Điểm tin Công nghệ 27/9: iPhone 16 chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam

TikTok sẽ gắn nhãn cho các video làm từ AI để chống lừa đảo; Thiết bị dễ sửa nhất nhà Apple gọi tên iPhone 16 - Thế giới sẽ đối mặt cuộc khủng hoảng thiếu chip tiếp theo do nhu cầu AI tăng mạnh Chuỗi cung ứng chất bán dẫn tiên tiến là chuỗi cung ứng mong manh nhất trên hành tinh và có quá nhiều lý do khiến tình trạng thiếu chip lại diễn ra ... Theo báo cáo do công ty tư vấn Bain & Co vừa công bố, nhu cầu về chất bán dẫn tập trung vào trí tuệ nhân tạo và điện thoại thông minh và máy tính xách tay hỗ trợ AI có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng thiếu chip toàn cầu tiếp theo. Hãng tư vấn Bain cho biết nhu cầu về GPU và thiết bị điện tử tiêu dùng AI có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu chip. Ông Anne Hoecker, giám đốc công nghệ tại Bain ở Châu Mỹ, cho biết nhu cầu tăng đột biến đối với các đơn vị xử lý đồ họa đã gây ra tình trạng thiếu hụt các thành phần cụ thể của chuỗi giá trị bán dẫn. "Nếu chúng ta kết hợp nhu cầu tăng trưởng đối với GPU cùng với làn sóng các thiết bị hỗ trợ AI, có thể đẩy nhanh chu kỳ làm mới sản phẩm PC, thì nguồn cung bán dẫn rất dễ gặp tình trạng hạn chế”, chuyên gia của Bain nói. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ nhu cầu đối với các tiện ích hỗ trợ AI như vậy sẽ lớn đến mức nào, xét đến cách tiếp cận thận trọng của người tiêu dùng đối với chúng cho đến nay. Bain lưu ý rằng chuỗi cung ứng bán dẫn "vô cùng phức tạp và nhu cầu tăng khoảng 20% ​​trở lên có khả năng cao sẽ phá vỡ sự cân bằng và gây ra tình trạng thiếu chip". - TikTok sẽ gắn nhãn cho các video làm từ AI để chống lừa đảo TikTok tung trợ lý ảo AI để giúp nhà bán tạo ra nhiều video sáng tạo hơn, đồng thời sẽ gắn nhãn cho các video này nhằm đảo bảo tính trung thực cho người xem. Trong thông tin gửi báo chí mới đây, TikTok cho biết đơn vị này đã chính thức giới thiệu bộ công cụ GENAI -trí tuệ nhân tạo tạo sinh có tên Symphony. Bộ công cụ nhằm giúp người sử dụng (hay còn gọi là các nhà sáng tạo nội dung) trên nền tảng có thể viết kịch bản, sản xuất các video nhanh và chất lượng hơn. Trong đó, Symphony Assistant, trợ lý ảo AI, được nâng cấp từ giải pháp Creative Assistant, giúp người dùng sáng tạo trên TikTok ở giai đoạn phát triển ý tưởng, nắm bắt xu hướng giúp rút ngắn đáng kể thời gian lên ý tưởng. Symphony Assistant hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh và tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng trao đổi với trợ lý ảo này. Theo đại diện TikTok, tất cả các video được tạo ra từ Symphony Creative Studio sẽ được tự động gắn nhãn AI-generated (nội dung do AI tạo) nhằm đảm bảo tính trung thực và cởi mở. Đồng thời giúp người xem hiểu rằng nội dung này bước đầu được tạo ra bằng GEN AI. - Xiaomi 14T series rò rỉ thông số Leica camera cực khủng trước thềm ra mắt, xứng tầm smartphone cao cấp nhất phân khúc Trước thềm ra mắt ngày 27/9 tại Việt Nam, Xiaomi 14T series lộ rõ nhiều thông số gần như chính xác, được kỳ vọng kế thừa ngôi vương phân khúc của Xiaomi 13T series. Theo nhiều nguồn tin, dòng smartphone mới của nhà Xiaomi sẽ được trang bị hệ thống thấu kính Leica Summilux khẩu độ lớn cùng cảm biến Light Fusion 900. Đây là bộ đôi từng xuất hiệnt rên dòng Xiaomi 14 Series đình đám ra mắt vào giữa năm nay, mang đến trải nghiệm chụp ảnh chưa từng có trên smartphone. Với sự hỗ trợ này, Xiaomi 14T Series cho khả năng thu sáng tốt hơn, hỗ trợ giảm nhiễu và đảm bảo chất lượng cho ảnh chụp đêm. Xiaomi còn mạnh tay nâng cấp thuật toán Xiaomi AISP trên Xiaomi 14 Series, một trong những nâng cấp độc quyền chỉ vừa mới xuất hiện trên dòng flagship của hãng. Với những nâng cấp này, Xiaomi 14 series dự đoán sẽ là smartphone cao cấp nhất phân khúc với khả năng chụp ảnh ấn tượng. Theo NotebookCheck, các kỹ sư tại Xiaomi đã đưa nghệ thuật nhiếp ảnh lên một tầm cao mới với việc triển khai những thuật toán tính toán tiên tiến, phát triển 4 chế độ chân dung độc đáo. Mỗi chế độ đều mô phỏng các đặc điểm quang học nổi bật của những ống kính máy ảnh gồm 35mm, 50mm, 75mm và 90mm. Qua đó, Xiaomi 14T Series cho phép người dùng chụp những bức chân dung mang đậm tính chuyên nghiệp. Về khả năng quay phim, bộ đôi Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro được trang bị công nghệ Dual ISO Fusion Max tiên tiến, mang lại độ nhạy sáng xuất sắc với dải động lên đến 13,5 EV. Điều này không chỉ giúp ghi lại từng chi tiết ánh sáng và bóng đổ một cách hoàn hảo mà còn tạo nên những thước phim sống động và chân thực. Các chế độ chuyên nghiệp như phim ảnh, đạo diễn và MasterCinema cũng sẽ được tích hợp, hứa hẹn đưa trải nghiệm quay phim lên tầm cao mới, cho phép người dùng dễ dàng sáng tạo những tác phẩm điện ảnh chất lượng đỉnh cao. - iPhone 16 chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam Vào lúc 0 giờ ngày 27/9 các nhà bán lẻ, đại lý ủy quyền như Minh Tuấn Mobile, Thế Giới Di Động, Cellphones, FPT Shop... đã chính thức mở bán các phiên bản của dòng smartphone iPhone 6 mới của Apple tại thị trường Việt Nam. Mức giá của các dòng iPhone 16 giữa các nhà bán lẻ, đại lý ủy quyền không chênh nhau nhiều, mức giá chênh nhau do các ưu đãi của các bên bán. Theo đó đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay iPhone 16 có giá bán chính thức từ 22,49 triệu đồng. iPhone 16 Plus có giá từ 25,99 triệu đồng. Còn iPhone 16 Pro có giá từ 28,99 triệu đồng. Phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 34,99 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các ưu đãi của hệ thống. Đại diện Minh Tuấn Mobile cũng cho biết iPhone 16 Pro Max vẫn là phiên bản thu hút được nhiều người dùng nhất với hợn 70% người dùng chọn mua. Phiên bản 256GB và màu Titan Sa Mạc mới cũng được ưa chuộng. Các hệ thống bán lẻ, đại lý ủy quyền khác cũng cho hay năm nay phiên bản iPhone 16 Pro Max với màu Titan Sa Mạc mới là phiên bản được nhiều người dùng đặt mua nhất. - Huawei Mate XT tăng giá phi mã trên thị trường chợ đen Sự xuất hiện của điện thoại gập ba Huawei Mate XT đã ngay lập tức khuấy động thị trường công nghệ Trung Quốc, tạo ra một làn sóng lớn không chỉ về mặt công nghệ mà còn về giá trị thương mại. Ngày 10/9/2024, Huawei chính thức ra mắt Mate XT, smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới. Với cấu trúc bản lề kép và màn hình có thể mở rộng, người dùng có thể chuyển đổi từ một thiết bị cầm tay thông thường sang một máy tính bảng cỡ lớn 10,2 inch chỉ bằng một thao tác đơn giản. Đây là bước tiến đột phá trong ngành công nghiệp smartphone, không chỉ đưa công nghệ gập lên một tầm cao mới mà còn cho thấy tầm nhìn tương lai của Huawei về thiết bị di động đa năng. Với giá khởi điểm 2.800 USD cho phiên bản tiêu chuẩn và 3.369 USD cho phiên bản cao cấp, Huawei Mate XT không hề rẻ, nhưng lại nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau vài giây mở bán tại Trung Quốc. Điều này tạo ra cơn khát trên thị trường, khi nhiều người tiêu dùng không thể mua được thiết bị từ các kênh chính thức. Tận dụng cơ hội này, sản phẩm ngay lập tức xuất hiện trên thị trường chợ đen, với mức giá bị đội lên đến mức chóng mặt - hơn 21.000 USD. Người dùng tại Trung Quốc buộc phải trả cái giá này nếu muốn sở hữu thiết bị. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nguồn cung đã gây ra sự phẫn nộ từ một bộ phận khách hàng, khi họ cho rằng Huawei đã không sản xuất đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu. - Thiết bị dễ sửa nhất nhà Apple gọi tên iPhone 16 Có nguồn tin tiết lộ, iPhone 16 series đã đạt điểm cao nhất về khả năng sửa chữa . Ngày 9/9, trong sự kiện "It’s glowtime", Apple đã trình làng dòng sản phẩm iPhone 16 gồm 4 sản phẩm: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Theo thông tin từ iFixit thì 4 sản phẩm của dòng iPhone 16 series đạt 7/10 về khả năng dễ sửa chữa (cao gần gấp đôi iPhone 15 series với điểm 4/10). Một số nguyên do khiến iPhone 16 đạt điểm số ấn tượng phải kể tới như: iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sử dụng pin vỏ thép cứng giúp giảm nguy cơ cháy nổ cũng như giảm thiệt hại cho pin trong quá trình sửa chữa; keo dính pin đã được cải thiện giúp việc tháo rời pin trở nên dễ dàng; thiết kế iPhone 16 cho phép tháo mở cả từ hai mặt giúp việc tiếp cận linh kiện trở nên dễ dàng. Theo đánh giá của iFixit thì những thay đổi này là bước tiến lớn giúp quy trình sửa chữa iPhone trở nên nhất quán và thuận tiện hơn. Cũng tại sự kiện ngày 9/9 vừa qua, công ty cũng giới thiệu thiết kế Thermal Design cho mẫu iPhone thường với những cải tiến về hiệu suất nhiệt và kích thước pin lớn hơn, giúp tản nhiệt hiệu quả hơn và việc thay thế pin cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, tính năng Trợ lý sửa chữa của Apple cũng cho phép cả kỹ thuật viên và người dùng tự sửa chữa dễ dàng kiểm tra và xác nhận tính tương thích của linh kiện. Được biết, tính năng này trên iPhone 16 chỉ cần thực hiện qua một lần chạm.