find N3 Flip tại TP.HCM tối ngày 26/5 tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Oppo ra mắt một lúc 2 dòng sản phẩm smartphone cao cấp (flagship) ở thị trường Việt Nam.

Với 10 năm có mặt trên thị trường và 25 triệu khách hàng đã mua sản phẩm Oppo, hãng điện thoại này đang tự tin với tham vọng đó.

Trong báo cáo mới đây về điện thoại gập, IDC cho biết, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của dòng điện thoại này là 27,6% từ năm 2022 đến 2027 và đến năm 2027 số lượng điện thoại gập sẽ đạt con số 48,1 triệu chiếc. Đại diện IDC cũng kỳ vọng dòng điện thoại này sẽ tăng trưởng lên đến 50,5% vào năm 2023 và sẽ là xu hướng trên thị trường điện thoại thông minh trong thời gian tới.

- Loạt tỉnh/thành triển khai Zalo mini app, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Đầu tháng 3/2023, Tây Ninh trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước ra mắt mini app “Tây Ninh Smart” trên Zalo. Phiên bản mini app “Tây Ninh Smart” trên Zalo cung cấp các tiện ích như: Nộp hồ sơ trực tuyến, phản ánh hiện trường, hỏi đáp trực tuyến, đăng ký cửa hàng 4.0, thanh toán học phí trực tuyến, xem truyền hình, radio trực tuyến, cập nhật tin tức tuyên truyền từ chính quyền địa phương…

Trong khi đó, với phương châm đặt người dân và DN là trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ, tỉnh Long An triển khai Zalo mini app “Long An Số”. Bên cạnh các tính năng để người dân tiếp cận các dịch vụ công, việc tích hợp "Sàn nông sản Long An" vào mini app được coi là bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, bởi không chỉ người dân được bổ sung một kênh tiếp cận nông sản an toàn mà chính DN nông sản cũng có thêm đầu ra mới.