Điểm tin công nghệ 25/2: Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

- Nhiều hãng tin lớn đang chặn trình thu thập thông tin của OpenAI

Một báo cáo hôm thứ Năm vừa rồi từ Viện Nghiên cứu Báo chí của Reuters cho thấy gần một nửa (48%) hãng tin hàng đầu ở 10 quốc gia đều đã chặn OpenAI thu thập dữ liệu trang web của họ kể từ cuối năm 2023.

Theo Richard Fletcher, giám đốc Nghiên cứu của Viện Reuters, các trang web của các ấn phẩm in truyền thống (như The New York Times và Der Spiegel) có nhiều khả năng chặn trình thu thập dữ liệu AI hơn các đài truyền hình và đài phát thanh hoặc các trang tin tức kỹ thuật số, khoảng 57% trong số họ đã làm như vậy.

Các trang web tin tức ít có khả năng chặn trình thu thập dữ liệu AI của Google hơn OpenAI, với chưa đến một phần tư làm như vậy, nhưng “hầu hết mọi trang web (97%) quyết định chặn trình thu thập dữ liệu AI của Google cũng đang chặn trình thu thập dữ liệu của OpenAI”.

Tỷ lệ các trang web tin tức trực tuyến hàng đầu chặn OpenAI dao động từ 79% ở Mỹ đến chỉ 20% ở Mexico và Ba Lan. Trong khi đó, mức độ chặn trình thu thập dữ liệu AI đối với Google dao động từ 60% ở Đức đến 7% ở Ba Lan và Tây Ban Nha.

Ở mọi quốc gia ngoại trừ Đức, các trang tin tức hàng đầu đều chặn trình thu thập dữ liệu của OpenAI nhiều hơn so với Google. Hơn nữa, hầu hết mọi trang web chặn Google AI cũng chặn OpenAI (97%).

- Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024