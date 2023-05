Điểm tin công nghệ 20/5: Đối tác đặt nhà máy ở Việt Nam của Apple có thể độc quyền lắp ráp iPhone 16 Pro Max

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết, Luxshare cũng là một trong những đối tác sản xuất các mẫu iPhone 15 Pro Max sắp ra mắt trong năm nay của Apple. Dự kiến, hoạt động sản xuất iPhone của Luxshare sẽ có sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, với mức xuất xưởng 45–50 triệu chiếc iPhone trong năm 2023. Đây là mức tăng đáng kể so với khoảng 20 triệu chiếc vào năm 2022.

Theo nguồn tin, tuy không nhận được NPI của iPhone 16 Pro Max, Foxconn vẫn nhận NPI của iPhone 16 Pro và iPhone 16 bản tiêu chuẩn. Một đối tác khác của Apple là Pegatron thì nhận NPI của iPhone 16 Plus.

Nhà phân tích Ming Chi Kuo nhận định, quyết định trên là một thành công to lớn với Luxshare, giúp nâng cao vị thế của công ty trong chuỗi cung ứng của Apple. Trước đó, nhà sản xuất này chỉ đảm nhiệm lắp ráp một số thành phẩm nhỏ hay xử lý bao bì.

Cụ thể, theo nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Luxshare đã nhận được NPI của mẫu iPhone 16 Pro Max, còn Foxconn thì không. Trong đó, NPI là một bản kế hoạch để thương mại hóa 1 sản phẩm từ khi nó còn là ý tưởng, cho tới lúc sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Do vậy, hãng đặt hàng cần phải gửi NPI cho đối tác càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo kế hoạch bán ra đúng lịch.

Nếu tiếp quản đơn hàng iPhone 16 Pro Max, Luxshare chắc chắn thành cái tên đáng chú ý nhất trong chuỗi cung ứng Apple.

Tại Việt Nam, Luxshare đã bắt đầu có hoạt động từ năm 2017, tới 2019 thì mở rộng đầu tư cho tới nay. Nhà máy đặt tại 2 tỉnh Bắc Giang (4 nhà máy) và Nghệ An (2 nhà máy), tập trung sản xuất linh kiện và lắp ráp gia công cho 3 lĩnh vực là ô tô, hàng điện tử tiêu dùng và công nghệ thông tin.

Luxshare Việt Nam có khoảng hơn 45.000 công nhân viên với 2.000 trong đó là chuyên gia nước ngoài. Số vốn đầu tư vào Việt Nam của Luxshare là hơn 600 triệu USD, doanh thu năm 2021 công bố hơn 6,5 tỷ USD.

- OpenAI ra mắt ứng dụng ChatGPT cho iPhone

Đúng như các tin đồn, OpenAI đã chính thức ra mắt ứng dụng ChatGPT dành cho người dùng thiết bị di động, bắt đầu với iPhone.

OpenAI cho biết người dùng Android cũng “sẽ sớm có ứng dụng ChatGPT trong tương lai”, đồng thời nói rằng phiên bản hiện tại trên iPhone mới chỉ có mặt tại Mỹ. Điều đó có nghĩa chỉ người dùng Mỹ mới có thể tải xuống ứng dụng trên iPhone của họ.

ChatGPT là một ứng dụng miễn phí trên iOS, nhưng người dùng sẽ cần đăng ký ChatGPT Plus để hưởng lợi từ các khả năng của GPT-4. Như trường hợp của ChatGPT trên web, những người dùng iPhone đăng ký ChatGPT Plus cũng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng mới sớm hơn so với người dùng bình thường. Thêm vào đó, ứng dụng hỗ trợ đồng bộ hóa lịch sử trên các thiết bị, có nghĩa người dùng iPhone sẽ nhận được trải nghiệm giống như trên web.

Trong thông báo của mình, OpenAI nhấn mạnh rằng ứng dụng ChatGPT cho iPhone sẽ mang đến các tính năng như câu trả lời tức thì; cung cấp các hướng dẫn phù hợp; tạo ý tưởng quà tặng, thuyết trình hay làm thơ; tăng năng suất với phản hồi ý tưởng; hay khám phá ngôn ngữ mới.

- Chuyên gia AI Viettel giành giải nhất với giải pháp phát hiện ung thư tuyến vú