Điểm tin công nghệ 19/3: iPhone 15 Pro có thể là dòng iPhone đắt nhất Apple từng ra mắt

Trong một lưu ý nghiên cứu vào tuần này, Pu đã dự đoán Apple sẽ tăng giá các mẫu iPhone 15 Pro do những nâng cấp được đồn đại như khung viền titan, nút trạng thái rắn với phản hồi xúc giác từ Taptic Engine bổ sung, chip A17 Bionic, tăng RAM, ống kính tiềm vọng để tăng khả năng thu phóng quang học trên kiểu máy Pro Max,…

Còn ở các quốc gia khác, Apple đã tăng giá iPhone nhiều lần trong những năm gần đây, phần lớn là do biến động ngoại tệ. Ví dụ, tại Vương quốc Anh, iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 1,099 bảng Anh, so với 949 bảng Anh của iPhone 13 Pro.

Việc tăng giá ở Mỹ là hợp lý với tỷ lệ lạm phát trên trung bình. Apple đã cố gắng giữ nguyên giá khởi điểm cho 6 thế hệ liên tiếp của các mẫu iPhone Pro, nhưng giá cuối cùng có thể sẽ phải tăng để công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận. Không rõ liệu giá iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiêu chuẩn có tăng so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus hay không.

- Lời cảnh báo của cha đẻ ChatGPT

CEO Sam Altman của OpenAI cảnh báo rằng ChatGPT sẽ mang đến những hiểm họa khôn lường, thậm chí là thay đổi hoàn toàn cách xã hội vận hành.