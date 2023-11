Điểm tin công nghệ 21/11: Thông tin mới nhất về iPhone 16 ra mắt vào năm sau

- Thông tin mới nhất về iPhone 16 ra mắt vào năm sau

Những chiếc iPhone cơ bản trong gia đình iPhone 16 mà Apple ra mắt vào năm sau dường như vẫn chỉ dừng lại ở màn hình tốc độ làm mới 60Hz.

Chuyên gia rò rỉ Revegnus tuyên bố rằng iPhone 16 và 16 Plus sẽ được trang bị màn hình LTPS 60Hz. Trong trường hợp đầu tiên, điện thoại sẽ có kích thước đường chéo là 6,12 inch, còn iPhone 16 Plus sẽ có màn hình kích thước đường chéo 6,69 inch. Điều đó có nghĩa mọi thứ sẽ không có sự thay đổi so với thế hệ iPhone 15 và 15 Plus hiện tại, mặc dù bản thân các tấm nền có thể hiện đại hơn.

Tuy nhiên, màn hình của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cho là sẽ tăng kích thước hiển thị so với các mẫu tiền nhiệm của chúng, bao gồm 6,27 inch và 6,86 inch (hoặc 6,3 inch và 6,9 inch). Trước đó, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có kích thước màn hình 6,1 inch và 6,7 inch.

Việc iPhone 16 và 16 Plus chỉ được trang bị màn hình 60Hz là điều khá thất vọng khi nhìn vào những gì mà thế giới Android đang mang lại, nơi chúng đã hỗ trợ tần số làm mới 90Hz hoặc thậm chí 120Hz trên các mẫu giá rẻ. Cần nhớ, iPhone 16 và 16 Plus đều là những sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Các tin đồn trước đó thậm chí kỳ vọng Apple sẽ nâng cấp nhẹ các mẫu iPhone này lên sử dụng tấm nền 90Hz.

Bên cạnh đó, các tin đồn trước đây cho biết các mẫu iPhone 16 và 16 Plus sẽ được đi kèm nút Action như trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Hiện vẫn chưa rõ điều này có xảy ra hay không, và nếu có thì còn điểm mới nào trên bộ đôi này so với tiền nhiệm của chúng.