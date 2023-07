Điểm tin công nghệ 19/7: iPhone 15 có thể sở hữu công nghệ pin hoàn toàn mới

Ngày 18/7, Cục An toàn thông tin tiếp tục phát cảnh báo tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về các lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft.

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát và xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi 9 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.

HP đã chậm so với các hãng máy tính khác trong việc chuyển dịch khỏi Trung Quốc, nhưng hiện đã có kế hoạch chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam, Thái Lan và Mexico.

Từ danh sách bản vá tháng 7/2023 đối với 130 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của Microsoft mới được hãng công nghệ này công bố, các chuyên gia Cục An toàn thông tin đã có đánh giá và lưu ý các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính về 9 lỗ hổng ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong 9 lỗ hổng mới được cảnh báo, có 2 lỗ hổng CVE-2023-33160 và CVE-2023-33134 tồn tại trong phần mềm Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Thời gian vừa qua, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã nhiều lần có cảnh báo diện rộng về những lỗ hổng ảnh hưởng đến Microsoft SharePoint Server. Điều này cho thấy Microsoft SharePoint Server vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu được các đối tượng tấn công có chủ đích nhắm đến.

Hãng công nghệ Microsoft Corp đang đàm phán về việc gia hạn hợp đồng mua lại nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision Blizzard (hợp đồng này sẽ hết hạn vào 18/7), để các bên có thể vượt qua các rào cản pháp lý đối với thỏa thuận trị giá 69 tỷ USD này, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho biết.

Việc hết hạn hợp đồng sẽ không tự động dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận. Gia hạn hợp đồng sẽ giúp các công ty có thêm thời gian để tìm ra giải pháp pháp lý ở Anh, nơi các cơ quan có thẩm quyền đang ngăn chặn thỏa thuận. Nếu thành công, đây được coi là thương vụ có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành sản xuất máy chơi trò chơi điện tử video và là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Microsoft.

Microsoft và Activision đang đàm phán về các biện pháp khắc phục, với hy vọng sẽ xoa dịu những lo ngại của Cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh của Anh liên quan đến vấn đề độc quyền.