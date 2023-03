Điểm tin công nghệ 23/3: Thông tin mới về iPhone 15

- Có bằng chứng iPhone 14 Series "ế" hơn dòng iPhone 13

Một báo cáo từ chuỗi cung ứng của Apple cho thấy, các đơn đặt hàng màn hình iPhone 14 Series giảm mạnh so với iPhone 13 Series trong cùng khung thời gian.

Chu kỳ phát hành “gia đình” iPhone 14 đã chứng kiến khá nhiều sóng gió do các vấn đề về nguồn cung và nhu cầu suy yếu vào năm 2023. Mặc dù vậy, cặp iPhone 14 Pro đắt tiền hơn vẫn đạt doanh số cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu của các khách hàng muốn nâng cấp.

Theo báo cáo từ Display Supply Chain Consultants, tính thới tháng 4, dòng iPhone 14 đã chứng kiến lượng đơn đặt hàng màn hình giảm 39% so với iPhone 13 Series. Đơn đặt hàng màn hình cho bộ tứ iPhone 14 từ tháng 3 – 4 năm nay cũng giảm 23%.

Báo cáo cho hay, những sự sụt giảm này là do sự điều chỉnh hàng tồn kho trong ngành, những khó khăn về kinh tế vĩ mô, áp lực lạm phát và nhu cầu giảm. Dự kiến, nhu cầu trong tương lai gần cũng vẫn yếu.

Phân tích báo cáo chuỗi cung ứng cho thấy, các lô màn hình cho bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cao hơn so với các mẫu iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max, lần lượt là 22% và 23%. Điều này là do nhu cầu cao hơn của chúng nhờ bộ tính năng được cải thiện.

Một điểm thú vị từ dữ liệu này là iPhone 13 mini “ế hàng” hơn so với iPhone 14 Plus. Các lô hàng màn hình cho mẫu iPhone 14 Plus mới hơn tăng 59% khi so sánh, cho thấy nhu cầu về chúng nhiều hơn so với iPhone 13 mini.

