Điểm tin công nghệ 27/12: iPhone 14 Pro tiếp tục nguy cơ thiếu hàng

Ứng dụng VinBase, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo lập và quản lý các Trợ lý ảo trên nhiều kênh giao tiếp như: Trợ lý ảo kênh văn bản (VinBase Chatbot), Trợ lý ảo kênh tổng đài (VinBase Callbot), Trợ lý ảo toàn diện cho doanh nghiệp (VinBase Virtual Assistant - Trợ lý ảo ViVi) hay các APIs tùy chỉnh (VinBase APIs) bao gồm: Nhận dạng tiếng nói tự động (ASR), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Tổng hợp giọng nói (TTS), Sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) và Phân tích quan điểm (Sentiment Analysis)…

Điểm nổi bật của VinBase là được phát triển dựa trên những công nghệ giọng nói thế hệ mới nhất như Sinh trắc học giọng nói, Phân tích quan điểm, Công nghệ khử nhiễu, Chuyển đổi giọng nói cùng hệ tri thức được xây dựng từ hơn 100 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

- Tấn công bằng mã độc tống tiền sẽ tiếp diễn trong năm 2023

Các chuyên gia bảo mật dự báo, phương thức tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) sẽ trở nên phổ biến hơn vào năm 2023 nên các cơ quan, tổ chức cần có giải pháp bảo mật phù hợp.

Fortinet- Công ty chuyên về các giải pháp an ninh mạng cho biết, chỉ trong nửa đầu năm 2022, số lượng các biến thể mã độc tống tiền mới do Fortinet xác định được đã tăng gần 100% so với khoảng thời gian 6 tháng trước đó.

Đội ngũ nghiên cứu an ninh mạng và mối đe dọa toàn cầu của FortiGuard Labs đã ghi nhận 10.666 biến thể mã độc tống tiền mới trong 6 tháng đầu năm 2022 so với con số 5.400 biến thể trong nửa cuối năm 2021. Sự gia tăng đột biến các biến thể mã độc tống tiền mới này chủ yếu là do ngày càng nhiều kẻ tấn công lợi dụng phương thức RaaS trên web đen (Ransomware-as-a-Service – dùng dịch vụ mã độc tống tiền). Tuy nhiên, kỹ thuật mà những kẻ xấu sử dụng để phát tán ransomware phần lớn vẫn giống nhau.