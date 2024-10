Điểm tin Công nghệ 21/10: TikTok kết nối nhà sáng tạo với nhà sản xuất, giúp KOL bán sản phẩm riêng

YouTube thử nghiệm gói Premium giá rẻ; Từng cháy hàng, iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc đang có giá hấp dẫn trên sàn thương mại điện tử - Từng cháy hàng, iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc đang có giá hấp dẫn trên sàn thương mại điện tử iPhone 16 Pro Max phiên bản Titan Sa Mạc trên các sàn thương mại điện tử với mức giá hấp dẫn, đây là một cơ hội tốt cho người dùng… Từng cháy hàng, iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc đang có giá hấp dẫn trên sàn thương mại điện tử Sau một thời gian dài cháy hàng và khó tìm, iPhone 16 Pro Max phiên bản màu Titan Sa Mạc đã chính thức trở lại trên các sàn thương mại điện tử. Đây thực sự là cơ hội vàng cho những ai đang mong muốn sở hữu một chiếc iPhone 16 Pro Max nguyên seal với mức giá hấp dẫn. Sự khác biệt về màu sắc đã tạo ra một cơn sốt mua sắm, khiến các phiên bản màu khác như Titan Trắng hay Titan Xanh cũng nhanh chóng "hết hàng". Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho người tiêu dùng, mà còn tạo cơ hội cho các con buôn tăng giá bán lên cao hơn, tạo thêm áp lực cho người dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm với giá hợp lý. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tình hình cung ứng đã có dấu hiệu cải thiện. Nguồn hàng đã trở nên dồi dào hơn, giúp iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa Mạc xuất hiện trở lại không chỉ tại các cửa hàng bán lẻ mà còn trên các sàn thương mại điện tử. Trên Shopee, người tiêu dùng giờ đây có thể dễ dàng đặt hàng mà không còn phải "giành giật" như trước đây. Một số nhà bán lẻ lớn như Viettel Store và ShopDunk hiện chỉ còn bán duy nhất phiên bản màu Titan Sa Mạc, trong khi các màu khác đã hết hàng. Ghi nhận từ Shopee cho thấy, iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB đang được bán với mức giá gốc khoảng 37 đến 38 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng các mã giảm giá, mức giá này có thể giảm xuống chỉ còn hơn 34 triệu đồng. Đây là mức giá khá cạnh tranh so với các đại lý bán lẻ truyền thống, giúp người dùng có thêm lựa chọn hấp dẫn. - GITEX Global 2024: Huawei ra mắt chuỗi giải pháp chuyển đổi số thông minh cùng loạt sản phẩm chủ lực cho 10 ngành công nghiệp Với chủ đề “Tăng tốc Chuyển đổi số Thông minh Công nghiệp”, Huawei mang đến khu trưng bày các ứng dụng tích hợp công nghệ thông minh vào các ngành công nghiệp khác nhau tại triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới GITEX Global 2024 từ ngày 14-18/10/2024. Trong ngày đầu tiên của sự kiện, Huawei đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Chuyển đổi số thông minh công nghiệp, đồng thời ra mắt chuỗi giải pháp dành cho 10 ngành công nghiệp (dịch vụ công, vận tải, tài chính, điện lực, dầu khí, khai khoáng, bán lẻ, giáo dục, y tế) cùng loạt sản phẩm chủ lực mới, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thông minh. Huawei cũng ra mắt chuỗi giải pháp chuyển đổi số thông minh cho 10 ngành gồm: đám mây quốc gia, phát triển nhân tài ICT, số hóa công nghệ y tế 2.0, lõi số (Digital CORE), bán lẻ thông minh, một đám mây - một mạng - đa trung tâm (One-Cloud, One-Network, Multi-Hub), trung tâm điều phối vận tải nâng cao (TOCC-A), phân phối thông minh, khai thác mỏ ngoài trời không cần người (Unstaffed Open-Pit Mine), dầu khí thông minh. Ngoài ra, Huawei còn giới thiệu loạt sản phẩm chủ lực tập trung vào các cơ sở giáo dục, mạng diện rộng và trung tâm dữ liệu, đồng thời phát triển các gói HUAWEI eKit dễ sử dụng, giúp đối tác và khách hàng tích hợp vào quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn. Huawei giới thiệu thêm khung chiến lược “SHAPE” để hỗ trợ đối tác đạt được 5 mục tiêu lớn trong kỷ nguyên thông minh: giữ vững vị thế dẫn đầu, tăng cường đổi mới cùng đối tác, phát triển năng lực đối tác, cải thiện trải nghiệm hợp tác và mở rộng cơ hội tăng trưởng. Ông Ernest Zhang - Chủ tịch Toàn cầu về Đối tác và Kinh doanh Phân phối Doanh nghiệp của Huawei cho biết: “Chúng tôi cùng các đối tác xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm, giữ vững nguyên tắc 'lợi ích chung là cầu nối, chính trực là nền tảng, quy tắc là bảo đảm', nhằm nuôi dưỡng môi trường kinh doanh lành mạnh giúp khách hàng thành công trên hành trình chuyển đổi số thông minh”. - YouTube thử nghiệm gói Premium giá rẻ YouTube đang thử nghiệm gói Premium Lite mới có quảng cáo giới hạn và giá chỉ bằng một nửa so với gói Premium hiện tại. Theo Engadget, gói Premium Lite được mô tả là hầu hết các video không có quảng cáo. Phần quảng cáo chỉ hiển thị trên nội dung nhạc, tính năng Shorts và không gây gián đoạn khi người dùng tìm kiếm thông tin. Hiện chưa rõ các quyền lợi khác của người dùng ngoài việc thấy ít quảng cáo hơn so với gói không đăng ký. Đại diện của Google - công ty mẹ của YouTube cho biết, công ty đang thử nghiệm giới hạn với một số tài khoản tại Australia, Đức và Thái Lan. Giá hàng tháng của gói Premium Lite tại các nước thử nghiệm nêu trên là 9 USD, bằng một nửa so với mức 17 USD của gói Premium thông thường. Các chuyên gia công nghệ cho rằng, động thái trên được xem là giải pháp giúp Google thu hút nhiều tài khoản trả phí hơn sau khi mạnh tay thực hiện các biện pháp ngăn người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo. - TikTok kết nối nhà sáng tạo với nhà sản xuất, giúp KOL bán sản phẩm riêng Việc cá nhân hóa sản phẩm đã trở thành một xu hướng đối với các người nổi tiếng và người sáng tạo, những người đã sở hữu một lượng khán giả hùng hậu để có thể tiếp thị và bán sản phẩm của riêng mình. TikTok đang tiến vào giai đoạn đầu để kết nối các nhà sản xuất với những người sáng tạo nội dung, giúp họ tạo ra các sản phẩm độc quyền để bán trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Mục tiêu của TikTok là cho phép những người có sức ảnh hưởng bán các sản phẩm tùy chỉnh trực tiếp cho người hâm mộ của họ. Việc cá nhân hóa sản phẩm đã trở thành một xu hướng đối với các người nổi tiếng và người sáng tạo, những người đã sở hữu một lượng khán giả hùng hậu để có thể tiếp thị và bán sản phẩm của riêng mình. Mặc dù việc hợp tác quảng cáo với các thương hiệu bên ngoài có thể mang lại thu nhập, nhưng việc sở hữu một dòng sản phẩm riêng có thể đem lại nguồn lợi lâu dài và ổn định hơn. Các công ty khởi nghiệp như Pietra đã mở đường cho việc này bằng cách kết nối các nhà sản xuất với những người sáng tạo nội dung, ngay cả khi họ có quy mô khán giả nhỏ. TikTok đang gia nhập cuộc chơi này bằng cách đóng vai trò làm cầu nối giữa người sáng tạo và các đối tác sản xuất, mở ra cơ hội cho việc tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh. Ngoài việc tạo điều kiện cho người sáng tạo bán sản phẩm, TikTok còn vận hành nền tảng thương mại điện tử của riêng mình, nơi họ quản lý nguồn sản phẩm từ các nhà sản xuất, tiếp thị và hậu cần. Điều này giúp TikTok tạo ra hiệu quả hoạt động cao hơn và giữ lại phần lớn doanh thu. TikTok cũng có chiến lược kết nối các nhà sản xuất và người bán với những người có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm bằng cách phân phối các mẫu sản phẩm miễn phí. Người sáng tạo nội dung có thể kiếm hoa hồng từ các sản phẩm bán được thông qua các video quảng cáo trên TikTok Shop. - iPhone 16 Pro gặp phản hồi tiêu cực vì lỗi treo máy và tự khởi động lại Người dùng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đang gặp phải tình trạng máy treo và tự khởi động lại, gây nhiều phiền toái. Theo thông tin từ MacRumors, nhiều người sử dụng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã phản ánh về việc thiết bị của họ đột ngột bị treo và sau đó tự khởi động lại. Sự cố này đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn như Reddit, MacRumors, và cộng đồng hỗ trợ của Apple. Vấn đề mới xuất hiện trên iPhone 16 Pro khiến người dùng thêm phần bức xúc Theo ghi nhận, iPhone 16 Pro đôi khi đột ngột ngừng phản hồi, màn hình bị đơ hoặc xử lý chậm khi người dùng thao tác cảm ứng, rồi sau đó tự khởi động lại mà không báo trước. Sự cố này xuất hiện ngẫu nhiên, không theo quy luật cụ thể, khiến người dùng lo lắng và cảm thấy phiền toái. Một số người đã liên hệ với Apple và được cung cấp máy thay thế, tuy nhiên, vấn đề vẫn tiếp tục tái diễn. Điều đó gợi ý rằng đây có thể là lỗi liên quan đến phần mềm chứ không phải là lỗi về phần cứng. Hiện tại, Apple chưa chính thức công nhận lỗi này và cũng chưa có biện pháp xử lý cụ thể. Một số người dùng cho biết việc cài đặt lại iOS mà không khôi phục dữ liệu từ iCloud có thể tạm thời khắc phục tình trạng trên.