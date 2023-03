Điểm tin công nghệ 24/3: Giá iPhone 14 Series liên tục phá đáy tại thị trường Việt

- Giá iPhone 14 Series liên tục phá đáy tại thị trường Việt

Theo khảo sát, thời điểm cuối tháng 3/2023, giá đập hộp dòng iPhone 14 Series tiếp tục ghi nhận giảm sâu tại các đại lý. Đáng chú ý, có mẫu còn được giảm tới gần chục triệu đồng giúp người tiêu dùng dễ dàng có cơ hội sở hữu smartphone cao cấp với giá hời.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max - mẫu điện thoại bán chạy nhất thị trường Việt trong quý IV/2022 bản 128 GB hiện có giá bán khởi điểm từ 27,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 1 TB có giá khoảng 41 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 14 Pro phiên bản 128 GB đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 25 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Bản 1 TB có giá 37 triệu đồng, giảm 7 triệu so với giá niêm yết.

Cùng với iPhone 14, các mẫu iPhone cũ khác như iPhone 12, iPhone 13,... đều có xu hướng giảm từ vài trăm đến cả triệu đồng.

- Game lậu chiếm 30% tỷ trọng doanh thu ngành game Việt

Hiện có hàng trăm nghìn game không phép đang phát hành trên mạng, chủ yếu là trên kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store. Với doanh thu gần 5000 tỷ đồng, game không phép đang chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt...