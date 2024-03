Điểm tin công nghệ 20/3: Apple chuẩn bị tăng cường sức mạnh AI cho iPhone mới

Blackwell có 208 tỷ bóng bán dẫn, cao gấp đôi so với 80 tỷ trên chip Hopper H100, có năng lực xử lý AI đạt 20 petaflop (20 triệu tỷ phép tính/giây), gấp 5 lần mức 4 petaflop của con chip H100. Theo mô tả của Nvidia, thực tế, Blackwell xử lý tác vụ nhanh gấp 7-30 lần tùy tác vụ so với Hopper H100, đồng thời giảm 25 lần chi phí cũng như mức tiêu thụ năng lượng.

Nvidia vừa giới thiệu thế hệ chip tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mới có tên Blackwell, đạt tốc độ xử lý nhanh hơn từ 7-30 lần so với Hopper H100 - chip AI mạnh nhất hiện nay của hãng.

GPU Blackwell lớn và kết hợp 2 khuôn, được sản xuất riêng biệt thành một chip. Nó cũng có sẵn dưới dạng máy chủ hoàn chỉnh có tên GB200 NVLink 2, kết hợp 72 GPU Blackwell và các bộ phận khác của Nvidia được thiết kế để đào tạo các mô hình AI.

Con chip Blackwell đầu tiên – GB200 sẽ được bán ra thị trường từ cuối năm nay. Hiện Nvidia chưa công bố giá bán GB200 chính thức. Hãng cho biết thêm các tập đoàn công nghệ như Amazon, Google, Microsoft và Oracle sẽ dùng GB200 NVL72 cho trung tâm dữ liệu của mình.

- Công nghệ mới trên điện thoại 6G có thể giúp phát hiện sớm ung thư da

Các nhà khoa học đã khám phá ra phương pháp mới có thể phát hiện ung thư da chỉ trong vài giây, nhờ công nghệ có trên điện thoại mạng 6G.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, hiện nay, việc chẩn đoán ung thư da thường dựa trên kính hiển vi hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT).

Chụp CT dựa trên sóng vô tuyến tần số cao để tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể, tuy nhiên, người khám phải đến bệnh viện còn thiết bị lại khá cồng kềnh. Mặc dù phương pháp này có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nhưng điểm trừ là sóng vô tuyến tần số cao có thể làm hỏng các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Chúng cũng tốn thời gian và tốn kém.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen Mary và Đại học Glasgow ở Anh đưa ra giải pháp khác mà họ tuyên bố có thể là cách mạng đối với chẩn đoán ung thư da. Họ đã đăng tải về nghiên cứu trên tạp chí IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển cảm biến sử dụng bức xạ terahertz (THz) tần số thấp, ít gây hại, chính xác hơn so với kính hiển vi và an toàn hơn so với chụp CT. Công nghệ tương tự sẽ được sử dụng trong thế hệ điện thoại di động mạng 6G tiếp theo.

Chụp THz lại tập trung vào cách mô phản ứng với tần số vô tuyến nhất định. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này đồng nghĩa với việc nó có thể xác định cả lượng nhỏ tế bào ung thư.

Họ cũng khẳng định rằng cảm biến mới có thể phát hiện ung thư da trong vài giây với “độ nhạy đặc biệt”. Trong tương lai, nó có thể được tích hợp vào thiết bị cầm tay để bệnh nhân được chẩn đoán thuận tiện hơn, ngay cả ở nhà.