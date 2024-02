Điểm tin công nghệ 2/2: Apple ‘quay xe’, chốt thiết kế không tưởng cho iPhone 16?

- Nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông. Đến 2025, Viettel phải làm chủ toàn bộ lớp mạng 5G, nghiên cứu và đóng góp thế giới về công nghệ 6G.

- Phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng, tác chiến mạng mà trọng tâm là bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, đóng góp vào mục tiêu: Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

- Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài về viễn thông, cũng như cung cấp các dịch vụ, xuất khẩu các sản phẩm ra thế giới.

Nhận trách nhiệm trước những chỉ đạo sát sao của Chủ tịch nước, đại diện Tập đoàn Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn – Thiếu tướng Tào Đức Thắng khẳng định “Với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng, Viettel đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, và hứa sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế chủ lực của Quốc gia, của Quân đội trong tương lai”.

- Giá cao chót vót, kính thực tế ảo Vision Pro của Apple vẫn hút khách

Hơn 200.000 chiếc kính thực tế ảo Vision Pro đã được đặt mua, kể từ khi Apple cho đặt hàng trước vào ngày 19/1.

Ngay sau khi cho đặt hàng trước từ ngày 19/1, kính thực tế ảo Vision Pro đã hút khách vượt mức dự đoán của các nhà phân tích. Ông Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích tại TF Securities, trước đó chỉ dự đoán mức 180.000 chiếc được đặt mua.

"Giá Vision Pro cao gấp bảy lần Meta Quest, nhưng tôi tin giá trị thực của nó gấp 30 lần khi xét về tiện ích và hiệu năng. Công nghệ của Apple còn giúp nhà phát triển khai thác toàn bộ tiềm năng thiết bị", Gene Munster, nhà phân tích tại Deepwater Asset Management, đánh giá trên mạng xã hội X.

Theo MacRumors, kính thực tế ảo Vision Pro của Apple hiện đã vượt mốc 200.000 chiếc được đặt mua.

Nhiều chuyên gia dự đoán rằng doanh số của Vision Pro có thể sẽ nhanh chóng giảm mạnh trong thời gian tới do nhu không cao. Những người thực sự đam mê công nghệ của Vision Pro đều đã đặt hàng.