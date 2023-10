Điểm tin công nghệ 22/10: Apple ra bản cập nhật giải quyết bức xạ trên iPhone 12

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin vừa phát đi cảnh báo về các lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023.