Điểm tin Công nghệ 23/10: Lại xuất hiện thêm lỗi nghiêm trọng trên iPhone 16

iOS 18.1 sắp phát hành: Apple Intelligence sẵn sàng ra mắt; Qualcomm giới thiệu chip xử lý di động Snapdragon 8 Elite mới - realme 13+ 5G gia nhập thị trường smartphone 5G Việt Nam realme Việt Nam cho hay mẫu smartphone realme 13+ 5G được trang bị chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy 5G hiệu suất cao, kết hợp với tối đa 26GB RAM sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam và gia nhập “sân chơi” 5G vừa được thương mại hóa. Ông Finbarr Moynihan, Phó chủ tịch Marketing tại Mediatek chia sẻ: "Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với realme để tối ưu hóa chip MediaTek Dimensity 7300 Energy trên realme 13+ 5G, mang đến cho người dùng những trải nghiệm công nghệ như hiệu suất chơi game mạnh mẽ, tiết kiệm pin và khả năng AI mới mẻ". Smartphone này có chế độ GT để phát huy hiệu suất tối đa, đảm bảo trải nghiệm chơi game liền mạch ở mức 90 FPS. Với chế độ GT, hiệu suất tối đa có thể được mở khóa, duy trì tốc độ khung hình 90 FPS cho MLBB và Free Fire trong thời gian lên tới 7 giờ. Song song với việc hiệu suất được tối ưu realme 13 + 5G còn được thiết kế để duy trì hệ thống làm mát. Hệ thống tản nhiệt bằng thép không gỉ với khu vực tản nhiệt cực đại lên tới 6050mm2 kết hợp với hệ thống tản nhiệt 9 lớp giúp giảm thiểu nhiệt sinh ra trong các tác vụ chuyên sâu như chơi game hoặc sử dụng máy trong thời gian dài. realme 13+ 5G được trang bị màn hình OLED E-sport 120Hz, màn hình Pro-XDR, cùng với loa kép stereo, với tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 1200Hz,… realme 13+ 5G được trang bị camera 50MP Sony LYT-600 OIS, sở hữu cảm biến lớn 1/1.95" với khẩu độ f/1.8, hỗ trợ OIS, 2x ISZ và hỗ trợ video 4K. Phiên bản 8+256GB có mức giá 9,490,000 đồng được mở bán tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Phiên bản 12+256GB có mức giá 9,990,000 đồng được mở bán riêng tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động. - Qualcomm giới thiệu chip xử lý di động Snapdragon 8 Elite mới Snapdragon 8 Elite được thiết kế với mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn hiệu suất trong ngành công nghiệp smartphone, Qualcomm Việt Nam cho hay. Qualcomm cam kết rằng chip này sẽ mang lại những cải tiến vượt bậc so với tiền nhiệm Snapdragon 8 Gen 3, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh với Apple A18 Pro - chip di động đang được sử dụng trong các mẫu iPhone 16 Pro. Về mặt cấu hình, Snapdragon 8 Elite sở hữu lõi CPU Oryon, với 2 lõi chính hoạt động ở tốc độ 4,32 GHz và 6 lõi phụ ở tốc độ 3,53 GHz. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa hiệu suất cho nhiều tác vụ khác nhau. Hơn nữa, chip cũng được trang bị 24 MB bộ nhớ đệm L2, được phân bổ hợp lý giữa các lõi chính và lõi phụ nhằm đảm bảo khả năng xử lý mượt mà. Điểm nổi bật của Snapdragon 8 Elite còn nằm ở GPU Adreno 830 với hiệu suất được cải thiện 40% và khả năng tăng tốc dò tia nhanh hơn 35% so với phiên bản trước. GPU này có ba phần, mỗi phần hoạt động ở tốc độ 1,1 GHz nhằm hỗ trợ các công nghệ đồ họa tiên tiến như Unreal Engine, Nanite và Chaos Engine giúp mở ra khả năng trải nghiệm game và đồ họa tuyệt vời cho người dùng. Qualcomm cũng hứa hẹn rằng Snapdragon 8 Elite sẽ mang lại thời lượng pin tốt hơn so với các phiên bản trước. Những thiết bị đầu tiên được trang bị Snapdragon 8 Elite sẽ bao gồm OnePlus 13, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro và Realme GT 7 Pro. - Lại xuất hiện thêm lỗi nghiêm trọng trên iPhone 16 Một số người dùng vừa nâng cấp lên iPhone 16 phản ánh rằng thiết bị của họ gặp phải tình trạng treo và tự động khởi động lại một cách ngẫu nhiên ngay từ lúc mở hộp, với tần suất lên đến 20 lần mỗi ngày. Nhiều bài đăng trên cộng đồng hỗ trợ của Apple, Reddit, và các diễn đàn khác ghi nhận một số lượng không xác định các mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max gặp sự cố ngay sau khi kích hoạt. Cụ thể, nhiều trường hợp cho biết iPhone 16 bất ngờ hoạt động rất chậm hoặc hoàn toàn không phản hồi, sau đó tự động khởi động lại mà không có cảnh báo. Một số người dùng còn chia sẻ rằng thiết bị bị sập nguồn khi ở chế độ chờ và khởi động lại với màn hình chính bị tối đen. Theo MacRumors, phiên bản iOS 18.0.1 gần đây dường như chưa khắc phục được lỗi này. Người dùng vẫn gặp phải tình trạng máy bị đóng băng và sập nguồn, với tần suất có thể lên đến 20 lần trong một ngày. Đáng lưu ý, ngay cả khi thay thế thiết bị mới, một số người dùng vẫn gặp phải vấn đề tương tự trên chiếc iPhone 16 thay thế của họ. - Các ông lớn viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone đang làm ăn thế nào? Trong quý III/2024, Viettel mang về xấp xỉ 14.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi VNPT đạt khoảng 1.540 tỷ đồng và Mobifone đạt 63 tỷ đồng. Trong quý III, Tập đoàn Viettel ghi nhận doanh thu đạt 47.500 tỷ đồng, hoàn thành 107,9% kế hoạch quý và tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 14.600 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch quý và tăng trưởng xấp xỉ 10,3% so với cùng kỳ năm 2023. Viettel đã nộp ngân sách 10.000 tỷ đồng, hoàn thành 109,8% kế hoạch quý và hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh thu hợp nhất Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.897 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty mẹ ước đạt 31.440 tỷ đồng, bằng 74,91% kế hoạch năm và bằng 100,94% so cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tập đoàn 9 tháng 2024 ước đạt 4.476 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 3.412 tỷ đồng, bằng 77,25% kế hoạch năm, bằng 109,93% so cùng kỳ (so sánh cùng kỳ tính trên cùng mặt bằng). Trước đó, VNPT công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2024 với doanh thu đạt gần 26.366 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.936 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,5% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ước tính riêng quý III, VNPT mang về 16.531 tỷ đồng doanh thu và 1.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, doanh thu Công ty mẹ quý III/2024 đạt 6.072 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2024 đạt 24.747 tỷ đồng, bằng 95,2% cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2024 đạt 1.980 tỷ đồng, bằng 101,1% cùng kỳ năm 2023. MobiFone đã nộp ngân sách nhà nước 238 tỷ đồng trong quý III, dự kiến cả năm 2024 đạt 2.187 tỷ đồng, bằng 108% cùng kỳ năm 2023. - iOS 18.1 sắp phát hành: Apple Intelligence sẵn sàng ra mắt Apple vừa ra mắt phiên bản thử nghiệm cuối cùng của iOS 18.1 và iPadOS 18.1, dự kiến sẽ chính thức phát hành vào tuần tới cho các dòng iPhone tương thích. Bản cập nhật lần này hứa hẹn mang đến nhiều tính năng mới, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Apple Intelligence, công nghệ tiên tiến mà Apple đã giới thiệu trong sự kiện ra mắt gần đây. Apple hiện đã phát hành phiên bản iOS 18.1 RC (Release Candidate) cho các nhà phát triển và người dùng tham gia chương trình thử nghiệm public beta. Đây là bước cuối cùng trong quá trình hoàn tất thử nghiệm, chuẩn bị cho bản chính thức. Phiên bản này có số bản dựng 22B82, tương thích với tất cả các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 18. Tuy nhiên, các tính năng đặc biệt của Apple Intelligence chỉ khả dụng trên một số dòng iPhone cao cấp, bao gồm: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.