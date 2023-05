Điểm tin công nghệ 23/5: Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về số lượng ứng dụng gian lận bị Apple gỡ bỏ

Cùng với lỗ hổng CVE-2023-24955 tồn tại trong Microsoft SharePoint Server, các chuyên gia Cục An toàn thông tin còn cảnh báo về 7 lỗ hổng bảo mật khác trong các sản phẩm của Microsoft, có thể bị các nhóm tin tặc lợi dụng để tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Hơn thế, theo phân tích của chuyên gia Cục An toàn thông tin, trong tháng 1/2023, đã có 2 lỗ hổng được công bố với mã là CVE-2023-21744, CVE-2023-21742 liên quan đến Microsoft SharePoint Server. Những lỗ hổng này cũng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin cảnh báo.

Cụ thể, lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24955 trong Microsoft SharePoint Server được các chuyên gia Cục An toàn thông tin đặc biệt lưu ý với các đơn vị. Sở dĩ như vậy, bởi đây là lỗ hổng bảo mật cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Lỗ hổng bảo mật được nhận định là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), thống kê toàn cầu cho thấy, có khoảng 40 điểm yếu, lỗ hổng được phát hiện mỗi ngày.

Trong nỗ lực tăng cường cạnh tranh với Mỹ về công nghệ, chính phủ Trung Quốc hôm 21/5 đã yêu cầu các nhà sản xuất ngừng mua sản phẩm của Micron Technology Corp, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ.

Ngày 21/5, Văn phòng quản lý mạng quốc gia Trung Quốc (Cyberspace Administration of China, CAC) còn được gọi là “Cục quản lý không gian mạng” đã thông báo trên website chính thức rằng các sản phẩm của Micron có "rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng" không được nêu rõ, gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng thông tin của Trung Quốc và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên tuyên bố gồm 6 điểm của cơ quan này không cung cấp chi tiết cụ thể. CAC nhấn mạnh: “Các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc cần ngừng mua sản phẩm của Micron”.

Mỹ, châu Âu và Nhật Bản hiện đang tìm cách giảm cơ hội tiếp cận của Trung Quốc đối với chip tiên tiến và các công nghệ khác mà họ cho rằng có thể được sử dụng cho vũ khí.

Giới chức Trung Quốc dường như đang nỗ lực tìm biện pháp trả đũa mà không làm tổn hại đến nỗ lực của các nhà sản xuất điện thoại thông minh và các ngành công nghiệp trong nước, đồng thời phát triển các nhà cung cấp chip của riêng họ.

Vào ngày 4/4, chỉ vài giờ sau khi Nhật Bản cùng với Mỹ chỉ ra lý do an ninh để áp đặt các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ để sản xuất chip xử lý, Trung Quốc đã công bố đánh giá chính thức về Micron Technology Corp. căn cứ theo theo luật an ninh thông tin ngày càng nghiêm ngặt của họ.

- Instagram gặp sự cố, hàng chục nghìn người dùng bị ảnh hưởng

Ngày 21/5, mạng xã hội Instagram đã gặp sự cố kỹ thuật gây ra tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự cố đã nhanh chóng được khắc phục.

Người phát ngôn Meta - công ty sở hữu Instagram, xác nhận đã xác nhận xảy ra sự cố kỹ thuật khiến nhiều người gặp vấn đề khi truy cập Instagram.

Người phát ngôn cho biết công ty đã nhanh chóng khắc phục sự cố sớm nhất có thể để giảm thiểu những ảnh hưởng đối với người dùng.

Meta không công bố số lượng người dùng bị ảnh hưởng, song theo trang Downdetector.com, sự cố này đã ảnh hưởng đến hơn 100.000 người tại Mỹ, 24.000 người tại Canada và hơn 56.000 người tại Anh.

Hơn 180.000 người dùng đã báo cáo sự cố khi truy cập Instagram vào thời điểm đỉnh điểm của sự cố ngừng hoạt động.