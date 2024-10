Điểm tin Công nghệ 26/10: Những nâng cấp đáng mong đợi trên iPhone 17 Pro Max

Người dùng Apple ngày càng mê iPhone tân trang; Cuộc đua khốc liệt trên thị trường smartphone Trung Quốc - Những nâng cấp đáng mong đợi trên iPhone 17 Pro Max Theo các nguồn tin uy tín, Apple đang chuẩn bị cho một loạt nâng cấp đột phá trên iPhone 17 Pro Max, hứa hẹn sẽ định hình lại trải nghiệm người dùng với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế hơn. Được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến lớn về công nghệ, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ không chỉ cải tiến về mặt hiệu suất mà còn đi kèm với những công nghệ đột phá như thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn và lớp kính Ceramic Shield mới. Jeff Pu, một nhà phân tích nổi tiếng, tiết lộ rằng iPhone 17 Pro Max sẽ có một Dynamic Island với kích thước nhỏ hơn, cho phép tối đa hóa không gian hiển thị. Điểm nhấn trong thiết kế mới là công nghệ Face ID sử dụng "metalens" – cho phép thu nhỏ kích thước hệ thống nhận diện khuôn mặt mà vẫn đảm bảo hiệu quả bảo mật. Dự kiến, đây sẽ là một cải tiến chỉ có trên phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro Max, trong khi các phiên bản khác của dòng iPhone 17 vẫn giữ thiết kế hiện tại. Nguồn tin từ Digitimes cho biết iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới được trang bị bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm từ TSMC. Đầu năm nay, Apple đã ký hợp đồng độc quyền với TSMC để sản xuất bộ xử lý này, đánh dấu một bước đi chiến lược để tăng hiệu suất và giảm tiêu hao năng lượng đáng kể cho iPhone thế hệ mới. Apple dự kiến sẽ trang bị màn hình với lớp phủ kính Ceramic Shield cải tiến, tăng cường khả năng chống phản chiếu và chống trầy xước so với các phiên bản trước. Lớp kính này hiện đã được bàn giao cho chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc và được cho là sẽ góp phần bảo vệ màn hình tốt hơn trong điều kiện sử dụng hàng ngày. iPhone 17 Pro còn dự kiến sẽ được trang bị chip WiFi 7 và Bluetooth do chính Apple phát triển. Điều này nằm trong kế hoạch lâu dài của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và tối ưu hóa khả năng kết nối. Thêm vào đó, trang ET News tiết lộ rằng Apple đang thử nghiệm pin tự thiết kế cho iPhone, kỳ vọng sẽ áp dụng công nghệ này từ thế hệ iPhone 17 để mang lại thời gian sử dụng lâu dài và hiệu suất pin cao hơn. Apple cũng sẽ bổ sung ba màu mới cho iPhone 17 Pro Max: Dark Green (xanh lá đậm), Teal (xanh mòng két) và Green (xanh lá). Đây là những màu sắc mới mẻ nhằm mang lại sự lựa chọn phong phú cho người dùng cao cấp, đồng thời tạo nên một diện mạo mới cho dòng iPhone Pro vốn thường có các màu sắc tối truyền thống. iPhone 17 Pro Max cũng được đồn đoán sẽ là mẫu iPhone đầu tiên tích hợp hệ thống Face ID dưới màn hình, trong khi camera selfie sẽ thiết kế dạng đục lỗ. Thiết kế này không chỉ giúp tối ưu hóa không gian hiển thị mà còn tạo nên diện mạo hiện đại và tinh tế cho thiết bị. - Người dùng Apple ngày càng mê iPhone tân trang Khác với trước đây, việc nâng cấp lên các mẫu iPhone mới nhất không còn là tiêu chuẩn đối với người dùng sản phẩm Apple. Những năm gần đây, người dùng iPhone thường giữ điện thoại của họ lâu hơn so với người dùng các thương hiệu Android như Samsung, Google, Huawei và Xiaomi. Tuy nhiên, một xu hướng khác cũng đồng hành chính là việc iPhone tân trang đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Theo số liệu gần đây, doanh số bán iPhone 16 đã giảm 13% so với iPhone 15, điều này cho thấy người tiêu dùng không nhận thấy những cải tiến đủ quan trọng để biện minh cho việc nâng cấp. Thay vào đó họ tìm mua đến những chiếc iPhone tân trang hoặc đã qua sử dụng, trong số này iPhone tân trang được ưa chuộng tại các thị trường quan trọng của Apple. iPhone tân trang là những sản phẩm đã được trả lại do một số vấn đề nhất định, sau đó được kiểm tra, làm sạch và sửa chữa nếu cần thiết trước khi được bán trở lại người dùng. Mặc dù chúng gần như mới hoàn toàn nhưng do đã được mở ra, chúng sẽ bị phân loại là sản phẩm tân trang bà có những đặc điểm riêng để nhận iện. Chính việc giá thành rẻ nhưng trông như sản phẩm mới khiến iPhone tân trang thực sự thu hút người dùng. Trong thực tế, chính Apple cũng nhận ra xu hướng này nên đã đầu tư vào thị trường iPhone tân trang trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, không lâu sau khi ra mắt một dòng thiết bị mới, chúng cũng có mặt tại các cửa hàng tân trang từ Apple. Theo báo cáo từ Counterpoint Research, thị trường iPhone tân trang đã ghi nhận mức tăng trưởng 5% từ năm 2021 đến năm 2022, bất chấp những cải tiến công nghệ gần đây từ Apple và các công ty khác. Đặc biệt, Apple hiện đang chiếm lĩnh một nửa thị trường smartphone tân trang. - Cuộc đua khốc liệt trên thị trường smartphone Trung Quốc Apple hiện đang nắm giữ thị phần lớn thứ hai trong thị trường smartphone tại Trung Quốc với 15,6%, trong khi Huawei xếp thứ ba với 15,3% thị phần, tăng 4,2 điểm phần trăm. Doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc trong quý 3/2024 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi đối thủ Huawei tăng mạnh 42% trong cùng kỳ, giữa bối cảnh cạnh tranh trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất thế giới đang trở nên căng thẳng hơn. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC công bố vào ngày 25/10, Apple hiện đang nắm giữ thị phần lớn thứ hai trong thị trường smartphone tại Trung Quốc, với 15,6%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Huawei xếp thứ ba với 15,3% thị phần, tăng 4,2 điểm phần trăm. Vivo, hãng chủ yếu bán điện thoại phân khúc giá rẻ, đứng đầu thị trường smartphone Trung Quốc với 18,6% thị phần. Sự khác biệt về kết quả này phản ánh sự trở lại của Huawei vào năm ngoái trong phân khúc cao cấp với dòng sản phẩm Mate 60, được cho là sử dụng chip sản xuất trong nước. “Gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc ngày càng thách thức vị thế của Apple với mẫu điện thoại Pura 70 ra mắt đầu năm nay. Apple cũng đối mặt với nhiều khó khăn ở Trung Quốc, bao gồm các hạn chế từ một số cơ quan Chính phủ về việc sử dụng iPhone. Để thúc đẩy doanh số, hãng công nghệ Mỹ đã thực hiện nhiều chiến dịch giảm giá. Kết quả kinh doanh quý 3/2024 của Apple được hỗ trợ một phần nhờ vào mẫu iPhone 16 mới ra mắt vào ngày 20/9. Cùng ngày, Huawei cũng giới thiệu một sản phẩm cạnh tranh là chiếc điện thoại gập ba. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Counterpoint, dòng iPhone mới có khởi đầu mạnh mẽ tại Trung Quốc với doanh số bán cao hơn 20% trong ba tuần đầu ra mắt so với mẫu điện thoại iPhone 15, được ra mắt năm 2023. IDC cho biết: “Với việc ra mắt sản phẩm mới hàng năm, Apple quay trở lại top 5 hãng điện thoại chiếm thị phần lớn tại Trung Quốc với 15,6% thị phần. Việc đẩy mạnh các chương trình khuyến mại và ra mắt của sản phẩm Apple Vision Pro, nhu cầu thị trường cho dòng iPhone 16 dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian tới.” Xét về tổng quan, doanh số bán smartphone tại Trung Quốc trong quý 3/2024 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 68,78 triệu chiếc. - Sẽ có Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia Ngày 25-10, Bộ Công thương cho biết vừa ban hành quyết định tổ chức hai sự kiện gồm: “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” và “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2024” nhằm thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên phạm vi cả nước dịp cuối năm 2024. Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ bao gồm “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” diễn ra từ ngày 25-11 đến ngày 1-12 và “60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2024”, dự kiến kéo dài từ 0 giờ ngày 29-11 đến 12 giờ ngày 1-12. Theo đại diện Bộ Công thương, hai sự kiện này là dịp để người tiêu dùng cả nước trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ chất lượng từ các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đưa đến nhiều ưu đãi về giá cả và khuyến khích sử dụng phương thức thanh toán điện tử an toàn và tiện lợi. Bộ Công thương cũng dự kiến triển khai cầu truyền hình và livestream kết nối các điểm cầu trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tham gia và theo dõi sự kiện. Đồng thời, cơ quan này sẽ triển khai các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái và ưu tiên khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm chính hãng, nhằm xây dựng niềm tin vào chất lượng hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử. - Nhận diện bảng biểu trên giấy tờ siêu nhanh cùng AI Theo thông tin từ Viettel chiều 25/10, tại Hội nghị châu Âu về trí tuệ nhân tạo (ECAI) tại Tây Ban Nha, Nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) đã công bố giải pháp nhận diện, trích xuất thông tin từ bảng biểu trong thời gian thực với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với các giải pháp hiện có trên thế giới. Tự động hóa quá trình này sẽ giúp giảm bớt công việc nhập liệu thủ công, tăng độ chính xác và tốc độ xử lý văn bản. Tự động trích xuất dữ liệu là việc sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện ký tự quang học (OCR) để tự động lấy thông tin từ các nguồn như văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu scan và chuyển đổi thành định dạng dễ xử lý, ví dụ như file Excel. “Đây là nghiệp vụ được thực hiện nhiều trong ứng dụng văn phòng số, hỗ trợ đắc lực cho quá trình số hóa giấy tờ vật lý tại các tổ chức. Mặc dù chữ viết đã được xử lý khá hiệu quả, việc nhận diện và trích xuất chính xác thông tin từ các bảng biểu trong tài liệu đến nay vẫn là một bài toán khó”, đại diện Viettel cho biết. Theo đại diện nhóm nghiên cứu, giải pháp trích xuất dữ liệu từ bảng biểu của Viettel AI có tốc độ xử lý nhanh gấp 4 lần so với công nghệ hiện nay, lên tới 40 FPS (khung hình/giây) trong một số trường hợp. Đặc biệt, mặc dù đẩy mạnh tốc độ, độ chính xác vẫn được đảm bảo tương đương các giải pháp hiện có, với độ khác biệt chỉ khoảng 2% trên các tập dữ liệu chuẩn.