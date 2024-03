Điểm tin công nghệ 27/3: Apple lại ‘dụ’ người dùng nâng cấp máy mới

- Nguy cơ hệ thống tại Việt Nam bị chiếm quyền khi hacker khai thác 5 lỗ hổng mới

Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo, có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Cục An toàn thông tin vừa phát cảnh báo về 6 lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024. Cảnh báo đã được gửi tới tất cả các đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Cụ thể, các lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm Microsoft được cảnh báo tới các đơn vị tại Việt Nam lần này là: Lỗ hổng CVE-2024-21408 trong Windows Hyper-V cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ - DoS; 5 lỗ hổng gồm CVE-2024-26198 trong Microsoft Exchange Server, CVE-2024-21407 trong Windows Hyper-V, CVE-2024-21334 trong Open Management Infrastructure - OMI, CVE-2024-21426 trong Microsoft SharePoint và CVE-2024-21411 trong Skype for Consumer đều cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát để xác định những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có 2 khả năng bị ảnh hưởng bởi 6 lỗ hổng an toàn thông tin mức cao và nghiêm trọng kể trên. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cũng được yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác giám sát, sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

- Sản phẩm tài khoản chứng khoán trên ZaloPay vượt mốc 300.000 người dùng

Chỉ sau khoảng 5 tháng ra mắt, sản phẩm hợp tác giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và ví điện tử ZaloPay đã ghi nhận 350.000 tài khoản mở mới. Con số này góp phần giúp DNSE chiếm tới 26.5% thị phần tài khoản mở mới trên toàn thị trường tính đến hết năm 2023.