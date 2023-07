Điểm tin công nghệ 20/7: Apple được gia hạn thêm 90 ngày trước khi tiến hành thay đổi chính sách thanh toán trên App Store

Kể từ khi tiếp quản Twitter, Musk đã cố gắng trấn an các nhà quảng cáo, những người lo ngại về việc sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu, sa thải nhân viên trên diện rộng và một cách tiếp cận khác để kiểm duyệt nội dung. Một số người dùng nổi tiếng từng bị cấm đã được phép quay lại trang web.

- Threads chạm mốc 150 triệu lượt tải xuống

Threads đã đạt được con số 150 triệu lượt tải xuống (tính trên cả App Store và Google Play) chỉ trong vòng 7 ngày kể từ khi ra mắt.

Theo Neowin, kết quả phân tích đến từ Data.ai cho thấy Threads đã có hơn 150 triệu lượt tải xuống (kết hợp cả App Store và Google Play) trong vòng 7 ngày kể từ khi ra mắt. Con số này nhanh hơn 5,5 lần so với ứng dụng nhanh thứ hai làm được điều này, đó là Pokémon GO của Niantic đạt mốc 150 triệu lượt tải về sau 33 ngày, trong khi Call of Duty: Mobile cũng phải mất 106 ngày để làm điều tương tự.

Theo phân tích của Data.ai, Threads đã thu hút được khoảng 93 triệu người dùng toàn cầu chỉ trong một tuần ra mắt. Điều này cho thấy Threads đang là một ứng dụng rất phổ biến và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dùng trên toàn thế giới.

Ngược lại, những con số từ các hãng phân tích Similarweb và Sensor Tower cho thấy mức độ tương tác của người dùng với ứng dụng Threads đã suy giảm kể từ khi nó ra mắt chính thức vào đầu tháng này.