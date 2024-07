Điểm tin Công nghệ 22/7: Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 không được ưa chuộng như kỳ vọng

- Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 không được ưa chuộng như kỳ vọng

Doanh số đặt hàng trước của bộ đôi Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 đang kém khá xa so với thế hệ tiền nhiệm, bất chấp kỳ vọng tăng trưởng của Samsung.

Theo báo cáo của The Korea Herald, Galaxy Z Flip 6 và Fold 6 của Samsung đạt mức đặt hàng trước thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Hiện có 910.000 đơn đặt hàng trước tại Hàn Quốc. Mức này chỉ bằng 90% so với con số tương đương vào năm ngoái với 2 chiếc Z Fold 5 và Z Flip 5.

Trong 2 chiếc điện thoại gập mới nhất, Z Flip 6 chiếm 60%, còn Z Fold 6 là khoảng 40%. Năm nay, mối quan tâm dành cho dòng Z Fold lớn hơn một chút khi có mức tăng 10% so với năm ngoái. Dòng Flip vốn hấp dẫn phần lớn đối tượng khách hàng quan tâm đến điện thoại gập hơn, chủ yếu nhờ kích thước nhỏ gọn và giá thành dễ chịu.

Tuy nhiên, Samsung vẫn nhận được tin tốt khi tệp người dùng trẻ tuổi của dòng điện thoại này đang bắt đầu tăng trưởng. Các con số cho thấy công ty làm rất tốt trong việc thu hút người tiêu dùng ở độ tuổi 20 đến 30.

Đây chính là những đối tượng mục tiêu của Samsung. Người tiêu dùng trong độ tuổi này chiếm "hơn một nửa" số lượng đặt hàng trước 2 chiếc điện thoại dòng Z năm nay.

