Điểm tin Công nghệ 24/6: Người dùng iPhone 16 Pro than trời vì sự cố màn hình

Anker thu hồi pin dự phòng vì nguy cơ cháy nổ tại Việt Nam; Huawei Mate XT được xác nhận sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu - Người dùng iPhone 16 Pro than trời vì sự cố màn hình Ngày càng có nhiều người dùng iPhone 16 Pro báo cáo các sự cố liên quan đến phản hồi không liên tục xảy ra với màn hình cảm ứng trên điện thoại. Theo đó, người dùng thấy các thao tác chạm và vuốt dường như bị bỏ qua, ảnh hưởng đến nhiều tương tác khác nhau như cuộn, nhấn nút và nhấn nhầm phím trên bàn phím ảo. Dựa trên các thử nghiệm cũng như báo cáo từ các khiếu nại trực tuyến cho thấy, sự cố này dường như xuất phát từ lỗi phần mềm mà không phải phần cứng. Cụ thể, thuật toán từ chối chạm vô tình của iOS có vẻ quá nhạy, khiến các lần chạm cố ý bị bỏ qua. Có vẻ như người dùng vô tình kích hoạt hệ thống từ chối các lần chạm bằng cách vô tình chạm vào các phần khác trên màn hình. Khi điều này xảy ra, phần mềm của điện thoại thường bỏ qua mọi thao tác chạm mới trên màn hình trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là nguyên nhân khiến các thao tác chạm và vuốt dự định bị bỏ lỡ. Vấn đề có thể trở nên trầm trọng hơn do viền màn hình của iPhone 16 Pro mỏng hơn bao giờ hết, khiến da người dùng dễ vô tình chạm vào các cạnh của màn hình. Vì người dùng chỉ cần chạm vào một phần da nhỏ là có thể kích hoạt chức năng từ chối cảm ứng, nên có thể rơi vào trạng thái này mà không nhận ra lý do tại sao. Sự cố có thể phát sinh khi người dùng tự nhiên cầm điện thoại, với các ngón tay ở xung quanh các cạnh của thiết bị. Vấn đề xảy ra nhiều hơn khi người dùng sử dụng mà không có ốp lưng vì dễ vô tình đặt ngón tay lên các viền màn hình mỏng. Khi có ốp lưng, việc này khó hơn, nhưng không phải là không thể. Đây là một vấn đề thực sự với iPhone 16 Pro/16 Pro Max bởi điều đó không xảy ra với iPhone 15 Pro Max. Sự cố xảy ra không chỉ ở iOS 18, iOS 18.1 beta mà cả iOS 18.1 beta 4 cho nhà phát triển. Có khả năng Apple sẽ sớm giải quyết vấn đề thông qua bản cập nhật phần mềm. Đáng chú ý là sự cố dường như không xảy ra khi thiết bị đang ở chế độ ngủ trên màn hình khóa. Nó chỉ xuất hiện khi điện thoại được mở khóa, chẳng hạn như khi cuộn qua các ứng dụng hoặc vuốt giữa các trang màn hình chính. Rõ ràng điều này liên quan đến phần mềm mà không phải phần cứng. - Anker thu hồi pin dự phòng vì nguy cơ cháy nổ tại Việt Nam Ba mẫu pin dự phòng của Anker, bao gồm Power Bank, 334 MagGo Battery (PowerCore 10K) và MagGo Power Bank đang bị thu hồi trên toàn cầu do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Các sản phẩm này đã được bán tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2024. Các mẫu sản phẩm bị ảnh hưởng gồm Power Bank, 334 MagGo Battery (PowerCore 10K) và MagGo Power Bank đều sử dụng pin lithium-ion và được phát hiện có nguy cơ quá nhiệt, gây tan chảy linh kiện nhựa bên trong, từ đó có thể dẫn đến cháy nổ. Dù chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn nào liên quan đến các sản phẩm này, Anker vẫn quyết định thu hồi các lô sản xuất từ ngày 3/1 đến 17/9/2024 nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Các sản phẩm trong danh sách thu hồi hiện cũng đang được bán tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), mã A1642 dung lượng 10.000 mAh có giá 1 triệu đồng; Power Bank, mã A1647 dung lượng 20.000 mAh, giá 1,38 triệu đồng và MagGo Power Bank, mã A1652 dung lượng 10.000 mAh, giá 1,4 triệu đồng. Người dùng tại Việt Nam có thể kiểm tra mã số sản phẩm bằng cách nhìn vào đáy pin sạc. Nếu sở hữu một trong các mẫu pin thuộc diện thu hồi, người dùng được khuyến cáo không vứt pin vào thùng rác hoặc tái chế mà nên bảo quản chúng ở nơi an toàn và trả lại qua trang web do Anker cung cấp. Anker cho biết, nguyên nhân của sự cố này bắt nguồn từ việc thay đổi nhà cung cấp mới trong quá trình sản xuất. Công ty đang thực hiện các biện pháp kiểm tra và rà soát kỹ lưỡng để ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện và lo lắng nào mà sự việc này có thể gây ra cho khách hàng", đại diện của Anker chia sẻ. - Lỗ hổng chip MediaTek khiến điện thoại thông minh dễ bị chiếm quyền điều khiển Lỗ hổng ký hiệu CVE-2024-20017 được đánh giá là nghiêm trọng, cho phép tin tặc thực thi mã từ xa (RCE) trên nhiều mẫu điện thoại thông minh và điểm truy cập Wi-Fi công cộng. Một lỗ hổng bảo mật cực kỳ nghiêm trọng vừa được phát hiện nằm trong chip Wi-Fi của MediaTek. Do chip MediaTek được sử dụng trong nhiều thiết bị định tuyến (Router) và điện thoại thông minh, nên nguy cơ người dùng bị xâm nhập, chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị là rất lớn. Các mẫu điện thoại thông minh sử dụng chip MediaTek đến từ nhiều nhà sản xuất OEM khác nhau, trong đó có Ubiquiti, Xiaomi và Netgear. Các nhà nghiên cứu của SonicWall Capture Labs đã phát hiện ra lỗ hổng này. Họ cho biết tin tặc có thể khai thác lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE) mà không cần người dùng phải nhấp hoặc chạm vào bất cứ thứ gì trên thiết bị, khiến nó trở thành đường dẫn để tin tặc dễ dàng chiếm đoạt thiết bị. Về mặt chi tiết kỹ thuật, lỗ hổng bảo mật này nằm trong wappd, một chương trình nền mạng chịu trách nhiệm cấu hình và quản lý giao diện không dây và điểm truy cập Wi-Fi. - Huawei Mate XT được xác nhận sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu Huawei Mate XT, điện thoại gập ba màn hình đầu tiên trên thế giới, được xác nhận sẽ sớm ra mắt trên thị trường toàn cầu. Huawei Mate XT, điện thoại thông minh gập ba màn hình đầu tiên trên thế giới, đã được ra mắt tại Trung Quốc vào đầu tháng này. Một báo cáo mới từ Android Authority đã tiết lộ rằng Huawei Mate XT sẽ sớm được tung ra thị trường toàn cầu. Theo báo cáo, Huawei Mate XT sẽ được công bố trên toàn thế giới vào quý đầu năm 2025. Hiện chưa có thông tin về giá bán của thiết bị này trên thị trường toàn cầu, nhưng có thể dự đoán rằng nó sẽ có mức giá khá cao. Để so sánh, tại Trung Quốc, thiết bị này có giá khởi điểm là 19.999 Nhân dân tệ (khoảng 2.835 USD – 69 triệu đồng). - Hàng triệu người dùng ngân hàng có thể dính trò lừa đảo bằng giọng nói AI Kẻ gian có thể dễ dàng bắt chước giọng nói của bất kỳ ai từ các video trên mạng xã hội hay tin nhắn thoại, đặt ra thách thức lớn cho an ninh mạng... Một ngân hàng ở Anh đã cảnh báo rằng "hàng triệu" người có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép giọng nói của họ. Starling Bank, một công ty cho vay trực tuyến, cho biết những kẻ lừa đảo có khả năng sử dụng AI để sao chép giọng nói của một người chỉ từ ba giây âm thanh tìm thấy trong một video mà người đó đã đăng trực tuyến. Sau đó, những kẻ lừa đảo có thể xác định bạn bè và thành viên gia đình của người đó và sử dụng giọng nói được sao chép bằng AI để dàn dựng một cuộc gọi điện thoại yêu cầu tiền. Starling Bank cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư rằng những kiểu lừa đảo này có khả năng "dụ hàng triệu người". Thực tế, hiện tại kiểu lừa đảo sao chép giọng nói bằng AI đã ảnh hưởng đến hàng trăm người. Theo một cuộc khảo sát đối với hơn 3.000 người lớn mà ngân hàng này thực hiện với Mortar Research vào tháng trước, hơn một phần tư số người được hỏi cho biết họ đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo sao chép giọng nói bằng AI trong 12 tháng qua. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 46% người được hỏi không biết về những vụ lừa đảo như vậy và 8% sẽ gửi số tiền theo yêu cầu của bạn bè hoặc thành viên gia đình, ngay cả khi họ nghĩ cuộc gọi có vẻ lạ.