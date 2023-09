Điểm tin công nghệ 18/9: iPhone 15 Pro Max cháy hàng

Để so sánh, người dùng vẫn có thể dễ dàng đặt mua một số mẫu iPhone 15 Pro hoặc iPhone 15 tiêu chuẩn để sở hữu ngày trong ngày 22/9. Ngoài ra, khách hàng có thể thử vận ​​may và nhận iPhone tại cửa hàng vào tuần sau.

Rạng sáng 13/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 15 Series. Ở thời điểm ra mắt, “Táo khuyết” không hé lộ dung lượng pin của iPhone thế hệ mới giống như thường lệ.

Mới đây, chuyên trang công nghệ GSMArena đã hé lộ dung lượn pin của iPhone 15 Series. So với iPhone 14 Series, bộ tứ năm nay đều tăng nhẹ về dung lượng pin.

Cụ thể, dung lượng pin của iPhone 15 là 3.349 mAh, tăng nhẹ so với mức 3.279 mAh trên iPhone 14. iPhone 15 Plus có dung lượng 4.383 mAh, tăng từ 4.325 mAh trên iPhone 14 Plus. Dung lượng pin của iPhone 15 Pro là 3.274 mAh, tăng từ 3.200 mAh trên iPhone 14 Pro.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max có dung lượng pin 4.422 mAh, tăng từ 4.323 mAh trên iPhone 14 Pro Max.

Vì vậy, người dùng chỉ có thể hy vọng iPhone 15 Series cải thiện thời lượng sử dụng dựa vào khả năng tiết kiệm pin từ chip và màn hình.

- Apple cập nhật phiên bản mới cho iPhone 12 tại Pháp

Apple cam kết hãng sẽ cập nhật phần mềm trên iPhone 12 ở Pháp để phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý tại nước này, sau những quan ngại về lượng sóng điện từ phát ra từ dòng điện thoại này có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng.

Theo Reuters, Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi số và viễn thông của Pháp là ông Jean-Noel Barrot cho biết Apple sẽ cập nhật iPhone 12 tại nước này sau khi các cơ quan quản lý bày tỏ quan ngại về lượng sóng điện từ phát ra từ dòng điện thoại này.