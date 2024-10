Điểm tin Công nghệ 22/10: Samsung đang chiếm lợi thế trước iPhone về giá trị bán lại smartphone tân trang

Kết quả xử lý vụ khách mua iPhone 16 Pro Max nhưng nhận hộp rỗng; IBM phát hành mô hình AI mới cho doanh nghiệp, ưu việt hơn Microsoft - Kết quả xử lý vụ khách mua iPhone 16 Pro Max nhưng nhận hộp rỗng Hãng ghi nhận sự việc và lên đơn hàng mới để đền bù. Tuy nhiên, người mua cho biết chưa hài lòng với cách xử lý này. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Tùng cho biết phía Apple Store Online Việt Nam đã liên hệ để xử lý vụ việc. Trước đó, người dùng nhận được hộp iPhone “rỗng ruột” khi đặt mua sản phẩm từ đơn vị này vào ngày 19/10. Khách hàng nói trên liên hệ phía Apple nhưng không nhận được phản hồi vì công ty ngưng làm việc vào hai ngày cuối tuần. Sau ghi nhận, Apple xác định có sự cố giao vận, hãng chấp nhận yêu cầu thay thế máy mới. Ông Tùng cho biết sản phẩm đền bù đã được “lên đơn” vào sáng 21/10. Tuy nhiên, vì tình trạng khan hiếm, thiết bị được hẹn giao sớm nhất sau 10 ngày nữa. Ngoài ra để đền bù thiệt hại, Apple Store tặng thêm phiếu giảm giá 1 triệu đồng để người dùng mua sản phẩm khác của Táo khuyết. Tuy nhiên, người mua cho biết không hoàn toàn hài lòng với cách xử lý từ phía Apple đưa ra. - Samsung đang chiếm lợi thế trước iPhone về giá trị bán lại smartphone tân trang iPhone cũ đã giữ giá trị ổn định trên thị trường smartphone trong những năm qua, tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho thấy xu hướng này đang có dấu hiệu thay đổi. Báo cáo mới từ SellCell, iPhone đang mất giá với tốc độ nhanh chóng, trong khi dòng smartphone Galaxy S của Samsung lại có xu hướng tăng giá trị. Cụ thể, iPhone 16 hiện đang mất giá nhanh hơn so với các phiên bản tiền nhiệm như iPhone 15 và 14. Điều này dựa vào dữ liệu phân tích từ hơn 40 nơi mua bán các mẫu iPhone tân trang. Sau khoảng 2 tuần mở bán, giá trị bị suy giảm của iPhone 15 và 14 thấp hơn so với iPhone 16. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kể từ iPhone 12, mỗi thế hệ mới ra mắt đều có xu hướng mất giá trị nhiều hơn so với thế hệ trước. Theo đó, iPhone 15 đã giảm giá 48% sau một năm so với iPhone 14, trong khi iPhone 13 giảm 46% sau một năm lên kệ, điều này cho thấy mức giảm giá trị đã tăng 2,4% so với mẫu iPhone 12. Sự thay đổi này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường smartphone đang có những biến động lớn khi người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các sản phẩm mới. Rõ ràng Samsung đang có dấu hiệu “leo lên” trên thị trường smartphone, trái ngược với xu hướng giảm giá của iPhone đã qua sử dụng. Báo cáo chỉ ra rằng, dòng Galaxy S22 đã mất giá tới 66,7% sau một năm ra mắt. Trong khi đó, thế hệ Galaxy S23 chỉ giảm 61,1% (cải thiện 5,6%) so với mức giảm của dòng trước. Đặc biệt, dòng Galaxy S24 được ra mắt vào tháng 1/2024 đang gây bất ngờ khi chỉ giảm 50% so với giá trị ban đầu. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có dữ liệu chính thức về mức giảm giá hàng năm của dòng sản phẩm này để có so sánh rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những con số này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu smartphone cũ hoặc tân trang từ Samsung. Mặc dù iPhone cũ vẫn mất giá ít hơn nhưng Samsung đang dần chiếm ưu thế trong lòng người dùng, điều này có thể khiến CEO Tim Cook phải lo ngại. - IBM phát hành mô hình AI mới cho doanh nghiệp, ưu việt hơn Microsoft Gã khổng lồ công nghệ Mỹ, IBM vừa phát hành phiên bản mới nhất các mô hình trí tuệ nhân tạo dành cho doanh nghiệp vào hôm nay (21/10), với mục đích tận dụng sự gia tăng trong các công ty áp dụng công nghệ AI. Tại sự kiện TechXchange thường niên của IBM, doanh nghiệp đã công bố phiên bản mô hình AI tiên tiến nhất cho đến nay, Granite 3.0. Các mô hình ngôn ngữ chủ lực Granite thế hệ thứ ba của IBM có thể vượt trội hơn hoặc ngang bằng với các mô hình có kích thước tương tự từ các nhà cung cấp mô hình hàng đầu trên nhiều chuẩn mực học thuật và công nghiệp, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, tính minh bạch và tính an toàn. Phù hợp với cam kết của công ty đối với AI nguồn mở, các mô hình Granite được phát hành theo giấy phép Apache 2.0 cho phép, giúp chúng trở nên độc đáo trong sự kết hợp giữa hiệu suất, tính linh hoạt và tính tự chủ mà chúng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và cộng đồng nói chung. Các mô hình ngôn ngữ Granite 3.0 8B và 2B mới được thiết kế như các mô hình "chủ lực" cho AI doanh nghiệp, mang lại hiệu suất mạnh mẽ cho các tác vụ như Retrieval Augmented Generationation (RAG), phân loại, tóm tắt, trích xuất thực thể và sử dụng công cụ. Các mô hình nhỏ gọn, linh hoạt này được thiết kế để tinh chỉnh với dữ liệu doanh nghiệp và tích hợp liền mạch trên nhiều môi trường kinh doanh hoặc quy trình làm việc khác nhau. - Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mời xem phim online và bình chọn trả phí trên không gian mạng Cục An toàn thông tin cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng như mời xem film online rồi bình chọn có trả phí, mạo danh ca sỹ, nhận được yêu cầu khôi phục Gmail,... Trong báo cáo điểm tin tuần về lừa đảo trực tuyến từ ngày 14 - 20/10 được Cục An toàn thông tin vừa phát đi cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cách thức mời xem phim online và bình chọn được trả phí. Cụ thể, đối tượng làm quen với nạn nhân trên mạng xã hội Facebook, giới thiệu tải ứng dụng mạng xã hội Telegram để tham gia xem phim online và bình chọn được trả phí. Tiếp theo, có một tài khoản mạng xã hội Telegram gửi kết bạn và nhắn tin hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ kiếm tiền; đối tượng gửi một đường link và hướng dẫn đăng nhập tài khoản và truy cập vào một trang web để xem phim và làm nhiệm vụ. Qua hai bước bình chọn đầu tiên, các đối tượng đã trả vào tài khoản của bị hại một số tiền nhỏ khiến bị hại tin tưởng và tiếp tục tham gia nhóm, nạp tiền vào tài khoản tích lũy. Sau khi nạp tiền và hoàn thành các yêu cầu do đối tượng đưa ra, lúc này hệ thống báo nhập sai dữ liệu và yêu cầu muốn rút tiền về thì phải nạp số tiền bù trừ dữ liệu là 36 triệu đồng. Lợi dụng tâm lý nạn nhân, chỉ có cách nạp thêm tiền thì mới có thể lấy lại tiền, các bị hại càng lún sâu vào chiếc bẫy của những đối tượng lừa đảo. Trước tình hình lừa đảo diễn ra, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ động xác minh danh tính của đối tượng trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. - Cầm dưới 9 triệu vẫn có iPhone fullbox chính hãng VN/A, chuyện thật như đùa, iPhone xịn giá cực rẻ Không cần bỏ ra số tiền đắt đỏ từ 20 – 30 triệu đồng, khách Việt vẫn có thể sở hữu chiếc iPhone chính hãng VN/A này với giá cực rẻ dưới 9 triệu đồng. Từ lâu, iPhone đã nổi tiếng với người dùng Việt nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng khỏe nhưng cũng đi kèm mức giá “trên trời” mà không phải ai cũng đủ điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, giá iPhone cuối tháng 10/2024 đang được ưu đãi giảm mạnh chưa từng có, thậm chí có chiếc đang được bán với giá dưới 9 triệu đồng. Chiếc iPhone fullbox chính hãng VN/A rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay gọi tên iPhone 11. Mặc dù đã bị Apple “khai tử” nhưng iPhone 11 vẫn còn hàng mới fullbox tại Việt Nam, giá chỉ từ 8.690.000 đồng cho bản 64GB, tăng lên 9.990.000 đồng cho bản 128GB.