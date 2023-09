Điểm tin công nghệ 23/9: Lỗi thường gặp trên iPhone và iPad sau khi ‘lên đời’ iOS 17

Lưu ý rằng sau khi thực hiện thao tác này, người dùng sẽ phải đăng nhập lại các mạng Wifi đã sử dụng. Một số chuyên gia công nghệ cũng cho rằng, người dùng nên thử vô hiệu hoá tính năng Wifi Assist, vốn cho phép iPhone chủ động sử dụng kết nối 4G/5G trong trường hợp máy cho là Wifi sóng quá yếu. Thiết lập này có tại Settings > Cellular/Mobile.

Ứng dụng gặp lỗi

Một số ứng dụng do chưa kịp cập nhật phiên bản mới nên có thể sẽ gặp lỗi khi sử dụng trên iOS mới. Những hiện tượng thường gặp có thể là ứng dụng văng ra, giao diện không hiển thị chính xác, ứng dụng không mở được các kho dữ liệu của máy (như thư viện ảnh)… Phần lớn các trục trặc này đều sẽ biến mất khi ứng dụng được cập nhật tương thích với iOS 17. Vì thế, trong giai đoạn này, người dùng nên thường xuyên kiểm tra cập nhật ứng dụng bằng cách mở App Store > biểu tượng người dùng > Update All.

Cập nhật lên iOS 17.0.1

Ngày 22-9, Apple cũng đã tung ra bản cập nhật nhỏ cho iOS 17 với số hiệu 17.0.1. Bản vá này được hãng công nghệ Mỹ thông báo sẽ sửa nhiều lỗi nhỏ trên iOS 17, trong đó có cả biện pháp khắc phục dành cho iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max mới trình làng. Nếu không vướng lý do gì đặc biệt, người dùng nên cập nhật sớm nhất có thể để tăng cường tính ổn định cho máy.

- Người lao động Long An có thêm công cụ kết nối việc làm trên ứng dụng Zalo

Tính năng “Kết nối việc làm” được tích hợp mini app “Long An số” trên nền tảng Zalo giúp người dân giảm và doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian cũng như chi phí so với tiếp cận các kênh tuyển dụng truyền thống.

Mới đây, tỉnh Long An đã ký kết với nền tảng Zalo, chính thức phát hành mini app “Long An Số”. Ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông của Long An xây dựng phát hành. Trong đó, nổi bật có tính năng “Kết nối việc làm”. Tính năng này sẽ hiển thị danh sách các việc làm được xác thực bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An), đồng thời cung cấp phễu lọc theo ngành nghề hoặc địa điểm để người lao động dễ dàng tìm việc theo nhu cầu.

Không dừng lại ở phạm vi địa phương, tính năng này còn cung cấp thông tin tuyển dụng lao động làm việc ở thị trường nước ngoài cũng như tra cứu thông tin bảo hiểm thất nghiệp.

Việc tích hợp tính năng vào mini app “Long An Số” giúp người dân, nhất là đối tượng không có lợi thế về công nghệ, giảm đáng kể thời gian so với tiếp cận và tổng hợp thông tin tuyển dụng từ các kênh truyền thống. Nhờ đó, tính năng này là giải pháp thiết thực để giải quyết bài toán kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp.