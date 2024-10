Điểm tin Công nghệ 24/10: Leo thang xung đột với ARM, Qualcomm sắp bị hủy giấy phép thiết kế chip Snapdragon?

Samsung đang phát triển smartphone màn hình gập ba; Cảnh báo chiến dịch tấn công của tin tặc Việt Nam nhắm vào các chuyên gia kinh tế số - Leo thang xung đột với ARM, Qualcomm sắp bị hủy giấy phép thiết kế chip Snapdragon? Nếu thông báo này của ARM trở thành sự thật, không chỉ Qualcomm mà cả thế giới thiết bị Android cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Theo một báo cáo mới từ Bloomberg, toàn bộ hệ sinh thái các thiết bị Android có thể sắp gặp phải một cơn địa chấn lớn chưa từng thấy trong thời gian tới. Theo một tài liệu mà Bloomberg mới thu thập được, hãng thiết kế chip ARM vừa phát đi một thông báo tới Qualcomm về việc hủy bỏ cấp phép sử dụng kiến trúc chip của họ trong 60 ngày tới. Giấy phé công nghệ này của ARM chính là nền tảng cho thiết kế của các chip xử lý nổi tiếng của Qualcomm dành cho smartphone, thiết bị thông minh cũng như cả các dòng chip máy tính mới. Điều này cũng có nghĩa, tranh chấp pháp lý ngày càng căng thẳng giữa 2 công ty không chỉ làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Qualcomm mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp smartphone. Các bộ xử lý Snapdragon đang hiện diện trong hầu hết các thiết bị Android và Qualcomm đang thu được khoảng 39 tỷ USD doanh thu từ mảng kinh doanh này. Nếu ARM hủy giấy phép của Qualcomm, công ty này có thể phải đối mặt với việc ngừng bán hàng hoặc các hành động pháp lý đòi bồi thường thiệt hại, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thiết bị sử dụng chip Snapdragon. Điều này cũng có thể làm chậm trễ quá trình đổi mới của các chip Qualcomm trong tương lai và tiềm ẩn nguy cơ tăng giá hoặc khan hiếm điện thoại Android. Trước đó vào năm 2022, ARM từng đệ đơn kiện Qualcomm, cáo buộc công ty này vi phạm điều khoản hợp đồng sau khi mua lại Nuvia - một đơn vị được cấp phép khác của ARM. Thương vụ mua lại này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Qualcomm nhằm tích hợp công nghệ của Nuvia vào laptop sắp tới và cải thiện chip Snapdragon cho điện thoại thông minh. Quyết định hủy giấy phép của Qualcomm cũng phản ánh sự thay đổi chiến lược trong mô hình kinh doanh của Arm dưới ban lãnh đạo mới. Thay vì cung cấp các tập lệnh kiến trúc cho những công ty như Qualcomm, Samsung hay MediaTek, giờ đây ARM còn đang cung cấp thiết kế chip hoàn chỉnh. Điều này biến ARM thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Qualcomm, làm phức tạp hóa mối quan hệ vốn thân thiện trước đây giữa hai công ty. - Lần đầu tiên có giải thưởng KOLs về kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến Cục An toàn Thông tin phối hợp với TikTok Việt Nam phát động giải thưởng KOLs có các video, content viral về hướng dẫn kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 22/11. Nhằm tăng cường nhận thức và trang bị kiến thức cho đa dạng đối tượng người dùng về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng TikTok Việt Nam tổ chức lễ phát động giải thưởng KOLs (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) có các video, content viral về hướng dẫn kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chiến dịch diễn ra từ ngày 22/10 đến 22/11, kêu gọi người dùng tham gia sáng tạo, thực hiện các nội dung tuyên truyền, lan toả làn sóng đẩy lùi các vấn nạn lừa đảo trực tuyến; khuyến khích người dùng đăng tải video kèm hashtag #luadaotructuyen #Congkgmqg #Vaccineso dựa trên 2 chủ đề chính: Tình huống về các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến và kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến. Mỗi video hưởng ứng chiến dịch cần gắn thẻ tài khoản TikTok chính thức của Cổng không gian mạng quốc gia (@congkgmqg). - Dòng sản phẩm HONOR Magic7 Series giới thiệu AI tự động điều khiển cho thiết bị di động Thương hiệu công nghệ toàn cầu HONOR hôm nay đã công bố rằng Dòng sản phẩm Magic7 Series sắp ra mắt của hãng sẽ được trang bị Nền tảng di động Snapdragon 8 Elite đột phá từ Qualcomm Technologies, Inc. Tại Hội nghị Snapdragon 2024, HONOR đã tiết lộ kế hoạch phát triển hệ sinh thái ưu tiên AI. Trên sân khấu tại sự kiện, HONOR đã giới thiệu các tính năng AI đột phá sắp có trên Dòng Magic7 Series, bao gồm AI Agent trên thiết bị đầu tiên trong ngành dành cho hệ sinh thái mở và công nghệ kết xuất đồ họa NPU thời gian thực đầu tiên dành cho game di động. Công ty cũng hé lộ trước diện mạo của mẫu điện thoại chủ lực mới. Tiến sĩ Ray Guo, Giám đốc tiếp thị của HONOR Device Co., Ltd., cho biết rằng: "Tinh thần cởi mở và hợp tác luôn nằm trong cốt lõi của chúng tôi. Với lần quan hệ hợp tác cùng Qualcomm Technologies này, chúng tôi đang thiết lập nên hệ sinh thái ưu tiên AI và cách mạng hóa trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên AI. Chúng tôi rất vui mừng khi giới thiệu AI Agent đầu tiên trong ngành cho một hệ sinh thái mở và lần đầu tiên đưa AI tạo sinh trên thiết bị vào game nhờ khả năng điện toán của NPU. Chào mừng đến với kỷ nguyên AI tự động điều khiển dành cho thiết bị di động". - Cảnh báo chiến dịch tấn công của tin tặc Việt Nam nhắm vào các chuyên gia kinh tế số Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) cảnh báo về chiến dịch tấn công của tin tặc Việt Nam nhằm vào các chuyên gia kinh tế số. Theo VNCERT/CC, Cyble Research and Intelligence Labs (CRIL) vừa phát hiện một chiến dịch tấn công mạng tinh vi do một nhóm tin tặc có nguồn gốc từ Việt Nam thực hiện, với mục tiêu chính là các chuyên gia kinh tế số, đặc biệt là những người liên quan đến tiếp thị số và các nền tảng quảng cáo như Meta Ads (Facebook và Instagram). Cuộc tấn công sử dụng mã độc nhiều giai đoạn để chiếm quyền kiểm soát hệ thống và triển khai Quasar RAT, một phần mềm trojan điều khiển từ xa (RAT) mạnh mẽ, giúp kẻ tấn công có thể thực hiện các hành vi độc hại như đánh cắp dữ liệu và giám sát hệ thống từ xa. Những chiến thuật và phương thức tấn công này đã được nhận diện từ một chiến dịch tương tự vào tháng 7-2022, khi một nhóm tin tặc Việt Nam phát tán mã độc Ducktail nhằm đánh cắp thông tin từ các tài khoản quảng cáo Meta. Về phương thức tấn công, chiến dịch này bắt đầu từ việc phát tán các email lừa đảo chứa tệp LNK giả mạo thành tài liệu PDF liên quan đến công việc. Khi nạn nhân mở tệp LNK này, một chuỗi lệnh PowerShell sẽ được kích hoạt để tải xuống và thực thi các tệp mã độc từ các nguồn lưu trữ bên ngoài như Dropbox. Mã độc được mã hóa nhiều lớp và sử dụng các kỹ thuật tránh phát hiện tiên tiến để qua mặt các hệ thống bảo mật. Cuộc tấn công sử dụng nhiều kỹ thuật nhằm lẩn tránh các hệ thống giám sát và leo thang quyền hạn để chiếm quyền kiểm soát hệ thống. Ở giai đoạn cuối của cuộc tấn công, Quasar RAT được triển khai, cho phép kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển hoàn toàn hệ thống bị nhiễm. Quasar RAT là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng phổ biến bởi nhiều nhóm tin tặc để thực hiện các hành vi như: Trộm cắp dữ liệu; Giám sát hệ thống; Cài đặt thêm phần mềm độc hại. Khi hệ thống bị nhiễm Quasar RAT, các tác động có thể bao gồm giảm hiệu suất hệ thống: CPU và băng thông mạng có thể tăng đột ngột do các hoạt động độc hại ngầm của mã độc; Lưu lượng mạng bất thường; Xuất hiện tệp lạ trong hệ thống như tệp: LNK, batch file, hoặc các tệp PDF giả mạo trong hệ thống. - Samsung đang phát triển smartphone màn hình gập ba Một mẫu smartphone với màn hình gập ba có thể sẽ được Samsung ra mắt vào năm 2025. Theo GSMArena, Samsung có thể sẽ ra mắt một mẫu smartphone có màn hình gập ba vào năm 2025. Hãng đã sẵn sàng về mặt công nghệ và chuỗi cung ứng cũng đã được chuẩn bị cho sản phẩm mới này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ đến từ bộ phận MX (Mobile eXperience) chịu trách nhiệm về các điện thoại gập. Cùng thông tin mới đây cho biết, đơn đặt hàng cho các tấm nền OLED của màn hình gập đã giảm hơn 10% do nhu cầu đối với Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 không đạt như kỳ vọng. Samsung Display dự kiến sẽ cung cấp 12 triệu tấm nền OLED có thể gập lại vào năm 2024, giảm 40% so với 20 triệu lô hàng trong năm ngoái. Số lượng này bao gồm màn hình cho các sản phẩm Galaxy cũng như cho các đối tác như Xiaomi, vivo và OPPO. Trong đó, hai mẫu Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 dự kiến sẽ chiếm khoảng 8 triệu đơn vị, giảm so với mục tiêu 10 triệu đơn vị trước đó. Xu hướng doanh số bán hàng của tất cả các thiết bị, cả mới lẫn cũ, đang có dấu hiệu giảm dần qua từng năm. Để khắc phục tình trạng này, Samsung đang lên kế hoạch giới thiệu một phiên bản Galaxy Z Flip với mức giá rẻ hơn, nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Samsung được cho là đang phát triển một mẫu smartphone gập ba. Vào tháng 3/2023, một nguồn tin cho biết công ty Hàn Quốc đã quyết định không ra mắt Galaxy S23 FE để tập trung vào việc phát triển mẫu smartphone gập ba, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.