Điểm tin công nghệ 26/1: Apple cập nhật iOS cho mẫu iPhone 10 năm tuổi

Apple vừa phát hành iOS 12.5.7. Đây là bản vá bảo mật cho những thiết bị không hỗ trợ các phiên bản iOS mới hơn gồm iPod touch thế hệ 6, iPad mini 2 và mini 3, iPad Air, iPhone 6, 6 Plus và iPhone 5s.

Ngày 24/1, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã kiện Tập đoàn Google do độc quyền thao túng thị trường quảng cáo trực tuyến, mở ra cuộc chiến pháp lý mới nhằm vào "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại bang California này.

Vụ kiện do DOJ khởi xướng cùng 8 bang gồm California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee và Virginia. Trọng tâm của vụ kiện là vị thế độc quyền của Google trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ quảng cáo, công nghệ mà các công ty dựa vào nhằm khai thác nhu cầu quảng cáo trực tuyến của họ.

Theo nội dung đơn kiện, DOJ cáo buộc Google duy trì thế độc quyền phi pháp, sử dụng các phương thức chống cạnh tranh trái phép để loại bỏ hoặc giảm thiểu bất kỳ mối đe dọa nào tới vị trí độc quyền của hãng đối với các công nghệ quảng cáo kỹ thuật số. Điều này phá vỡ tính cạnh tranh công bằng và hợp pháp trong ngành quảng cáo.

Các công tố viên cho rằng Google đang kiểm soát lĩnh vực quan trọng này, khiến các nhà sáng tạo trang web có được ít doanh thu hơn, các nhà quảng cáo vẫn phải trả nhiều tiền hơn, trong khi tính sáng tạo bị "bóp nghẹt" do thiếu các đối thủ cạnh tranh.

- Windows 10 sắp bị dừng bán

Dù vẫn được cập nhật đến tháng 10/2025, Windows 10 sẽ không được phân phối bản quyền trên website của Microsoft từ ngày 31/1.