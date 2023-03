Điểm tin công nghệ 25/3: Kính iPhone 15 lần đầu xuất hiện xác nhận tin đồn thú vị nhất về thiết bị

- Kính iPhone 15 lần đầu xuất hiện xác nhận tin đồn thú vị nhất về thiết bị

Một thành phần trên iPhone 15 vừa bị rò rỉ mang đến chi tiết thú vị liên quan đến các mẫu iPhone thông thường thế hệ tiếp theo.

Những hình ảnh rò rỉ về tấm kính được cho là của dòng iPhone 15 xác nhận tin đồn rằng những chiếc iPhone không phải Pro cuối cùng sẽ loại bỏ phần tai thỏ và thay thế bằng phần cắt hai mảnh cho hệ thống Dynamic Island mới lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max vào năm ngoái.

Đây chắc chắn là một sự thay đổi đã được chờ đợi từ lâu, mặc dù nhiều người vẫn thích tai thỏ hơn Dynamic Island. Nhưng đó không phải là bản nâng cấp đáng kể nhất so với tiền nhiệm khi có thông tin cho rằng, ngoài việc loại bỏ tai thỏ và có thể có các viền đồng nhất mỏng hơn (1,5mm), những chiếc iPhone 15 thông thường sẽ vẫn chỉ có tốc độ làm mới màn hình 60 Hz và không hỗ trợ tính năng Always On. Chưa kể đến việc chip A16 Bionic có thể sẽ lại lỗi thời sau một năm nữa.

Một tin đồn khác từ giới đam mê công nghệ cho biết iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được đi kèm với khung mới được làm từ titan thay vì thép không gỉ. Có hai lợi ích chính đối với sự thay đổi bị cáo buộc này khiến nó trở thành một bản nâng cấp, không chỉ bền hơn mà còn nhẹ hơn.

Những lời xì xào khác về dòng iPhone 15 bao gồm việc giới thiệu USB-C, thứ ngày càng được coi là một sự thất vọng tiềm ẩn mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Các mẫu iPhone 15 dự kiến ​​sẽ được công bố vào khoảng tháng 9 giống như những năm trước, vì vậy sẽ có nhiều tin đồn khác liên quan đến thiết bị xuất hiện trong.