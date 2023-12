Điểm tin công nghệ 27/12: Apple chính thức ngừng bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ

TechCrunch đưa tin ngày 26/12, Apple quyết định chính thức ngừng bán mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ, do vi phạm sáng chế.

- VNPT đảm bảo hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Hội Nông dân Việt Nam

Cụ thể, Tập đoàn VNPT trang bị đường truyền số liệu, truyền dẫn tín hiệu truyền hình trực tiếp, đường truy cập Internet 500Mbps, lắp đặt thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng cùng đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt kết nối 1.500 thiết bị máy tính bảng cho đại biểu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội.

Cùng đó, VNPT cung cấp các giải pháp số phục vụ hoạt động của Đại hội gồm: Điểm danh đại biểu bằng mã QR Code và giải pháp nhận điện khuôn mặt VnFace. Hệ thống sử dụng các công nghệ Deep Learning trên dữ liệu lớn và AI đạt độ chính xác cao, chống giả mạo và gian lận, tránh các hành vi sử dụng ảnh hay video mạo danh; cùng với hàng loạt công nghệ hiện đại khác như Similarity Search, nhận dạng lời nói tự động, Text to Speech, Edge Computing cho phép tính toán, xử lý dữ liệu giúp tăng tốc độ, mã hóa an ninh SHA đảm bảo an toàn dữ liệu; đồng thời giúp giảm thiểu tối đa chi phí trong khâu tổ chức.

Cũng tại sự kiện này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ra mắt App Nông dân Việt Nam do VNPT xây dựng và vận hành. Giải pháp này được trưng bày tại triển lãm của Đại hội cùng với hàng loạt ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn… và các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ do VNPT nghiên cứu và phát triển.

- Thêm một smartphone có camera 200MP, đạp đổ kỷ lục với zoom 200x

Sắp tới, thị trường sẽ lại tiếp nhận thêm một chiếc điện thoại có camera 200MP - Vivo X100 Pro Plus cùng khả năng zoom kỹ thuật số "đỉnh chóp".

Cách đây một vài tuần trước, Vivo X100 Pro đã được giới thiệu trên toàn cầu. Khoảng tháng 4 năm sau, chúng ta sẽ thấy Vivo chính thức ra mắt X100 Pro Plus xịn sò hơn.