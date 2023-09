Điểm tin công nghệ 20/9: iPhone 15 Pro Max gặp vấn đề cung ứng

- Tỉnh tiếp theo triển khai mini app trên Zalo cho người dân

Lần đầu tiên, người dân trên địa bàn tỉnh Long An được kết nối việc làm qua ứng dụng Zalo. Đây chỉ là một trong nhiều tính năng thiết thực được chính quyền tỉnh Long An xây dựng trong mini app “Long An Số” trên nền tảng công nghệ Zalo.

Mini app “Long An Số” là sản phẩm công nghệ số do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An xây dựng và phát hành trên nền tảng Zalo. Để sử dụng, người dân truy cập vào Zalo, tìm kiếm từ khóa và chọn mini app “Long An Số”. Zalo mini app “Long An Số” được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhu cầu kết nối, tương tác giữa người dân và chính quyền. Đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Long An, mang đến hình ảnh chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, năng động hơn.

Mini app “Long An Số” trên Zalo cung cấp đầy đủ các tính năng giúp người dân dễ dàng tiếp cận cách dịch vụ công như: phản ánh kiến nghị, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu hóa đơn tiền điện, xem truyền hình trực tuyến, khám phá du lịch,... Nổi bật nhất của ứng dụng “Long An Số” là tính năng “Kết nối việc làm”. Ứng dụng nhỏ này sẽ hiển thị danh sách các việc làm được xác thực bởi Trung tâm dịch vụ việc làm Long An (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An), giúp người dân theo dõi, lựa chọn việc làm mọi lúc, mọi nơi.

Không chỉ có vậy, mini app “Long An Số” hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản thông qua tính năng “Sàn Nông sản Long An”. Tiện ích này được xem như một sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp và người dân có thêm một kênh tương tác, kết nối cung cầu.

- Synopsys hỗ trợ thành lập Trung tâm ươm tạo thiết kế chip tại Hòa Lạc

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch tại Việt Nam vừa được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Synopsys ký kết, doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ NIC thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ KH&ĐT vừa cho biết, ngày 18/9, tại Sunnyvale, California, Mỹ, Tiến sĩ Robert Li, Phó Chủ tịch Synopsys phụ trách kinh doanh tại Đài Loan và Nam Á và Phó Giám đốc NIC Võ Xuân Hoài đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch tại Việt Nam.

Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các lãnh đạo khác của Việt Nam trong chuyến thăm trụ sở Synopsys.

Hợp tác mới ký kết với Synopsys nhằm đào tạo lực lượng lao động thiết kế vi mạch chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp thiết kế chip tại Việt Nam. Chương trình hợp tác này cũng hỗ trợ chiến lược của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp.