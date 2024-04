Điểm tin công nghệ 25/4: Apple chốt thời điểm diễn ra sự kiện ‘Let Loose’

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple có thể sẽ hoạt động kém hơn so với các đối thủ trong một số trường hợp do những hạn chế từ việc chạy trực tiếp trên thiết bị. Tuy nhiên, công cụ sẽ có tốc độ xử lý nhanh hơn và gia tăng quyền riêng tư của người dùng.

- Bảo đảm an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Với sự phát thần tốc của công nghệ thông tin, Việt Nam đang được đánh giá là sở hữu tiềm năng lớn để trở thành trung tâm sản xuất trọng điểm của khu vực nhờ duy trì tốt tốc độ phát triển kinh tế số trong nhiều năm qua. Các Tập đoàn, Tổ chức và doanh nghiệp hiện nay đều sở hữu những dữ liệu lớn, với hệ thống thông tin khổng lồ và cực kỳ quan trọng. Đây cũng chính là “miếng mồi” mà các nhóm tội phạm mạng thường xuyên hướng đến.

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như bảo vệ tài nguyên số, các tổ chức doanh nghiệp cần tìm kiếm những giải pháp an toàn thông tin phù hợp, hiệu quả. Đó cũng chính là nội dung của buổi hội thảo “Giải pháp An toàn Thông tin Toàn diện – Lá chắn trong kỷ nguyên số” vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tại đây, các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ về các giải pháp an toàn thông tin toàn diện, bao gồm: Giải pháp hệ thống lưu trữ dữ liệu (VNPT Cloud) là lời giải cho bài toán đáp ứng nhu cầu backup dữ liệu trên ứng dụng điện toán đám mây trước vấn đề an toàn thông tin cho tổ chức doanh nghiệp do diễn giả Bùi Duy Anh - thuộc team Chuyên gia Hạ tầng số VNPT trình bày. Giải pháp về an ninh mạng lưới VNPT AntiDDoS nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ và luôn sẵn sàng các biện pháp khắc phục kịp thời trước các cuộc tấn công DDoS do diễn giả Hoàng Trung Thảo - Chuyên gia An ninh mạng VNPT trình bày;…

Cũng tại Hội thảo, các diễn giả đã cùng giải đáp cụ thể, chi tiết những thắc mắc của khách mời về khả năng xử lý tình huống thực chiến của các bộ giải pháp, về hành lang an toàn bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công, về an toàn hệ thống mạng của doanh nghiệp,...

- Nhà sáng lập Binance đối mặt án tù 36 tháng tại Mỹ

Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập Binance, sàn tiền mã hoá lớn nhất thế giới, có thể sẽ bị kết án 36 tháng tù giam sau khi nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Phiên toà kết án Zhao dự kiến được tổ chức vào ngày 30/4 tới đây tại Seattle. Nhà sáng lập sàn crypto đã rời vị trí giám đốc điều hành Binance từ tháng 11 năm ngoái khi thừa nhận sai phạm, đồng thời công ty phải nộp phạt số tiền lên tới 4,32 tỷ USD.

“Dựa trên mức độ cố ý vi phạm pháp luật Mỹ của Zhao và hậu quả gây ra, mức án sẽ là 36 tháng tù”, các công tố viên cho biết.

Trước đó, toà án liên bang dự định áp mức án tối đa 18 tháng đối với Zhao - người đã đồng ý không kháng cáo. Hiện nhà sáng lập sàn Binance vẫn đang được tại ngoại ở Mỹ với khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD.

Cơ quan chức năng cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100 nghìn giao dịch đáng ngờ, có liên quan đến các nhóm khủng bố như Hamas, Al Qaeda và IS. Ngoài ra, các công tố viên nói rằng nền tảng Binance cũng có trách nhiệm trong những giao dịch mua bán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, cũng như đã nhận một phần lớn số tiền chuộc từ các vụ tấn công tống tiền (ransomware).