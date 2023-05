Điểm tin công nghệ 19/5: Apple giới thiệu các tính năng mới hỗ trợ người dùng khuyết tật

- Apple ra mắt Apple Store trực tuyến cho thị trường Việt Nam

Hôm 18/5, Apple chính thức mở rộng Apple Store trực tuyến đến thị trường Việt Nam, khách hàng trên khắp cả nước nay đã có thể mua sắm trực tiếp với Apple.

Thông qua Apple Store trực tuyến và ứng dụng Apple Store, khách hàng có thể khám phá và mua dòng sản phẩm iPhone 14. Khách hàng cũng có thể kết nối với đội ngũ chuyên gia của Apple để được trợ giúp tìm kiếm sản phẩm phù hợp với mình, Apple cho hay.

Nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia trực tuyến, giờ đây khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ bán lẻ của Apple, bao gồm Apple Trade In, chuyển dữ liệu an toàn và chuyển sang sử dụng iOS, giúp khách hàng dễ dàng chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới một cách an toàn và bảo mật.

Nhờ chương trình Apple Trade In, khách hàng tại Việt Nam có thể đổi thiết bị cũ của mình để lấy điểm tín dụng khi mua thiết bị mới. Nếu thiết bị cũ không đủ điều kiện để đổi điểm tín dụng, Apple sẽ tái chế thiết bị đó miễn phí, tránh đưa rác thải điện tử đến các bãi chôn lấp và tiết kiệm nhiều nguyên liệu quý giá.

Apple Store trực tuyến cung cấp nhiều phương án thanh toán, bao gồm hỗ trợ tài chính lên đến 24 tháng cho iPhone, máy Mac, iPad và Apple Watch với MoMo. Ngoài ra, học sinh, sinh viên có thể mua máy Mac hoặc iPad với mức giá đặc biệt và được giảm giá khi mua phụ kiện và chương trình AppleCare+.

- Ấn Độ chi 2 tỷ USD mời gọi các hãng sản xuất điện tử

Kế hoạch mới trị giá 170 tỷ rupee (2,1 tỷ USD) của Ấn Độ nhằm thu hút các nhà sản xuất laptop, máy tính bảng và phần cứng khác đến với quốc gia Nam Á.