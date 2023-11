Điểm tin công nghệ 26/11: Apple thách thức Đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU

Được biết, luật mới này nhắm vào 22 dịch vụ nổi tiếng, do 6 công ty công nghệ điều hành gồm Microsoft , Apple , Alphabet, Amazon, Meta và ByteDance.

Apple mới đây đã đệ đơn phản đối các quyết định do Ủy ban Châu Âu đưa ra theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số mới được ban hành gần đây, theo một bài đăng được Tòa án Tư pháp Liên minh Châu Âu chia sẻ trên X.

- AI Day 2023: Cộng đồng AI Việt đón chờ dàn diễn giả hàng đầu thế giới

Từ ngày 5-6/12/2023, Ngày hội Trí tuệ nhân tạo AI Day 2023 - sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam do VinAI và New Turing Institute đồng tổ chức, sẽ diễn ra tại The Global City (TP.HCM). Đây là sự kiện được cộng đồng AI Việt mong chờ nhất trong năm bởi quy tụ nhiều diễn giả và chuyên gia AI hàng đầu thế giới.

Với chủ đề “AI Tái thiết thực tại”, cộng đồng công nghệ sẽ được trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với những bậc thầy trong lĩnh vực AI toàn cầu.

Tại AI Day 2023, giáo sư Martial Hebert sẽ có những chia sẻ mới mẻ về các trở ngại chính và giải pháp trong việc triển khai hệ thống AI trong thế giới thực, dựa trên những nghiên cứu mới nhất của 7 khoa trong trường Khoa học Máy tính CMU.

Tham gia AI Day 2023 lần này, giáo sư Simon Lucey sẽ trình bày về Neural Priors, một khái niệm và hướng đi đột phá giúp các mô hình AI có thể ghi nhớ và tích hợp các kiến thức sẵn có giúp cho việc dự đoán và ra quyết định tốt hơn.

- Doanh số của Apple ở Trung Quốc giảm tạo đà cho các hãng điện thoại Android

Doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc sụt giảm đang tạo cơ hội cho một nhà sản xuất điện thoại thông minh Android khác trong nước là Xiaomi giành được sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư.