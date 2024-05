Điểm tin công nghệ 24/5: Apple sẽ thay đổi vật liệu chế tạo pin iPhone 16

Trong khi đó, tài khoản Weibo Baby Sauce dẫn nguồn tin từ đơn vị sản xuất linh kiện rằng iPhone 16 sẽ nâng dung lượng pin từ 3.367 lên 3.561 mAh, tăng 5,8% so với iPhone 15; 16 Pro tăng 2% từ 3.290 lên 3.355 mAh; còn 16 Pro Max là 5,7%, từ 4.422 lên 4.676 mAh. Riêng iPhone 16 Plus sẽ trang bị viên pin 4.006 mAh, giảm 8,6% so với mức 4.383 mAh trên 15 Plus.

- Galaxy Z Flip6 sẽ sử dụng kính siêu mỏng UTG dày hơn

Vào tháng 7 tới, Samsung dự kiến ra mắt dòng điện thoại gập tiếp theo của hãng với một số cải tiến đáng mong đợi.

Có nguồn tin cho biết, Samsung sẽ mang tới cải tiến cho màn hình gập mẫu Galaxy Z Flip6, giúp ít xuất hiện nếp nhăn hơn.

Theo đó, Samsung quyết định sử dụng kính siêu mỏng (UTG) dày hơn trên màn hình gập của Z Flip6. Cụ thể, UTF của Z Flip6 dày hơn 50 micron (UTG của Z Flip5 là 30 micron). Sự gia tăng độ dày này được cho là làm cho ít nếp nhăn hơn và cải thiện độ bền của màn hình.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Galaxy Z Flip6 có thiết kế tương đối giống với model tiền nhiệm với hệ thống camera kép ở mặt sau và cạnh phẳng hoàn toàn.

Theo tin đồn đến từ leaker uy tín @TheGalox_ thì Galaxy Z Filp6 sẽ có màn hình ngoài lớn hơn. Được biết, Samsung đã trang bị màn hình ngoài 3.4 inch trên Galaxy Z Flip5 năm ngoái và đây sẽ là bản nâng cấp hơn so với màn hình 1.9 inch của Z Flip4.

- Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft gặp sự cố, người dùng không thể truy cập