Điểm tin Công nghệ 27/10: Nvidia vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Red Magic 10 Ultra sắp ra mắt với màn hình lớn hơn 7 inch, pin 7.000 mAh; OnePlus 13 sẽ trình làng vào ngày 31/10 - Từ 1/1/2025, người dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý gì? Khách hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hạn, chưa cập nhật sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch thanh toán hoặc rút tiền. Theo quy định, từ 1/1/2025, khách hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hiệu lực sẽ bị dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền tại tất cả các kênh. Khách hàng cá nhân và chủ thẻ doanh nghiệp chưa đăng ký sinh trắc học cũng sẽ bị dừng tất cả giao dịch trực tuyến, rút tiền tại ATM/CDM. Theo các ngân hàng, từ 1/1/2025, nếu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học, khách hàng sẽ không thể giao dịch chuyển khoản với bất kỳ giá trị nào; không thể liên kết, giao dịch thanh toán trực tuyến từ ví điện tử/tài khoản ngân hàng; không thể nộp, rút tiền giữa ví điện tử và tài khoản ngân hàng; không thể thực hiện thanh toán chạm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,… Đối với thẻ thanh toán và thẻ ghi nợ, từ 1/1/2025, khách hàng cũng sẽ không thể tiếp tục sử dụng nếu giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận cư trú hết hạn hoặc chưa cập nhật giấy tờ tuỳ thân thành CCCD/thẻ căn cước. Trước đó, từ 1/10, khách hàng không thể mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ trực tuyến nếu không cập nhật sinh trắc học. Đối với thẻ tín dụng, từ 1/1/2025, khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch thẻ khi giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận cư trú hết hạn. - OnePlus 13 sẽ trình làng vào ngày 31/10 Mới đây, OnePlus đã chính thức xác nhận ngày ra mắt OnePlus 13 là ngày cuối cùng của tháng 10. Theo đó, trong poster được đăng tải thì model kế nhiệm OnePlus 12 sẽ ra mắt vào ngày 31/10 tại Trung Quốc. Hình ảnh cũng đã xác nhận tùy chọn thiết kế cũng như màu sắc thiết bị. Thiết bị sẽ có tùy chọn màu sắc trắng, xanh và có thể có thêm màu đen như các báo cáo trước đây. Theo poster thì mặt sau được thiết kế lại, nơi mô- đun camera không hợp nhất với cạnh thiết bị. Bên cạnh đó, có một đường chạy ngang từ mô- đun máy ảnh đến cạnh của thiết bị. Logo "H'' của Hasselbland cũng có thể được nhìn thấy. Mặt trước, thiết bị được trang bị tấm nền OLED cong với bốn cạnh siêu nhỏ. Cạnh trái của máy có thanh trượt cảnh báo, trong khi cạnh phải có nút chỉnh âm lượng và nguồn. Mặt dưới có khe cắm Sim, micro và cổng USB, ngoài ra có thể có loa ngoài. Trước đó, công ty xác nhận OnePlus 13 sẽ sử dụng tấm nền BOE X2 với độ phân giải 2K, tốc độ làm mới 120 Hz và đi kèm công nghệ LTPO. Máy sẽ được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm bên dưới màn hình giúp mở khóa nhanh hơn và chính xác hơn. Theo tiết lộ từ leaker Digital Chat Station trên Weibo thì OnePlus 13 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite. Flagship tiếp theo của OnePlus sẽ được trang bị cảm biến camera LYT -808 với khẩu độ f/1.6. Đây là camera chính 50 MP tương tự OnePlus 12, ống kính siêu rộng 50 MP (LYT-600) và camera tele tiềm vọng 50 MP (LYT-600) với zoom quang 3x. Điện thoại cũng dự kiến sẽ có thân máy được xếp hàng IP69 về chống nước và kháng bụi, thanh trượt cảnh báo, khung kim loại và động cơ xúc giác Turbo 0916. Điện thoại được kỳ vọng có Ram khủng lên tới 16GB, viên pin có dung lượng 6,000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và không dây 50W. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng điện thoại sẽ được trang bị động cơ haptic O916T - cùng loại động cơ rung được sử dụng trong OnePlus 12. Tấm poster khác cho thấy OnePlus 13 sẽ hỗ trợ phụ kiện sạc không dây rừ tính AirVOOC 50W mới. Phụ kiện dự kiến ra mắt cùng điện thoại vào ngày 31/10. - Tân vương Android cao cấp sẽ có màn hình cực sáng, tiếp tục cho iPhone 16 Pro Max 'hít khói' Samsung đang chuẩn bị ra mắt flagship tiếp theo của mình, dòng Galaxy S25, dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2025. Theo các tin đồn và rò rỉ gần đây, Galaxy S25 Ultra sẽ đi kèm với một số nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là về màn hình, thiết kế và hiệu suất. Chuyên gia rò rỉ công nghệ ICE Universe mới đây tuyên bố rằng điện thoại sẽ cung cấp độ sáng đỉnh cao hơn, màu sắc chính xác hơn và góc nhìn rộng hơn. Mặc dù vậy, anh ấy không tiết lộ bất kỳ con số cụ thể nào. Một trong những điểm nhấn chính của S25 Ultra sẽ là màn hình phẳng được làm mới. Thiết bị được đồn đoán sẽ có màn hình 6,86 inch, lớn hơn một chút so với màn hình 6,8 inch trên S24 Ultra. Các báo cáo cho rằng màn hình mới này có thể tăng độ sáng khoảng 20–30%, có khả năng đạt tới 3100–3400 nits, đây sẽ là một sự nâng cấp đáng kể so với độ sáng tối đa 2600 nit của thế hệ trước. Nếu là thật nó sẽ vượt trội hơi iPhone 16 Pro Max khá nhiều. Sự cải tiến này có thể đạt được bằng cách sử dụng vật liệu OLED M14 mới của Samsung, dự kiến ​​sẽ mang lại những cải tiến về độ chính xác của màu sắc, góc nhìn và độ sáng. Thiết kế của Galaxy S25 Ultra cũng có vẻ đang phát triển. Các thông tin rò rỉ cho thấy sự trở lại của các góc bo tròn, điều chưa từng thấy kể từ Galaxy S21 Ultra. Các đơn vị giả bằng nhôm tiết lộ rằng điện thoại sẽ thoải mái hơn khi cầm, với kích thước dày 8,25mm (giảm từ 8,6mm trên S24 Ultra ) và thân máy hẹp hơn (77,6mm so với 79mm). Ngoài ra, thiết bị sẽ nhẹ hơn, nặng 221 gram so với 232 gram của người tiền nhiệm. - Red Magic 10 Ultra sắp ra mắt với màn hình lớn hơn 7 inch, pin 7.000 mAh Dòng điện thoại Red Magic 10 sắp ra mắt của Nubia sẽ có màn hình lớn cùng pin dung lượng cực cao, cho người dùng có được trải nghiệm chơi game tuyệt hảo. Nubia vừa xác nhận rằng dòng sản phẩm Red Magic 10 sắp ra mắt sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite, hứa hẹn mang đến hiệu suất mạnh mẽ cho người dùng. Mặc dù chưa có thông báo chính thức từ thương hiệu, nhưng các nguồn tin cho biết điện thoại này sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Theo thông tin rò rỉ từ leaker nổi tiếng @DigitalChatStation, dòng sản phẩm Red Magic 10 sẽ bao gồm một mẫu mới mang tên Red Magic 10 Ultra. Thông tin trong bài đăng trên Weibo tiết lộ mẫu máy này sẽ có màn hình phẳng lớn với công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình. Đặc biệt, Red Magic 10 Ultra dự kiến sẽ sở hữu màn hình siêu lớn, vượt quá 7 inch, cùng với pin dung lượng rất cao, trong khoảng từ 6.600 mAh đến 7.000 mAh, cho phép người dùng trải nghiệm chơi game liên tục trong nhiều giờ. Ngoài ra, poster chính thức vừa được Nubia phát hành cũng xác nhận rằng dòng Red Magic 10 sẽ có kích thước lớn hơn và hiệu suất mạnh mẽ hơn so với các phiên bản trước. Điều này có thể ám chỉ đến sự xuất hiện của biến thể Ultra. Trong phần bình luận, @DigitalChatStation cũng tiết lộ rằng Nubia Z70 Ultra, một mẫu điện thoại khác của hãng, sẽ có màn hình nhỏ hơn một chút, khoảng 6.9 inch, nhưng cũng được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite. - Nvidia vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới Nvidia đã soán ngôi Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới vào thứ Sáu sau đợt tăng giá cổ phiếu kỷ lục, theo Reuters. Dữ liệu LSEG cho thấy giá trị thị trường chứng khoán của Nvidia trong thời gian ngắn đã chạm mức 3,53 nghìn tỷ USD, cao hơn một chút so với 3,52 nghìn tỷ USD của Apple. Cổ phiếu Nvidia kết thúc ngày thứ sáu với mức tăng giá 0,8%, đưa giá trị thị trường của Nvidia tăng thêm 3,53 nghìn tỷ USD, trong khi cổ phiếu của Apple tăng 0,4%, định giá nhà sản xuất iPhone ở mức 3,52 nghìn tỷ USD. Vào tháng 6, Nvidia đã nhanh chóng trở thành Công ty có giá trị nhất thế giới trước khi bị Microsoft và Apple vượt qua. Vốn hóa thị trường của bộ ba công nghệ này đã ngang bằng nhau trong vài tháng. Giá trị thị trường của Microsoft đứng ở mức 3,18 nghìn tỷ USD, với cổ phiếu tăng 0,8%. Nhà sản xuất chip ở Thung lũng Silicon là nhà cung cấp bộ xử lý thống trị được sử dụng trong điện toán AI và công ty đã trở thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc đua giữa Microsoft, Alphabet, Meta Platforms để thống trị công nghệ mới nổi.