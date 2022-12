Điểm tin công nghệ 23/12: Apple hoãn sản xuất iPhone SE 4

Theo đó, bên cạnh việc đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong xây dựng chương trình về chuyển đổi số GD&ĐT, triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hạ tầng số, Tập đoàn VNPT sẽ hợp tác với Bộ GD&ĐT trong triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: Trong công tác quản lý giáo dục, kết nối CSDL và triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số; Trong công tác dạy và học; Trong triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ngành GDĐT.

Tập đoàn VNPT cũng sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT triển khai Kho học liệu số dùng chung toàn ngành tại địa chỉ igiaoduc.vn (trong khuôn khổ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa); Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý nhà nước, quản trị nhà trường và dạy, học; Tổ chức các sự kiện liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục cũng như hỗ trợ triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho nhà trường, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các chương trình thực tập, tuyển dụng cho học sinh sinh viên.

- AI thế giới và tại Việt Nam sẽ bùng nổ trong thời gian tới

Theo ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, trong thời gian tới, thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng sẽ dần dịch chuyển theo hướng giảm đi việc dùng sức lao động của con người, tăng các ứng dụng dùng máy, tăng năng suất lao động trên diện rộng thông qua trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, ông cũng cho biết thêm, Việt Nam là thị trường rất tiềm năng để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Làn sóng công nghệ sẽ thay đổi mạnh mẽ từng ngày, cuộc đua về AI mới chỉ bắt đầu và chắc chắn nó sẽ bùng nổ trong thời gian tới. “Nếu chúng ta không tận dụng tốt các lợi thế và tiềm năng sẵn có từ thị trường, chúng ta sẽ bị tụt hậu, doanh nghiệp có thể trở thành người ngoài cuộc trong tương lai.” - ông Tú chia sẻ.

Theo Báo cáo gần nhất của Accenture công bố ngày 8/6/2022 cho thấy, hơn 60% công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có đang thử nghiệm AI. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác cũng đều tìm đến AI với phong thái thăm dò, thử nghiệm trong đó, chỉ 12% sử dụng ở mức độ trưởng thành (ứng dụng bề mặt). Điều đặc biệt, các doanh nghiệp này đã có mức doanh thu cao hơn 50% so với các đối thủ cạnh tranh nhờ ứng dụng AI.