Điểm tin công nghệ 18/8: Tốc độ của cổng USB-C trên iPhone 15 sẽ... ‘không phải dạng vừa’

- Tốc độ của cổng USB-C trên iPhone 15 sẽ... ‘không phải dạng vừa’

Cổng USB-C mới của iPhone 15 có thể cung cấp tốc độ truyền tải đáng kinh ngạc của chuẩn Thunderbolt.

Theo iMore, mặc dù Apple vẫn chưa chính thức xác nhận, nhưng hầu như ai cũng biết rằng công ty sẽ từ bỏ cổng Lightning để chuyển sang USB-C trên các mẫu iPhone 15 sắp ra mắt. Nhưng có thể sẽ có nhiều điều đáng kinh ngạc hơn là chỉ thay đổi chuẩn kết nối.

Khi nói đến việc chuyển sang USB-C, nhiều người đã hy vọng rằng Apple cũng sẽ tăng tốc độ truyền dữ liệu của iPhone và giờ đây, một báo cáo mới cho thấy đó chính xác là điều sẽ xảy ra.

Nếu tin đồn là sự thật, những ai sở hữu mẫu iPhone mới của Apple có thể nhận được tốc độ truyền tải vượt trội so với các sản phẩm trước đây, với tốc độ chuẩn Thunderbolt lên tới 40Gbps. Hơn nữa, tốc độ đáng chú ý này sẽ không độc quyền trên phiên bản cao cấp của iPhone 15, mà còn có ở những phiên bản tiêu chuẩn.

Tin tức rò rỉ được đưa ra bởi ChargerLAB, với báo cáo rằng dựa trên hình ảnh của các đầu nối và cáp USB-C bị rò rỉ trước đây, gợi ý đến việc Apple đã tích hợp một thành phần đáng chú ý trên linh kiện, mang đến tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh.

Cụ thể, ChargerLAB chỉ ra rằng các hình ảnh đã hiển thị về chip Retimer nằm bên cạnh cổng USB-C. Khả năng của chip này sẽ giúp cải thiện độ ổn định của việc truyền tín hiệu cho các cổng dữ liệu băng thông cao, cho phép khoảng cách truyền tải được dài hơn. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng chip Retimer này sẽ được tích hợp với ít nhất ba mẫu iPhone 15, mang đến tính năng truyền dữ liệu tốc độ cao 40Gbps của Thunderbolt/USB4.

- Thành phố New York cấm TikTok trên thiết bị công

Trong thông báo ngày 16/8, ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York của Mỹ ban hành lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên tất cả thiết bị công vụ do các mối lo ngại về an ninh.