Điểm tin Công nghệ 20/12: Google ra mắt công cụ tạo hình ảnh AI từ hình ảnh thật

OpenAI chính thức đưa trợ lý ảo ChatGPT vào điện thoại để bàn; Chính thức khai thác tuyến cáp biển mới có dung lượng lớn nhất Việt Nam - Google ra mắt công cụ tạo hình ảnh AI từ hình ảnh thật Google vừa ra mắt công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên "Whisk", cho phép người dùng tải ảnh lên để lấy lại hình ảnh kết hợp do AI tạo ra, ngay cả khi người dùng không nhập bất kỳ văn bản nào. Whisk sử dụng AI để kết hợp chủ thể, bối cảnh và phong cách của bức ảnh được tải lên, từ đó tạo ra một hình ảnh mới lạ và độc đáo hơn. Whisk được Google mô tả là một "công cụ sáng tạo", giúp người dùng nhanh chóng tạo ra những ý tưởng hình ảnh mới mà không yêu cầu kỹ năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Theo Google, công cụ này không phải là một trình chỉnh sửa hình ảnh truyền thống, mà là một công cụ AI thú vị nhằm khơi dậy sự sáng tạo và khám phá nhanh chóng. Khi người dùng tải lên một bức ảnh, Whisk sẽ sử dụng kết hợp dịch vụ AI của Google, Gemini, với công nghệ Imagen 3 – một công cụ tạo hình ảnh từ văn bản mà Google mua lại từ DeepMind. Gemini sẽ phân tích bức ảnh và tạo ra một chú thích, sau đó Imagen 3 sẽ kết hợp các yếu tố của bức ảnh đó theo cách sáng tạo, giữ lại "bản chất" của chủ thể thay vì sao chép chính xác. - Màn hình co giãn đầu tiên trên thế giới Hãng LG của Hàn Quốc vừa trình làng công nghệ màn hình tiên tiến mới - màn hình co giãn lớn nhất thế giới. Nó có thể mở rộng diện tích hiển thị thêm 50% và thay đổi kích thước từ 12 inch (30,48 cm) lên đến 18 inch (45,7 cm) khi kéo căng. Độ linh hoạt cho phép màn hình dễ dàng chịu được những tác động vật lý mà vẫn đảm bảo hiệu suất hiển thị. Màn hình mới này mở ra tiềm năng ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực như xe cộ, cho các thiết bị y tế, hoặc thiết bị đeo cá nhân. Năm 2022, LG đã công bố nguyên mẫu màn hình có thể kéo giãn đầu tiên và nay tiếp tục cải tiến, tăng diện tích hiển thị lên hơn gấp đôi, từ 20% lên 50%. LG tiết lộ cải thiện các đặc tính chất nền vật liệu silicon, từng được sử dụng trong kính áp tròng và phát triển cấu trúc thiết kế dây dẫn mới để giúp kéo giãn và linh hoạt hơn. Bằng cách sử dụng nguồn sáng micro-LED lên đến 40μm (micromet), độ bền được tăng cường. Điều này có nghĩa, nó có thể được kéo giãn nhiều lần hơn 10.000 lần, vẫn duy trì chất lượng hình ảnh rõ nét ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như tiếp xúc với nhiệt độ thấp hoặc cao và các cú sốc bên ngoài. - OpenAI chính thức đưa trợ lý ảo ChatGPT vào điện thoại để bàn Từ ngày 18/12, người dùng tại Mỹ có thể gọi điện thoại cố định để trò chuyện với ChatGPT. OpenAI cho biết công ty sẽ cung cấp 15 phút sử dụng miễn phí cho người dùng về dịch vụ mới của OpenAI là cho phép người dùng gọi điện thoại cố định để trò chuyện với ChatGPT và nhận các dịch vụ trả lời câu hỏi từ ChatGPT. Sau khi hết thời lượng miễn phí, cuộc gọi sẽ tự ngắt. Công ty lưu ý rằng dịch vụ có thể áp dụng phí viễn thông tiêu chuẩn sau đó. Cụ thể, theo thông báo, từ chiều 18/12 (giờ địa phương), người dùng tại Mỹ có thể trải nghiệm dịch vụ này, dịch vụ tương tự chế độ thoại nâng cao Advanced Voice Mode - tính năng đàm thoại thời gian thực mà OpenAI triển khai lâu nay trên ChatGPT. Chỉ cần một cuộc gọi, người dùng điện thoại cố định không những có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ ChatGPT mà còn có thể yêu cầu ChatGPT thực hiện các tác vụ như dịch câu văn sang ngôn ngữ khác. Trên ứng dụng WhatsApp, ChatGPT cũng chính thức xuất hiện để giúp người dùng nhắn tin trực tiếp với trợ lý ảo mà không cần tạo tài khoản. Tuy nhiên, số lượt sử dụng mỗi ngày là có giới hạn. Người dùng sẽ nhận được thông báo khi họ đạt đến giới hạn này. Khi đó, họ sẽ có thể tiếp tục trò chuyện bằng cách tải xuống ứng dụng ChatGPT hoặc sử dụng ChatGPT trên máy tính để bàn. - Chính thức khai thác tuyến cáp biển mới có dung lượng lớn nhất Việt Nam Tuyến cáp mới ADC chính thức được đưa vào vận hành khai thác từ ngày 19/12. Đây là tuyến cáp biển có dung lượng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, gấp 2 lần tuyến cáp có dung lượng lớn nhất hiện tại là AAE-1… ADC (Asia Direct Cable) là tuyến cáp mới nhất tại khu vực nội Châu Á có độ dài gần 10.000 km cáp quang biển với tổng dung lượng ban đầu trên 160Tbps sẽ chính thức đưa vào khai thác vào hôm nay. Trong vòng 8 năm qua, đây là hệ thống cáp quang biển truyền tải dung lượng lớn nhất, mới nhất được đưa vào khai thác, kết nối khu vực Đông Á và Đông Nam Á với tổng chiều dài cáp ngầm của tuyến cáp gần 10.000Km. Tuyến cáp ADC kết nối đến 7 trạm cập bờ tại các quốc gia dọc theo tuyến cáp là Nhật Bản, Hồng Kông SAR, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam (tại Quy Nhơn, Bình Định). Về thiết kế, tuyến cáp có cấu hình 8 cặp sợi (8FP) trên trục chính Singapore-Hồng Kông-Nhật Bản, sử dụng công nghệ ghép bước sóng mật độ cao với dung lượng thiết kế ban đầu trên 160Tbps và có thể hỗ trợ các công nghệ mới nhất trong tương lai. Đặc biệt, tuyến cáp biển ADC được thiết kế kết nối trực tiếp tới các trung tâm dữ liệu lớn nhất Châu Á bao gồm: Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông. Có 9 nhà đầu tư đã cùng xây dựng và triển khai tuyến cáp này. Đó là Softbank (Nhật Bản), ba nhà mạng Trung Quốc China Telecom Global, China Telecom Corporation, China Unicom, Singtel (Singapore), TATA Communications (Ấn Độ), National Telecom (thái Lan), PLDT (Philippines) và Viettel của Việt Nam cùng nhà thầu NEC. - HUAWEI nova 13 Series ra mắt: Định nghĩa lại thiết kế, camera và trải nghiệm Huawei ra mắt HUAWEI nova 13 Series hoàn toàn mới trong sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực của HUAWEI tại Dubai vào ngày 12 tháng 12. Huawei ra mắt HUAWEI nova 13 Series hoàn toàn mới trong sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực của HUAWEI tại Dubai vào ngày 12 tháng 12. Tiên phong trong thiết kế họa tiết kẻ ô động (Dynamic Plaid Texture Design) mới, khả năng chụp chân dung đa tiêu cự, đổi mới dựa trên AI, HUAWEI nova 13 Series mở ra làn sóng xu hướng mới đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ. HUAWEI nova 13 Pro có màn hình thích ứng LTPO 120Hz, mang lại hiệu suất mượt mà, tiết kiệm năng lượng với các điều chỉnh tốc độ làm tươi động phù hợp với nhu cầu của người dùng. Là một yếu tố thời trang đặc trưng của dòng nova, HUAWEI nova 13 Series nâng cấp thiết kế máy ảnh Super Star Orbit Ring đặc trưng của mình với sự sắc nét, tính thẩm mỹ tao nhã hơn để tăng thêm sự tinh tế. Cấu trúc kính 5D ở mặt sau giúp tăng cường trải nghiệm cầm nắm đồng thời giảm thiểu chiều cao của cụm camera, tạo ra vẻ ngoài bóng bẩy, liền mạch. Lần đầu tiên, HUAWEI nova 13 Series hỗ trợ khả năng chụp chân dung đa tiêu cự cho cả máy ảnh trước và sau, mang đến những bức ảnh chân dung với không khí đầy nghệ thuật. HUAWEI nova 13 Pro giới thiệu camera khẩu độ có thể điều chỉnh 50 MP nâng cấp với phạm vi khẩu độ thay đổi từ F1.4 đến F4.0. Hệ thống khẩu độ thông minh này có thể nhận diện cảnh và điều chỉnh cài đặt cho phù hợp để giúp người dùng chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Được trang bị tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), camera cải thiện độ nhạy sáng cho kết quả rõ ràng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.