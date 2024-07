Điểm tin Công nghệ 21/7: iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ có phiên bản màu hồng hoàn toàn mới

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu quý 2/2024 của Netflix đạt 9,56 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng 44%, chạm mốc 2,15tỷ USD.

Reuters dẫn báo cáo mới đây của Netflix cho thấy, lượng người mua gói xem qua nền tảng này kèm quảng cáo trong quý 2/2024 tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng thuê bao đạt 277,65 triệu người dùng, tăng khoảng 8 triệu người so với quý đầu năm và tăng 30 triệu người so với quý 2/2023. Số liệu này đã vượt xa so với mức tăng trưởng 5 triệu người dùng mà các chuyên gia trước đó đã dự đoán.

Kết quả trên đạt được là nhờ vào các chương trình “ăn khách” được chiếu độc quyền trên nền tảng như Bridgerton, Baby Reindeer và The Roast of Tom Brandy, giúp Netflix thu hút thêm nhiều lượt đăng ký mới.

Cùng với đó là sự tăng trưởng hoạt động quảng cáo. Dù không đưa ra con số cụ thể, Netflix cho biết lượng thuê bao đăng ký gói quảng cáo tăng 34%. Tuy nhiên, mảng kinh doanh này vẫn chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ.

Tin từ chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đã hủy bỏ kế hoạch sử dụng vật liệu đồng phủ nhựa (Resin-Coated Copper - RCC) cho bảng mạch chính trên dòng iPhone 17.

Vào tháng 9/2023, thông tin về việc Apple sử dụng vật liệu RCC cho bảng mạch chính đã thu hút sự chú ý lớn.

RCC, với đặc tính là một lớp đồng mỏng phủ nhựa, hứa hẹn sẽ giúp Apple tạo ra bảng mạch mỏng hơn, từ đó tối ưu không gian cho các linh kiện và cảm biến bên trong iPhone.

Tuy nhiên, theo ông Kuo, RCC không đáp ứng được các yêu cầu chất lượng cao của Apple, dẫn đến việc hãng phải trì hoãn kế hoạch ra mắt iPhone 17 siêu mỏng đến năm 2025.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kuo cho biết, "RCC không thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao của Apple, iPhone 17 ra mắt vào năm 2025 sẽ không sử dụng RCC làm vật liệu cho bo mạch chủ PCB". Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Apple có thể tiếp tục trì hoãn việc sử dụng RCC cho các dòng iPhone trong tương lai, bao gồm cả iPhone 18 dự kiến ra mắt vào năm 2026.