Điểm tin Công nghệ 2/1: Galaxy S25 Slim có thể được trang bị ống kính tele mới

Bên cạnh VNeID, ứng dụng VNeTraffic ra đời giúp người dân có thêm nhiều tiện ích trong lĩnh vực giao thông. Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số, giúp công dân khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa một cách nhanh chóng. Ngoài ra ứng dụng giúp Cơ quan chức năng truy vết các ca lây nhiễm COVID-19 thứ phát và thông báo cho người dân kịp thời. Bên cạnh VNeID, ứng dụng VNeTraffic ra đời giúp người dân có thêm tiện ích mới cho lĩnh vực giao thông. Theo quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BCA, từ ngày 01/01/2025, công dân có thể tra cứu, kiểm tra phạt nguội bằng ứng dụng VNeTraffic. - Tiktok bị Venezuela phạt hàng triệu đô la vì thiếu kiểm soát nội dung Một thử thách lan truyền trên Tiktok dẫn đến cái chết của 3 thiếu niên và gây ngộ độc cho 200 em học sinh tại Venezuela. Tóa án nước này đã tuyên phạt công ty sở hữu mạng xã hội này 10 triệu đô la. Mới đây, Tòa án Tối cao Venezuela thông báo đã phạt ứng dụng tạo và chia sẻ video TikTok 10 triệu đô la (tương đương gần 255 tỷ đồng). Hãng tin AFP dẫn lời Thẩm phán Tania D'Amelio Trong - Chủ tịch Phòng Hiến pháp của Tòa án Tối cao Venezuela, cáo buộc TikTok đã không thực hiện các biện pháp cần thiết và đầy đủ để ngăn chặn sự lây lan của các thử thách nguy hiểm. Các thử thách trên TikTok được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 thiếu niên và 200 trường hợp ngộ độc ở các trường học tại Venezuela. Những video lan truyền trên Tiktok được cho là đã cổ vũ người dùng tham gia các hành động như uống hoặc tiếp xúc các chất hóa học độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Theo phán quyết của Tóa án, Công ty ByteDance (Trung Quốc) – chủ sở hữu nền tảng Tiktok, sẽ phải mở một văn phòng tại quốc gia Nam Mỹ này và có 8 ngày để nộp tiền phạt hoặc phải đối diện các biện pháp "thích đáng". Số tiền này sẽ được sử dụng để bồi thường thiệt hại tâm lý và thể chất cho những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. - Tỷ lệ tự cung tự cấp chip ô tô của Trung Quốc dưới 10%, chật vật để thoát phụ thuộc vào hàng nhập khẩu Một quan chức tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết tỷ lệ tự cung tự cấp chip ô tô của quốc gia này hiện dưới 10%. Theo các nhà phân tích và người trong ngành, sản lượng ô tô điện Trung Quốc tăng vọt đã thúc đẩy nhu cầu về chip ô tô, nhưng các công ty trong nước vẫn phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài để đáp ứng hơn 90% nhu cầu của họ. Các quan chức từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện đã nhiều lần nhấn mạnh đến khả năng tự cung tự cấp thấp của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn ô tô. "Hiện tại, tỷ lệ tự cung tự cấp chip ô tô của Trung Quốc dưới 10%", Luo Daojun, Phó giám đốc Viện Linh kiện và vật liệu tại MIIT, cho biết trong một số hội nghị ngành năm 2024. Wang Qing, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, phát biểu tại một hội nghị khác vào năm 2024 rằng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các nhà cung cấp chip ô tô nước ngoài lên tới 95%. “Với chip điện toán và điều khiển, tỷ lệ tự cung tự cấp của Trung Quốc là dưới 1%, trong khi với chip nguồn và bộ nhớ, tỷ lệ là 8%”, ông cho biết. Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào chip ô tô nhập khẩu trở thành vấn đề cấp bách hơn khi nước này tìm cách khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường ô tô điện toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với Mỹ. Hồi tháng 5.2024, trang Nikkei Asia đưa tin chính phủ Trung Quốc kêu gọi các nhà sản xuất ô tô trong nước tăng tỷ lệ sử dụng chip nội địa lên đến 25% vào năm 2025. - VNPT, Viettel và Intrust CA chiếm gần 79% thị phần dịch vụ chữ ký số công cộng Ước tính đến cuối năm 2024, VNPT và Viettel góp hơn 65,81% thị phần dịch vụ chứng thực chữ ký số, tiếp đến là Intrust CA chiếm 13,12%, các đơn vị còn lại chiếm hơn 21% thị phần. Ước tính đến hết năm 2024, số lượng chứng thư chữ ký số đang hoạt động đạt mức 6,21 triệu, tăng 75,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị phần dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, VNPT đang dẫn đầu với 37,82%; tiếp đó là Viettel và Intrust CA với tỷ lệ thị phần nắm giữ lần lượt là 27,89% và 13,12%. Các CA công cộng còn lại chia nhau hơn 21% thị phần. Đặc biệt, từ năm 2022 đến hết 2024, trong khi số lượng chứng thư số của tổ chức doanh nghiệp gần như ‘đi ngang’, thị trường chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của chữ ký số cá nhân, từ hơn 304.500 chứng thư số đang hoạt động năm 2022 lên trên 1,2 triệu năm 2023 và ước đạt hơn 3,4 triệu trong năm 2024. - Galaxy S25 Slim có thể được trang bị ống kính tele mới Có nguồn tin tiết lộ, Galaxy S25 Slim sẽ có khả năng zoom như Galaxy S25+ nhờ ống kính tele mới của Samsung. Là thành viên thứ tư trong dòng Galaxy S25, bên cạnh Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra, S25 Slim sẽ không xuất hiện cùng các sản phẩm khác của dòng S25 vào tháng 1/2025 mà ra mắt vài tháng sau đó. Một báo cáo gần đây tiết lộ Galaxy S25 Slim sẽ sử dụng ống kính zoom tele All Lens on Prism (ALoP) của samsung. Công nghệ mới này được thiết kế bởi nhóm ISOCELL và ra mắt vào tháng trước. Samsung đang có kế hoạch giới thiệu sản phẩm này tại triển lãm CES 2025 ở Las Vegas vào vài ngày tới. Được biết, ống kính ALoP có các ống kính đặt trên một lăng kính tiềm vọng. Nó sử dụng bề mặt phản xạ lăng kính nghiêng 40˚ và cụm cảm biến nghiêng 10˚. Camera zoom gập thông thường không thể sử dụng ống kính rộng hơn vì điều đó sẽ làm tăng kích thước của nó và không vừa với thân máy smartphone. Ngược lại, ALoP có thể sử dụng ống kính rộng hơn vì nó được đặt theo chiều ngang với thân máy, do đó không làm tăng độ dày của điện thoại. Thông tin từ Samsung tiết lộ: ống kính ALoP có khẩu độ f/2.58 ở tiêu cự 80mm (khoảng zoom quang 3x), trong khi đó ống kính zoom gập thông thường của S24 Ultra có khẩu độ f/3.4. Vì ALoP có khẩu độ rộng hơn và có cụm mỏng nên nó sẽ phù hợp với Galaxy S25 Slim- được đồn đoán mỏng hơn 7mm. S25 Slim có thể được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, đi kèm Ram 16GB cho hiệu năng mạnh mẽ. Mặc dù có thiết kế mỏng, Galaxy S25 Slim được cho là có pin dung lượng từ 4,700 mAh đến 5,000 mAh (tương đương pin của S24 Ultra).